لا تضع هاتفك في صناديق التفتيش بالمطار لهذا السبب

يحرص المسافرون عادةً على اجتياز نقاط التفتيش الأمني في المطارات بأسرع وقت ممكن، خصوصاً مع الازدحام والحاجة إلى إخراج الأجهزة الإلكترونية وخلع الأحزمة والأحذية، لكن وسط هذه العجلة، قد يرتكب كثيرون خطأً بسيطاً يتمثل في وضع هواتفهم مباشرة داخل الصناديق البلاستيكية المخصصة للتفتيش، دون الانتباه إلى المخاطر الصحية المحتملة.

ولا تقتصر المشكلة على احتمال نسيان الهاتف أو فقدانه وسط الأمتعة أثناء إعادة ترتيبها بعد التفتيش، بل تمتد إلى النظافة الشخصية، إذ يُعد الهاتف من أكثر الأجهزة التي نلمسها باستمرار ونقربها من وجوهنا، ما يجعل ملامسته للأسطح الملوثة أمراً يستحق الانتباه.

تنتقل صناديق التفتيش الأمني بين أعداد كبيرة من المسافرين يومياً، وتلامسها أيدٍ وأمتعة وأحذية مختلفة، ما يجعلها عرضة لتراكم الأوساخ وانتقال الملوثات، خصوصاً إذا لم تُنظف وتُعقم بالقدر الكافي.

ومع كثافة حركة المسافرين في المطارات، قد يكون تنظيف هذه الصناديق باستمرار تحدياً عملياً، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مستوى النظافة فيها. وتشير دراسات إلى إمكانية وجود بكتيريا وفيروسات على بعض الأسطح المستخدمة بكثرة في المطارات، بما فيها صناديق التفتيش، وإن كان ذلك لا يعني أن كل صندوق ملوث بالضرورة أو أن ملامسته تؤدي حتماً إلى الإصابة بالعدوى.

وتزداد أهمية هذه المسألة عند وضع الهاتف مباشرة داخل الصندوق، نظراً إلى استخدامه المتكرر ولمسه للوجه، بما قد يتيح انتقال الملوثات من الأسطح إلى اليدين، ثم إلى الوجه أو العينين أو الفم.

حقيبة اليد

لتقليل احتمالات تعرض الهاتف للأوساخ، يُنصح بوضعه داخل حقيبة اليد قبل الوصول إلى جهاز الأشعة السينية، أو الاحتفاظ به داخل جيب سترة توضع في صندوق التفتيش، بدلاً من تركه مكشوفاً على سطح الصندوق.

وينطبق الإجراء نفسه على الأغراض الصغيرة الأخرى، مثل المفاتيح والمحفظة، التي يمكن حفظها داخل الحقيبة أو في جيب مناسب لتقليل ملامستها المباشرة للأسطح المشتركة، مع الالتزام بتعليمات موظفي الأمن ومتطلبات التفتيش في المطار.

وبعد اجتياز نقطة التفتيش، يُفضل غسل اليدين بالماء والصابون، أو استخدام معقم اليدين عند تعذر ذلك، لتقليل احتمالات انتقال الملوثات إلى الهاتف أو الأغراض الشخصية الأخرى.

أجهزة كبيرة

تتطلب إجراءات التفتيش في كثير من المطارات إخراج الأجهزة الإلكترونية الكبيرة، مثل الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الألعاب المحمولة، ووضعها في صناديق منفصلة، إلا أن بعض المسارات المزودة بأجهزة فحص مقطعي متطورة قد تسمح بإبقائها داخل الحقائب، وفقاً لتعليمات المطار.

وفي الحالات التي يتعين فيها إخراج هذه الأجهزة، يمكن الحد من تعرضها المباشر للأسطح باستخدام أغطية وحقائب واقية مناسبة، مع اتباع التعليمات الأمنية المعتمدة.

خطورة

وقد تبدو صناديق التفتيش مجرد خطوة روتينية في رحلة السفر، لكن الانتباه إلى طريقة وضع الهاتف والأغراض الشخصية فيها، والحرص على نظافة اليدين بعد التفتيش، خطوتان بسيطتان تساعدان على تعزيز النظافة الشخصية وتقليل احتمالات انتقال الملوثات أثناء التنقل.