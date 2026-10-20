سرّ محيّر.. لماذا تختفي نقطة الليزر عند توجيهها إلى شاشة التلفزيون؟

قد يبدو الأمر محيراً عندما توجّه مؤشر ليزر نحو شاشة التلفزيون، فتختفي النقطة المضيئة التي تظهر بوضوح على الجدران والورق. لكن الحقيقة أن شعاع الليزر لا يختفي، وإنما تتغير طريقة انعكاس الضوء عن سطح الشاشة، ما يجعل رؤيته أكثر صعوبة من بعض الزوايا.

وتكمن الإجابة في كيفية تفاعل الأسطح مع الضوء، إذ تعتمد رؤية نقطة الليزر على قدرة السطح الذي تسقط عليه على عكس جزء من الضوء باتجاه العين. وتختلف هذه الخاصية باختلاف ملمس السطح ودرجة نعومته والطلاءات التي تغطيه.

تساعد الأسطح الخشنة، مثل الجدران وأوراق الورق العادية، على رؤية نقطة الليزر بوضوح، لأنها تشتت الضوء المنعكس في اتجاهات متعددة، وهي ظاهرة تُعرف باسم الانعكاس المنتشر. وبفضل ذلك، يستطيع أشخاص يقفون في أماكن مختلفة داخل الغرفة رؤية النقطة المضيئة نفسها.

أما الأسطح الملساء واللامعة، مثل شاشات التلفزيون اللامعة، فتتعامل مع الضوء بطريقة مختلفة تُعرف باسم الانعكاس المرآوي، حيث ينعكس الضوء في اتجاه محدد بدلاً من انتشاره في اتجاهات متعددة.

وعندما يسقط شعاع الليزر على هذه الشاشات، قد ينعكس الضوء بعيداً عن الشخص الذي يراقبها، فلا تظهر النقطة المضيئة بوضوح، رغم استمرار وجود الضوء. وتفسر الظاهرة نفسها ظهور انعكاسات المصابيح والنوافذ على شاشات التلفزيون اللامعة.

كما تمتص الطبقات الداكنة والطلاءات الموجودة داخل الشاشة جزءاً من الضوء الساقط عليها، إذ صُممت للمساعدة في تقليل تأثير الإضاءة المحيطة وتحسين وضوح الصورة.

ومع ذلك، لا تختفي النقطة بالدرجة نفسها في جميع الشاشات؛ فالشاشات ذات السطح غير اللامع تشتت الضوء بدرجة أكبر، ما قد يجعل نقطة الليزر مرئية، كما تؤثر زاوية النظر في إمكانية رؤيتها.

موجات ضوئية

تلعب الطلاءات التي تغطي الشاشة دوراً مهماً في تحديد كيفية انعكاس شعاع الليزر. فالطلاءات المضادة للانعكاس تقلل الضوء المرتد عن طريق الاستفادة من ظاهرة التداخل بين الموجات الضوئية، ما قد يجعل رؤية نقطة الليزر أكثر صعوبة.

في المقابل، تعمل الطلاءات المضادة للتوهج على تشتيت الضوء وتقليل الانعكاسات المزعجة، وقد يساعد ذلك على جعل نقطة الليزر أكثر وضوحاً، تبعاً لطبيعة الطلاء وتصميم الشاشة.

ولا يقتصر تأثير هذه الخصائص على وضوح النقطة فحسب، بل يرتبط أيضاً بسلامة الاستخدام. فعلى الرغم من أن مؤشرات الليزر الاستهلاكية العادية لا يُرجح أن تتسبب في تلف التلفزيون، فإن توجيه شعاع قوي إلى نقطة واحدة لفترة طويلة قد يؤدي إلى تراكم الحرارة وإلحاق الضرر ببعض المكونات.

لكن الخطر الأهم يتمثل في العينين، إذ يمكن للشاشة اللامعة أن تعكس شعاع الليزر باتجاه شخص يقف أمامها، ما قد يعرّض بصره للخطر. ولهذا، ينبغي تجنب توجيه أشعة الليزر نحو الأشخاص أو العينين، وعدم استخدامها بالقرب من الطائرات، نظراً إلى قدرتها على تشتيت انتباه الطيارين وتعريض سلامة الرحلات الجوية للخطر.

مؤشر رقمي

إذا كنت تستخدم شاشة التلفزيون لعرض شرائح أو تقديم شرح أمام الجمهور، فإن المؤشر الرقمي المدمج في برنامج العرض يُعد خياراً أكثر أماناً وفاعلية من مؤشر الليزر التقليدي.

ويوفر برنامج «باوربوينت» مؤشراً ليزرياً رقمياً يمكن تشغيله أثناء عرض الشرائح على نظام ويندوز بالضغط باستمرار على مفتاح Ctrl، ثم النقر بزر الفأرة الأيسر وسحب المؤشر لتحريكه.

كما يتيح «غوغل سلايدز» ميزة مشابهة، يمكن تفعيلها من قائمة الخيارات أثناء العرض، ثم استخدام المفتاح L لتشغيلها أو إيقافها.

وهكذا، فإن اختفاء نقطة الليزر عن شاشة التلفزيون ليس لغزاً فيزيائياً، بل نتيجة لطريقة انعكاس الضوء وتشتته وامتصاصه. فالضوء لا يتوقف عن الوجود، وإنما قد يسلك مساراً مختلفاً عن ذلك الذي يسمح للعين برؤيته.