ماذا يعني ضوء الملاحة الأبيض في القوارب؟

تتطلب الملاحة البحرية الالتزام بمجموعة من القواعد والإشارات التي تساعد على تنظيم حركة القوارب وتجنب التصادم، سواء أثناء الإبحار أو التوقف أو تجاوز السفن الأخرى.

ومن أبرز هذه الإشارات أضواء الملاحة الملونة، التي تحمل دلالات محددة تساعد البحارة على معرفة موقع القارب واتجاهه، خصوصاً في ساعات الليل وضعف الرؤية.

ويُعد الضوء الأبيض أحد أهم أضواء الملاحة البحرية، إذ يشير عادةً إلى موقع القارب ويساعد على تحديد اتجاهه، لكن دلالته الدقيقة تعتمد على مكان تثبيته وطريقة عرضه، فضلاً عن حجم القارب ونوعه.

وتحدد خفر السواحل الأمريكية قواعد واضحة لاستخدام هذه الأضواء، بما يضمن وضوح حركة القوارب أمام مستخدمي المياه الآخرين.

بالنسبة إلى القوارب الآلية التي يقل طولها عن 12 متراً، بما فيها القوارب الشراعية عند استخدام المحرك، يمكن استخدام ضوء أبيض شامل يضيء بزاوية 360 درجة، بما يسمح برؤيته من جميع الاتجاهات. ويُثبّت هذا الضوء بالقرب من الخط الوسطي للقارب قدر الإمكان، ليكون واضحاً للقوارب المحيطة.

أما القوارب التي يزيد طولها على 12 متراً ويقل عن 20 متراً، فيمكنها استخدام ضوء أبيض يُثبت عند الصاري، ويغطي قوساً أفقياً يبلغ 225 درجة، بما يجعله مرئياً من الأمام والجانبين. ويُستكمل هذا الضوء بآخر أبيض عند مؤخرة القارب، يُعرف بضوء المؤخرة، ويغطي زاوية تبلغ 135 درجة خلف القارب.

ويتيح توزيع الضوءين تغطية المجال المحيط بالقارب بزاوية كاملة تبلغ 360 درجة، بما يساعد على رصد وجوده من مختلف الاتجاهات. ووفقاً للمواصفات الواردة في التقرير، ينبغي أن يكون الضوء الأبيض مرئياً من مسافة تصل إلى ميلين بحريين.

الأحمر والأخضر

لا يقتصر نظام الملاحة على الضوء الأبيض، بل يشمل أيضاً الضوءين الأحمر والأخضر، اللذين يُستخدمان لتحديد جانبي القارب ومساعدة الآخرين على معرفة اتجاه حركته.

ويُخصص الضوء الأحمر للجانب الأيسر من القارب (الميناء)، بينما يُخصص الضوء الأخضر للجانب الأيمن (الميمنة). ووفقاً لقواعد الملاحة الداخلية والدولية، يغطي كل منهما قوساً أفقياً يبلغ 112.5 درجة، يبدأ من مقدمة القارب ويمتد إلى 22.5 درجة خلف جانبه.

وفي القوارب التي يقل طولها عن 20 متراً، يمكن جمع الضوءين الأحمر والأخضر في وحدة إضاءة واحدة تُثبت على الخط الوسطي للقارب، على أن توضع بالقرب من هذا الخط قدر الإمكان في القوارب التي يقل طولها عن 12 متراً.

وتكتسب هذه الأضواء أهمية خاصة عند انخفاض مستوى الرؤية، إذ لا يكفي أن يعرف البحّار موقع القارب الآخر، بل يحتاج أيضاً إلى تحديد اتجاهه لتقدير مساره وتجنب الاصطدام به.

لذلك، فإن فهم دلالات الأضواء البيضاء والحمراء والخضراء يمثل جزءاً أساسياً من قواعد السلامة البحرية، ويساعد على تعزيز الوعي بين مستخدمي المياه، والحد من الحوادث، وضمان ملاحة أكثر أماناً في الليل والظروف التي تتراجع فيها الرؤية.