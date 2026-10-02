تراها على الطريق ولا تعرف معناها؟.. ما السر وراء علامة «NO HM» الغامضة

قد تمر أثناء القيادة بعشرات إشارات المرور التي تبدو مألوفة، لكن بعض العلامات قد تثير الحيرة بمجرد رؤيتها، ومن بينها علامة تحمل الحرفين HM داخل دائرة حمراء يتوسطها خط مائل.

بحسب دليل أجهزة التحكم المروري الموحد (MUTCD) في الولايات المتحدة، فإن الاختصار HM يعني المواد الخطرة ، وبالتالي فإن علامة NO HM تعني أن الطريق غير مسموح باستخدامه لنقل المواد الخطرة.

المواد الخطرة

توضع هذه العلامات على طرق تحددها الجهات المختصة باعتبارها غير مناسبة لنقل أنواع معينة من المواد الخطرة، لأسباب تتعلق بالسلامة أو طبيعة المنطقة.

وبموجب هذه القيود، يتعين على سائقي الشاحنات التي تنقل مواد قابلة للاشتعال أو سامة أو أكالة أو غيرها من المواد الخطرة استخدام طرق بديلة.

ولا توضع علامة «NO HM» عشوائياً، إذ تنص معايير إشارات الطرق الفيدرالية على أن تظهر في موقع يمنح السائق فرصة كافية لاختيار مسار بديل قبل الوصول إلى الطريق المحظور.

دائرة خضراء تعني العكس

قد يواجه السائق أيضاً علامة تحمل الأحرف HM داخل دائرة خضراء، وهي تحمل معنى مختلفاً تماماً، إذ تشير، وفق دليل MUTCD، إلى أن الطريق مسار معتمد لنقل المواد الخطرة.

وتبرز أهمية هذه القيود بشكل خاص في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث قد يؤدي وقوع حادث لشاحنة تحمل مواد خطرة إلى تعريض السكان والمنشآت والبيئة المحيطة لمخاطر كبيرة.

البضائع الخطرة

قد تبدو العلامة حديثة نسبياً، لكن الاختصار المستخدم فيها جاء ليحل محل علامة أقدم كانت تحمل الأحرف HC، في إشارة إلى البضائع الخطرة.

وجرى اعتماد التغيير على المستوى الفيدرالي في دليل MUTCD عام 2003، إلا أن التفاصيل واللوائح قد تختلف بين الولايات والجهات المحلية، وهو ما يفسر وجود أشكال متعددة للعلامة نفسها.

فقد يرى السائق، بحسب المنطقة، لافتات تحمل عبارات مثل "ممنوع مرور ناقلات المواد الخطرة" أو "المواد الخطرة ممنوعة"، كما قد تظهر عبارة «No Hazmats» على شريط أبيض ضمن لافتة خضراء لمسافات الطرق.

وفي بعض الحالات، تُستخدم أيضاً علامة توضيحية تشبه أسطوانة غاز البروبان يتوسطها خط أحمر، للدلالة بصرياً على منع مرور المركبات التي تحمل هذه المواد.

ليست كل علامة غريبة لغزاً

قد تبدو الأحرف القليلة على لافتة الطريق لغزاً بالنسبة للسائق، لكن وراءها نظاماً تنظيمياً دقيقاً يهدف إلى توجيه المركبات التي تحمل مواد قد تشكل خطراً بعيداً عن الطرق والمناطق التي يمكن أن تزيد فيها عواقب أي حادث.

لذلك، عندما ترى «NO HM» على الطريق، فالمقصود ليس تحذيراً عاماً لجميع السائقين، بل منع نقل المواد الخطرة عبر هذا المسار، وعلى المركبات المعنية البحث عن الطريق البديل المحدد وفق اللوائح المحلية.