هل منزلك هدف سهل للصوص؟.. 10 أخطاء شائعة تساعدهم على السرقة

قد يبدو المنزل آمنًا ومحصنًا، لكن بعض التفاصيل الصغيرة التي نمارسها يوميًا قد تمنح المتسللين إشارات غير مقصودة حول سهولة الوصول إليه أو غياب أصحابه.

ورغم أن أي منزل يمكن أن يتعرض للسرقة، فإن بعض السلوكيات والظروف قد تزيد من مستوى المخاطر، بدءًا من ترك الأبواب والنوافذ دون تأمين جيد، وصولًا إلى نشر تفاصيل السفر والغياب عن المنزل على وسائل التواصل الاجتماعي.

إهمال إغلاق النوافذ أو الأبواب بإحكام، خصوصًا تلك الموجودة في أماكن أقل ظهورًا، قد يوفر فرصة سهلة للدخول. لذلك، ينبغي التأكد من إغلاق جميع نقاط الدخول قبل مغادرة المنزل أو النوم.

مفاتيح احتياطية في أماكن مكشوفة

إخفاء المفتاح تحت ممسحة الباب أو داخل أصيص قريب أو في مكان واضح حول المدخل من الأساليب التي قد يسهل توقعها. والأفضل استخدام وسيلة أكثر أمانًا أو الاعتماد على شخص موثوق عند الحاجة.

الإعلان عن السفر عبر مواقع التواصل

قد تتحول صور العطلات والمنشورات التي تكشف أن المنزل خالٍ لعدة أيام إلى معلومة مهمة للمتطفلين. لذلك يُفضل تأجيل نشر تفاصيل الرحلة إلى ما بعد العودة.

ترك المنزل خاليًا لفترات طويلة

تراكم الرسائل أو الطرود أمام الباب، وإغلاق الستائر طوال الوقت، وبقاء المنزل مظلمًا ليلًا يمكن أن تعطي انطباعًا بعدم وجود أحد. ويمكن تقليل ذلك باستخدام إضاءة مؤقتة وطلب المساعدة من شخص موثوق لتفقد المنزل.

إهمال الإضاءة الخارجية

المداخل والممرات المظلمة توفر مزيدًا من الخصوصية لأي شخص يحاول الاقتراب من المنزل دون لفت الانتباه. وتساعد الإضاءة الجيدة، خصوصًا حول الأبواب والمناطق الجانبية، على تحسين الرؤية ليلًا.

ترك الأشياء الثمينة في أماكن مكشوفة

ظهور أجهزة إلكترونية باهظة الثمن أو مقتنيات قيمة من النوافذ قد يجعل المنزل أكثر لفتًا للانتباه. ومن الأفضل إبقاء الممتلكات الثمينة بعيدًا عن الأنظار، وعدم ترك صناديق المنتجات باهظة الثمن أمام المنزل.

تجاهل صيانة الأقفال والأبواب

القفل القديم أو الباب الذي لا يغلق بإحكام قد يمثل نقطة ضعف أمنية. لذلك من المهم فحص الأبواب والنوافذ والأقفال بصورة دورية والتأكد من أنها تعمل بكفاءة.

ترك الأدوات خارج المنزل

السلالم والأدوات والمعدات الموجودة في الحديقة قد تُستخدم للوصول إلى أماكن مرتفعة أو نوافذ بعيدة عن مستوى الأرض. لذلك يُفضل تخزينها في مكان مغلق بعد الانتهاء من استخدامها.

إهمال حماية المناطق الجانبية والخلفية

يركز كثير من أصحاب المنازل على الباب الرئيسي، بينما قد تكون النوافذ والأبواب الجانبية أو الخلفية أقل مراقبة. لذلك ينبغي التعامل مع جميع نقاط الدخول باعتبارها جزءًا من منظومة الأمن.

غياب وسائل المراقبة

لا تمنع كاميرات المراقبة أو أنظمة الإنذار جميع محاولات السرقة، لكنها يمكن أن تساعد في ردع المتسللين وتوفير تنبيه أو تسجيل عند وقوع نشاط غير معتاد. كما يمكن أن تشكل الإضاءة وأجهزة الاستشعار جزءًا من منظومة حماية متكاملة.

كيف تجعل منزلك أكثر أمانًا؟

لا يتطلب تعزيز أمن المنزل بالضرورة إجراءات معقدة. فالتأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ، وتحسين الإضاءة الخارجية، وتخزين الأدوات، وعدم الكشف عن فترات الغياب، والحفاظ على مظهر المنزل المأهول، كلها خطوات بسيطة يمكن أن تقلل من فرص استهدافه.

وفي النهاية، لا توجد وسيلة تضمن منع السرقة بشكل كامل، لكن تقليل نقاط الضعف والابتعاد عن العادات التي تكشف معلومات غير ضرورية عن المنزل يمكن أن يساعد في جعله هدفًا أقل سهولة.