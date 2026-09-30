ماذا تعني اللوحة الإرشادية التي تتخذ شكل "المعين"؟

قد تمر يوميًا على العشرات من اللوحات الإرشادية دون أن تتوقف عند أشكالها وألوانها، لكن الإشارة التي تتخذ شكل "المعين" تحمل دلالة مهمة للسائقين، فهي تُستخدم في الأساس للتحذير من خطر أو تغيير محتمل على الطريق، وتساعد السائق على الاستعداد قبل الوصول إليه.

وتأتي اللوحات من هذا النوع غالبًا باللون الأصفر مع رموز أو كتابات سوداء، وتستخدم للتنبيه إلى ظروف تستدعي مزيدًا من الانتباه.

وقد تحمل سهمًا يشير إلى منعطف أو انعطاف حاد أو اندماج مسارات، بينما تستخدم خطوط أخرى لتوضيح شكل تقاطع قادم ومسارات حركة المركبات فيه.

وفي بعض الحالات، يُضاف إلى السهم رمز آخر، مثل إشارة تحديد السرعة أو إشارة المرور الضوئية، لتنبيه السائق إلى وجود علامة مهمة سيواجهها بعد مسافة قصيرة.

ولا تقتصر التحذيرات على حركة المركبات، فقد تحمل الإشارة صورة غزال أو بقرة للتحذير من احتمال عبور الحيوانات، أو رموزًا لمركبات مثل الجرارات أو سيارات الإطفاء، ما يمنح السائق فرصة لتخفيف السرعة والاستعداد.

أما إذا تحولت اللوحة الإرشادية إلى اللون البرتقالي، فهي عادةً مرتبطة بأعمال الإنشاء والصيانة على الطرق، وتكون مؤقتة إلى حين انتهاء المشروع، فيما قد تشير أيضا إلى وجود أعمال أمامك، أو إغلاق جزء من الطريق، أو وجود عمال ومراقبي حركة المرور، ولذلك تتطلب هذه الإشارات يقظة إضافية بسبب احتمال وجود أشخاص ومعدات بالقرب من مسار المركبات.

الأصفر المخضر

هناك أيضًا إشارات ماسية باللون الأصفر المخضر الفوسفوري، وتستخدم بصورة خاصة في المناطق المدرسية للتحذير من عبور المشاة أو الدراجات، أو وجود ملاعب ومناطق يتواجد فيها الأطفال.

وظهر هذا اللون في الولايات المتحدة خلال تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يصبح اللون المعتمد لهذه الإشارات في المناطق المدرسية منذ عام 2009، بهدف جعل التحذيرات أكثر وضوحًا للسائقين.

وقد تُستخدم هذه الإشارات أحيانًا خارج المناطق المدرسية، بحسب اللوائح المحلية.

رسالة تحذيرية

الهدف من توحيد شكل اللوحة الارشادية ولونها هو إيصال رسالة تحذيرية بسرعة، فبمجرد رؤية الماسة على الطريق، يدرك السائق أن عليه الانتباه إلى خطر أو تغير محتمل أمامه، حتى قبل قراءة الرمز أو النص الموجود عليها.

لذلك، فإن فهم أشكال الإشارات وألوانها لا يساعد فقط على قراءة الطريق، بل يمنح السائق وقتًا إضافيًا لاتخاذ القرار المناسب والحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين.