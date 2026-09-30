زر غامض في غسالتك يجعل ملابسك أنظف

قد يبدو زر "الملء العميق " في الغسالة، زرا عاديًا، لكنه يؤدي وظيفة مهمة عند التعامل مع الملابس شديدة الاتساخ أو الأحمال الكبيرة، فبدلًا من استخدام كمية المياه المعتادة، يسمح هذا الخيار بملء حوض الغسالة بكمية أكبر من الماء، ما يجعل الملابس مغمورة بدرجة أكبر أثناء دورة الغسيل.

وتسمى هذه الخاصية في بعض الغسالات باسم "المياه العميقة"، ويعني ببساطة إضافة كمية مياه أكبر من الدورة العادية، وتختلف الكمية بحسب تصميم الغسالة، فقد تكون مجرد بضعة لترات إضافية، بينما تسمح بعض الطرز بزيادة كبيرة تصل إلى مستوى مرتفع جدًا داخل الحوض.

وتعتمد الغسالة في دوراتها العادية على ترك مساحة كافية للملابس كي تتحرك وتتقلب داخل الحوض، بدلًا من غمرها بالكامل بالماء، غير انه لدى تفعيل خاصية Deep Fill، يرتفع مستوى المياه لتوفير تغطية أكبر للملابس.

متى يكون استخدامه مفيدًا؟

يكون هذا الخيار مفيدًا خصوصًا عند غسل الملابس شديدة الاتساخ أو القطع الكبيرة والأحمال الثقيلة، إذ توفر كمية المياه الإضافية بيئة أفضل لتحريك الملابس ونقعها أثناء عملية التنظيف.

لكن استخدام "الملء العميق"، يعني استهلاك كمية أكبر من المياه، لذلك لا يُنصح بتفعيله في كل دورة غسيل، خصوصًا عندما تكون الملابس قليلة الاتساخ ولا تحتاج إلى مستوى مياه مرتفع.

زر منفصل

يتوفر هذا الخيار عادةً في الغسالات ذات التحميل العلوي، ويظهر غالبًا كزر منفصل عن أزرار اختيار دورة الغسيل، وقد تختلف طريقة تشغيله من غسالة إلى أخرى، فبعض الطرز تتيح اختيار مستويات مختلفة للمياه، بينما تتطلب طرز أخرى الضغط المطول على الزر للحصول على أكبر كمية مياه ممكنة، ولا يعني ارتفاع مستوى المياه دائمًا تنظيفًا أفضل، لكن عند وجود حمولة كبيرة أو ملابس شديدة الاتساخ، يمكن أن يكون Deep Fill خيارًا عمليًا، بشرط استخدامه عند الحاجة لتجنب استهلاك المياه دون فائدة حقيقية.