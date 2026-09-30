هل تعرف وظيفة قمع سحب الهواء في دراجتك النارية؟

قد يبدو قمع سحب الهواء مجرد قطعة صغيرة في الدراجة النارية، لكنها قد تؤثر في قوة المحرك واستجابة الخانق وحتى صوت الدراجة.

«قمع سحب الهواء»، هو أنبوب متسع يُركّب عند مدخل الهواء للمحرك بهدف تحسين تدفقه وتقليل مقاومة دخوله.

يساعد التصميم المخروطي للـVelocity Stack (قمع سحب الهواء)، على إدخال الهواء إلى المحرك بسلاسة أكبر، ما يسمح بتدفق كمية أكبر منه، ومع ضبط الوقود بما يتناسب مع هذا التدفق، يمكن أن تتحسن قوة المحرك واستجابة الخانق، إلى جانب منح الدراجة صوت سحب أكثر ارتفاعًا وحدة.

كما يؤثر طول القمع في طبيعة الأداء، فالأقصر قد يدعم القوة عند عدد دورات المحرك المرتفع، بينما تساعد القوائم الأطول على تعزيز عزم الدوران في نطاق السرعات المتوسطة.

غبار ورمال

المشكلة تبدأ عند استخدام Velocity Stacks بشكل مفتوح من دون مرشح هواء مناسب، إذ يمكن أن يدخل الغبار والرمال مباشرة إلى المحرك، ما قد يسرّع تآكل جدران الأسطوانات وحلقات المكبس، خصوصًا عند القيادة في المناطق الرملية أو كثيرة الغبار.

ولتجنب ذلك، يمكن تركيبها داخل صندوق الهواء الأصلي أو استخدام مرشحات إسفنجية مخصصة أو أغطية حماية، مع التضحية بجزء بسيط من تدفق الهواء مقابل حماية أفضل للمحرك.

إعدادات الوقود

في الدراجات المزودة بحقن الوقود، قد يتطلب تركيب Velocity Stacks المعدلة إعادة معايرة نظام إدارة المحرك، لأن تغيير تدفق الهواء يؤثر في إعدادات الوقود، أما استبدال صندوق الهواء بقمع مفتوح من دون معايرة صحيحة، فقد يؤدي إلى فقدان العزم عند السرعات المنخفضة بدلًا من تحسين الأداء.

تحسن ملحوظ

تعتمد الفائدة على تصميم المحرك، فإذا كانت الدراجة تستخدم جسم خانق واحدًا ومنظومة سحب قياسية، فقد يكون تأثيرها محدودًا، أما المحركات المزودة بأجسام خانق منفصلة أو مكربنات مخصصة للأداء، فقد تحقق هذه القطع تحسنًا ملحوظًا في القوة واستجابة الخانق عند اختيارها وضبطها بشكل صحيح.

ويعتبر قمع سحب الهواء ليس مجرد قطعة تمنح الدراجة مظهرًا أو صوتًا أكثر شراسة؛ إنها أداة لتعديل تدفق الهواء، وقد تحسن الأداء، لكن استخدامها دون ترشيح ومعايرة مناسبين قد يضر بالمحرك بدلًا من تطويره.