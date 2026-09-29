أنهار تبدو هادئة.. لكنها من الأكثر فتكًا في العالم!

لطالما ارتبطت الأنهار بالحياة والحضارات، فمنها شرب الإنسان وريّ محاصيله، وعلى ضفافها نشأت مدن وإمبراطوريات كبرى. لكن خلف هذا الوجه الهادئ تختبئ أنهار يمكن أن تتحول إلى قوة مدمرة، سواء بسبب الفيضانات العنيفة، أو التيارات الجارفة، أو المنحدرات الخطرة، أو التلوث والحياة البرية.

ولا يوجد تصنيف علمي موحد يحدد «أكثر أنهار العالم فتكًا»، إذ تختلف أسباب الوفيات وطرق احتسابها من منطقة إلى أخرى، غير أن عددًا من الأنهار اكتسب سمعة خطرة بسبب تاريخ طويل من الكوارث والحوادث.

النهر الأصفر

يُعد النهر الاصفر من أكثر الأنهار ارتباطًا بالكوارث الفيضانية في التاريخ.

ويعبر مناطق كثيفة السكان في الصين، كما يحمل كميات ضخمة من الرواسب، ما ساهم تاريخيًا في ارتفاع قاعه وتغيير مجراه وحدوث فيضانات كارثية.

وتسببت فيضانات النهر الأصفر الكبرى، ومنها فيضانات عامي 1887 و1938، في سقوط أعداد هائلة من الضحايا، بينما تُعد فيضانات الأنهار الصينية من بين أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا على الإطلاق.

اليانغتسي

يُعد نهر اليانغتسي أطول أنهار آسيا، ويمر عبر مناطق يعيش فيها عشرات الملايين من الأشخاص. لكن هذا العدد الكبير من السكان في السهول الفيضية يجعل أي ارتفاع استثنائي في منسوب المياه تهديدًا واسع النطاق.

وكانت فيضانات عام 1931 من أكثر الكوارث الفيضانية دموية في التاريخ، بينما تسببت فيضانات أخرى، بينها فيضانات 1954 و1998، في خسائر بشرية ومادية ضخمة. وتشير سجلات تاريخية إلى أن فيضان 1931 وحده ارتبط بملايين الوفيات وفق تقديرات تختلف باختلاف منهجية الاحتساب

الغانج

يمثل نهر الغانج شريان حياة لمئات الملايين من السكان، لكنه يواجه مخاطر متعددة. فالأمطار الموسمية قد ترفع منسوب المياه بصورة كبيرة، بينما تجعل الكثافة السكانية الهائلة على ضفافه الفيضانات أكثر خطورة.

كما يمثل تلوث المياه مشكلة صحية مهمة في أجزاء من الحوض؛ فقد وجدت مراجعات علمية مستويات مقلقة من بعض الملوثات والعناصر السامة والتلوث الميكروبي، ما يضيف خطرًا صحيًا إلى المخاطر الطبيعية للنهر.

نهر الكونغو

يُعد نهر الكونغو من أعظم أنهار العالم، وهو أعمق نهر معروف، كما يتميز بتدفقات قوية وأجزاء تضم منحدرات وشلالات تجعل الملاحة صعبة للغاية.

وتشير سجلات الملاحة إلى أن بعض مناطقه، خصوصًا خلال موسم الأمطار، تشهد تيارات قوية ودوامات ومنحدرات خطرة، ما جعل عبور أجزاء من النهر تحديًا كبيرًا للسفن والقوارب.

كما تعتمد مجتمعات كثيرة في منطقة الكونغو على النقل النهري، ما يجعل حوادث القوارب، خصوصًا مع ضعف إجراءات السلامة أو زيادة الحمولة، مصدرًا إضافيًا للخطر. وقد شهدت منطقة الكونغو مؤخرًا حوادث مميتة في المسطحات المائية المرتبطة بها، ما يسلط الضوء على مخاطر النقل المائي في المنطقة.

نهر النيجر

يمر النهر عبر عدة دول ويشكل مصدرًا أساسيًا للمياه والغذاء وسبل العيش. لكنه في الوقت نفسه يهدد المناطق الواقعة على ضفافه بالفيضانات، خصوصًا خلال موسم الأمطار.

ويعيش نحو 40% من سكان النيجر داخل حوض نهر النيجر، بينما يتعرض عشرات الآلاف، في المتوسط، للفيضانات سنويًا. وشهدت البلاد فيضانات شديدة خلال السنوات الماضية تسببت في سقوط ضحايا ونزوح أعداد كبيرة من السكان.

الأمازون

يُعد الأمازون صاحب أكبر تصريف مائي بين أنهار العالم، وتتميز مياهه بتدفقات هائلة ومساحات واسعة من السهول الفيضية.

وتزداد خطورته في المناطق النائية بسبب اتساعه وقوة تياراته وتغير ظروف الملاحة، إضافة إلى الفيضانات الموسمية التي يمكن أن تغمر مساحات شاسعة. وقد سجلت القياسات العلمية تدفقات هائلة خلال مواسم الفيضان، ما يعكس القوة الاستثنائية للنهر.

نهر براهمابوترا

يبدأ نهر براهمابوترا، في منطقة التبت ثم يعبر الهند وبنغلاديش، ويُعرف بتدفقاته القوية وحمولته الكبيرة من الرواسب، فضلًا عن تأثره بالأمطار الموسمية وذوبان الجليد.

وتجتمع هذه العوامل لتجعل أجزاء من حوضه شديدة التعرض للفيضانات، التي قد تتفاقم بسرعة وتؤثر في مناطق مأهولة ومزارع واسعة.

نهر الميكونغ

يمتد نهر الميكونغ عبر الصين وميانمار ولاوس وتايلاند وكمبوديا وفيتنام، ويعتمد ملايين السكان على مياهه في الزراعة والصيد والنقل.

لكن النهر يتأثر بشدة بالتغيرات الموسمية في مستوى المياه، وقد تؤدي الفيضانات إلى غمر القرى والأراضي الزراعية، بينما تشكل التيارات القوية خطرًا إضافيًا على القوارب والسكان الذين يعتمدون على النقل النهري.

لماذا تصبح هذه الأنهار قاتلة؟

لا يعود خطر الأنهار إلى عامل واحد. ففي بعض الحالات تكون الفيضانات هي التهديد الأكبر، بينما تكمن الخطورة في أنهار أخرى في التيارات والمنحدرات والدوامات أو صعوبة الملاحة.

وتتضاعف الخسائر عندما تجتمع هذه المخاطر مع الكثافة السكانية، والفقر، وضعف البنية التحتية، والاستقرار في المناطق المعرضة للفيضانات، ونقص أنظمة الإنذار المبكر ووسائل الإنقاذ.

وتظهر البيانات العالمية أن أحواض أنهار مثل النيجر والنيل واليانغتسي شهدت مستويات مرتفعة من الوفيات المرتبطة بالفيضانات خلال العقود الماضية.

أنهار تمنح الحياة

المفارقة أن معظم هذه الأنهار نفسها تُعد شرايين أساسية للحياة؛ فهي توفر المياه والغذاء والطاقة والنقل وتدعم الزراعة وتجمعات بشرية ضخمة.

لكن قوة النهر التي صنعت الحضارات يمكن أن تنقلب في لحظات إلى خطر هائل، ولهذا فإن «فتك» النهر لا يرتبط بحجم مياهه فقط، بل بمزيج معقد من قوة الطبيعة وعدد السكان ومستوى الاستعداد للكوارث والظروف البيئية والبنية التحتية.