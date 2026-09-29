علماء يكشفون لغز حشرات العصي بعد عقود

بعد عقود من تصنيف حشرات العصي الأسترالية تحت أسماء غير دقيقة، تمكن باحثون من جامعة سيدني من إعادة رسم خريطة هذه المجموعة، وكشف وجود 5 أنواع بدلًا من نوعين فقط كان العلماء يعرفونهما سابقًا.

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اعتمد الباحثون على أكثر من ألف مشاهدة موثقة عبر قواعد بيانات علمية، إلى جانب تحليل الحمض النووي، ومجموعات المتاحف، والمسوحات الميدانية، ودراسات الحشرات التي جرى تربيتها في الأسر.

وكشفت الأدلة عن نوعين جديدين تمامًا، إضافة إلى إعادة الاعتراف بنوع ثالث كان قد ظل غير معترف به علميًا لعقود.

ومن بين الأنواع المكتشفة Anchiale robusta، وهي حشرة عصوية كبيرة اعتقد العلماء طويلًا أنها تنتمي إلى نوع آخر، قبل أن تثبت الدراسة أنها تستحق تصنيفًا مستقلًا.

نوع جديد

أما النوع الجديد الآخر، Anchiale mabiensis، فيعيش داخل غابة «مابي» المهددة بشدة في هضبة أثرتون بولاية كوينزلاند.

واللافت أن بيوض هذا النوع تحتوي على غطاء هيكلي مميز لم يُسجل من قبل لدى حشرات العصي أو أقرب أقاربها، ما يضيف سمة فريدة إلى نوع يعيش أصلًا في نظام بيئي هش.

تنوع حيوي

لا يقتصر اكتشاف الأنواع الجديدة على إثراء المعرفة بالتنوع الحيوي، إذ تبين أن إحدى حشرات العصي المرتبطة بتفشيات قد تؤدي إلى تجريد الأشجار من أوراقها تمثل في الواقع أكثر من نوع واحد.

ويمكن أن يساعد التمييز الدقيق بينها في تحسين إدارة تأثيراتها على الغابات والزراعة.

كما أشار الباحثون إلى احتمال وجود نوع آخر غير موصوف علميًا في كيب يورك، لكنهم يحتاجون إلى عينات إضافية للتأكد من هويته.

ونُشرت الدراسة في مجلة مجلة أستراليا لعلم الحشرات في 21 سبتمبر 2026، تحت عنوان "مراجعة حشرات Anchiale الأسترالية ووصف نوعين جديدين".