حيلة منزلية بسيطة لتنظيف الألواح الشمسية واستعادة كفاءتها

مع تعرض الألواح الشمسية المستمر للعوامل الجوية، تتراكم عليها الأتربة والأوساخ والمخلفات، ما قد يقلل من كفاءتها بمرور الوقت.

وبينما يثير اختيار مادة التنظيف المناسبة مخاوف بعض المستخدمين، قد يكون الخل المتوافر في معظم المنازل حلًا عمليًا لتنظيف الألواح والحفاظ على أدائها.

يمكن استخدام الخل لتنظيف الألواح الشمسية، إذ تساعد حموضته على تفكيك الأوساخ المتراكمة دون الإضرار بالسطح عند تخفيفه واستخدامه بطريقة صحيحة.

ويُحضّر محلول التنظيف من خلال خلط جزء واحد من الخل، مع 8 أجزاء من الماء المقطر، بعد ذلك، يُوضع المحلول على الألواح، وتُستخدم فرشاة ناعمة الشعيرات لإزالة الأتربة والأوساخ بلطف، ثم تُشطف الألواح بالماء المقطر.

ويُعد الماء المقطر عنصرًا مهمًا في عملية التنظيف، لأنه لا يحتوي على المعادن الذائبة التي قد تترك بقعًا أو ترسبات غير مرغوبة على سطح الألواح.

6 أشهر

يُنصح عمومًا بتنظيف الألواح الشمسية مرة كل ستة أشهر تقريبًا، لكن المدة قد تختلف بحسب طبيعة المناخ وموقع تركيب الألواح، خاصة في المناطق التي تكثر فيها الأتربة والرمال.

وقبل البدء في التنظيف، يجب التأكد من أن تنفيذ المهمة بشكل شخصي آمن ومناسب، خصوصًا إذا كانت الألواح مثبتة فوق سطح المنزل. فقد يتطلب الأمر معدات خاصة والعمل على ارتفاعات، ما يجعل الاستعانة بشركات التنظيف المتخصصة خيارًا أكثر أمانًا في بعض الحالات.

إرشادات مهمة

إذا قررت تنظيف الألواح بنفسك، فمن الضروري التعامل معها بحذر لتجنب خدش سطحها أو إتلاف مكوناتها، وتشمل أبرز الإرشادات: استخدام فرشاة ناعمة ونظيفة وغير خشنة، تجنب الفرك القوي أثناء إزالة الأوساخ، شطف الألواح باستخدام خرطوم مياه أو بخاخ منخفض الضغط، الابتعاد عن أجهزة الضغط العالي التي قد تتسبب في تلف الزجاج، التأكد من اختيار الوقت المناسب للتنظيف، مع مراعاة ظروف السلامة والعمل على ارتفاعات.

محلول مناسب

لا تقتصر صيانة الألواح الشمسية على اختيار النوع المناسب عند الشراء، بل تمتد إلى العناية بها بعد التركيب، فتراكم الأوساخ وإهمال التنظيف قد يؤثران في أدائها، بينما يساعد التنظيف المنتظم باستخدام محلول مناسب على الحفاظ على حالتها الجيدة وإطالة عمرها التشغيلي.

وبفضل مكونات بسيطة مثل الخل والماء المقطر، يمكن تنفيذ عملية تنظيف فعالة، شريطة الالتزام بالإرشادات اللازمة وتجنب المواد أو الأدوات التي قد تلحق الضرر بالألواح.