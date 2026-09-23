غسالة تحميل علوي أم أمامي؟ 4 فروق خفية تحسم اختيارك

تبدو الغسالات ذات التحميل العلوي خياراً عملياً لتنظيف الملابس، وتتوفر منها موديلات متعددة بأسعار ومواصفات مختلفة. لكن هذا النوع من الغسالات لا يخلو من بعض السلبيات التي قد تؤثر في استهلاك المياه، وعمر الملابس، وسرعة التجفيف، فضلاً عن مرونة تركيبها في المنازل ذات المساحات المحدودة. إليك أبرز أربعة عيوب ينبغي معرفتها قبل اتخاذ قرار الشراء.

تستهلك الغسالات ذات التحميل العلوي، في العديد من الموديلات، كميات من المياه أكبر من الغسالات ذات التحميل الأمامي، ما قد ينعكس على فاتورة المياه.

ويختلف الاستهلاك حسب تصميم الغسالة وحجم الحمولة وعمر الجهاز، ووفق الأرقام الواردة في التقرير، قد تستهلك بعض الغسالات ذات التحميل العلوي المزودة بعمود تحريك مركزي نحو 19 غالوناً (حوالي 72 لتراً) في الدورة، بينما قد تستهلك موديلات أخرى من دون هذا العمود نحو 13 غالوناً (49 لتراً). وتصل بعض الغسالات المزودة بنظام تحريك سفلي إلى 21–26 غالوناً (79–98 لتراً).

في المقابل، قد تستهلك الغسالات الأمامية نحو 7 غالونات (26 لتراً) في بعض الموديلات، أو كميات أعلى بحسب التصميم والدورة.

تآكل الملابس

تحتوي بعض الغسالات ذات التحميل العلوي على عمود تحريك مركزي يساعد على تحريك الملابس وفركها لإزالة الأوساخ، إلا أن هذا التصميم قد يزيد الاحتكاك والتشابك، ما يرفع احتمالية تآكل بعض الأقمشة مع تكرار الغسل.

ومن أبرز السلبيات المحتملة هي تشابك الملابس حول عمود التحريك، وزيادة الاحتكاك الذي قد يؤثر في الأقمشة الحساسة، إلى جانب احتمال صدور ضوضاء أكبر عند تجمع الملابس في جانب واحد من الحوض، بالإضافة إلى اختلاف مستوى التنظيف والعناية بالأقمشة بحسب تصميم الغسالة والبرنامج المستخدم.

ولا ينطبق ذلك على جميع الغسالات ذات التحميل العلوي، إذ تختلف الأنظمة المزودة بعمود تحريك عن الموديلات التي تستخدم نظام تحريك سفلي، كما تختلف نتائج الغسل بحسب الإعدادات ونوع الملابس.

صعوبة التركيب

قد تشكل الغسالات ذات التحميل العلوي تحدياً في المنازل التي تفتقر إلى المساحة الأفقية، إذ يتطلب فتح بابها العلوي مساحة خالية فوق الجهاز.

وعلى عكس بعض الغسالات الأمامية المصممة للتركيب العمودي مع المجفف، لا يمكن وضع مجفف فوق غسالة علوية بطريقة عشوائية، كما أن تركيب غسالة علوية فوق مجفف غير مخصص لذلك قد يؤدي إلى مخاطر تتعلق بالثبات والوزن والاهتزاز.

سرعات الدوران

تؤثر سرعة دوران الغسالة في كمية المياه التي تُزال من الملابس قبل انتقالها إلى المجفف. وقد تتميز بعض الغسالات الأمامية بسرعات دوران أعلى من موديلات التحميل العلوي التقليدية، بينما أصبحت بعض الغسالات العلوية الحديثة ذات الكفاءة العالية تقدم سرعات محسنة.

وعندما تكون سرعة الدوران منخفضة، قد تحتفظ الملابس بكمية أكبر من الرطوبة، ما يؤدي إلى: زيادة مدة التجفيف، ارتفاع استهلاك الطاقة في المجفف، زيادة فترة تشغيل المجفف، وهو ما قد يرفع إجهاد الجهاز على المدى الطويل.

لكن هذه المشكلة لا تنطبق على جميع الغسالات العلوية، إذ تختلف سرعة الدوران وفق الموديل والتقنية المستخدمة.

خيار سيء

ولا يعني وجود هذه العيوب أن الغسالات ذات التحميل العلوي خيار سيئ، فهي توفر مجموعة واسعة من الموديلات والأسعار، وقد تلبي احتياجات كثير من الأسر. لكن اختيار الغسالة المناسبة يتطلب مراعاة استهلاك المياه، وطبيعة الملابس، والمساحة المتاحة، وسرعة الدوران، وتكاليف التشغيل.

وقبل الشراء، لا تكتفِ بمقارنة السعر، افحص مواصفات الجهاز واستهلاكه الفعلي للمياه والطاقة، واختر التصميم الذي يتناسب مع احتياجات منزلك.