كيف تختار المكيف المناسب لمنزلك ؟

مع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح اختيار جهاز التكييف المناسب قرارًا يتجاوز البحث عن هواء بارد، إذ يرتبط بكفاءة استهلاك الكهرباء، وتكاليف التركيب والصيانة، ومساحة المنزل، وطبيعة المناخ الذي يعيش فيه السكان.

وتتنوع أجهزة التكييف بين الوحدات التي تُثبت في النوافذ والجدران، والمكيفات المتنقلة، والأنظمة المركزية، ومكيفات «ميني سبليت» التي لا تحتاج إلى مجاري هواء، وصولًا إلى مضخات الحرارة والأنظمة الجوفية.

ويتميز كل نوع بخصائص تجعله ملائمًا لاحتياجات وظروف معينة.

وهناك 8 أنواع من أجهزة التكييف، يجب أن تتعرف إليها وإلى الفروق بينها، أولها المكيف التبخيري وهو خيار للمناطق الجافة

حيث يعتمد على تبخير المياه لتبريد الهواء، بدلًا من استخدام غاز التبريد في أنظمة التكييف التقليدية، ويعمل الجهاز على سحب الهواء الدافئ وتمريره عبر وسادة مبللة، ثم دفع الهواء المبرد إلى داخل المنزل.

إلا أن هذه العملية قد تزيد مستوى الرطوبة الداخلية، ما يجعل هذا النوع أكثر ملاءمة للمناطق الجافة مقارنة بالمناطق ذات الرطوبة المرتفعة.

ثانيا مكيف النافذة أو الحائط، ويعد من الخيارات الشائعة لتبريد الغرف الفردية، إذ يُركب داخل فتحة النافذة، ويطرد الحرارة إلى الخارج بينما يدفع الهواء البارد إلى الداخل.

وتحتاج هذه الوحدات عادةً إلى تجهيز مناسب لسد الفراغات حول الجهاز، وقد تكون أكثر ضجيجًا لأن مكوناتها الأساسية مدمجة في وحدة واحدة.

أما مكيف الحائط، فيُصمم للتركيب داخل فتحة بالجدار، ويختلف عن مكيف النافذة في متطلبات التركيب وطريقة توزيع المكونات، إذ قد يتضمن نظامًا بضغط خارجي منفصل.

المكيف المتنقل

يوفر المكيف المتنقل خيارًا عمليًا للأماكن التي لا تسمح بتركيب مكيف نافذة أو وحدة ثابتة على الحائط، ويمكن نقل الجهاز بين الغرف بحسب الحاجة، ما يجعله مناسبًا لبعض الشقق والمساحات المستأجرة.

التكييف المركزي

يتيح التكييف المركزي تبريد عدة غرف من خلال نظام متكامل لتوزيع الهواء عبر مجاري الهواء. وقد يكون مخصصًا للتبريد فقط أو جزءًا من نظام يجمع التدفئة والتكييف.

ويتميز هذا النوع بإمكانية ضبط درجة حرارة المنزل من خلال نظام واحد، لكنه قد يتطلب تكاليف تركيب مرتفعة، خاصة في المنازل الكبيرة أو المباني التي لا تحتوي على مجاري هواء جاهزة.

وتعد الصيانة الدورية، وتنظيف الفلاتر والمجاري، وفحص كفاءة النظام، عوامل أساسية للحفاظ على الأداء وتقليل استهلاك الطاقة. كما يمكن أن يسهم تحسين العزل في خفض نفقات التبريد والتدفئة.

مضخة الحرارة

مضحة الحرارة رغم اسمها، إلا أنها لا تقتصر على التدفئة، إذ يمكنها توفير التبريد أيضًا من خلال عكس دورة نقل الحرارة بحسب الموسم.

وتعمل هذه الأنظمة على نقل الحرارة بدلًا من إنتاجها مباشرة، ما يجعلها خيارًا محتملًا لمن يبحث عن نظام واحد للتحكم في مناخ المنزل على مدار العام.

وقد تكون مضخات الحرارة أكثر كفاءة من بعض أنظمة التدفئة والتبريد التقليدية، لكن ملاءمتها تعتمد على المناخ، وطراز الجهاز، وكفاءة التشغيل، وتكلفة التركيب.

ويُفضل تقييم التكلفة الإجمالية قبل اتخاذ القرار، خصوصًا عند بناء منزل جديد أو استبدال نظام تكييف متكامل.

التكييف الجوفي

يعتمد نظام التكييف الجوفي على مضخة حرارة تستفيد من درجات الحرارة الأكثر استقرارًا تحت سطح الأرض لنقل الحرارة من المنزل وإليه.

ويتكون النظام عادةً من مجمع حراري مدفون تحت الأرض، ومضخة حرارة، ونظام لتوزيع الحرارة داخل المنزل، مثل مجاري الهواء أو وسائل التوزيع الأخرى.

وقد يتميز هذا النوع بانخفاض مستوى الضوضاء واحتياجات الصيانة في بعض التطبيقات، إلا أن تركيبه يتطلب أعمالًا هندسية وبنية تحتية مناسبة، وقد تكون تكلفته الأولية أعلى من مضخات الحرارة الهوائية التقليدية.

لذلك، يحتاج اختياره إلى دراسة طبيعة الأرض، والمساحة المتاحة، والتكاليف الإجمالية للمشروع.

"ميني سبليت"

يُعد مكيف «ميني سبليت» من الخيارات المناسبة للمنازل التي تفتقر إلى مجاري الهواء التقليدية، إذ يتكون عادةً من وحدة داخلية متصلة بضاغط خارجي عبر خطوط التبريد.

ويسمح هذا النظام بتبريد غرف أو مناطق محددة، وقد تتوفر منه طرز تجمع بين التدفئة والتبريد. كما يمكن أن يوفر تحكمًا مستقلًا في درجة الحرارة بحسب تصميم النظام وعدد الوحدات.

لكن تركيبه يتطلب تحديد مكان مناسب للوحدة الداخلية والخارجية، إلى جانب إنشاء فتحة في الجدار لتمرير خطوط التوصيل.

ويجب مراعاة التهوية حول الضاغط الخارجي وعدم وجود عوائق تؤثر في تشغيله.

الميني سبليت الأرضي

يشبه المكيف الأرضي الأنظمة المنفصلة التقليدية، لكنه يُركب بالقرب من مستوى الأرض بدلًا من تثبيته على الجدار بارتفاع قريب من السقف.

وقد يكون مناسبًا للغرف ذات الأسقف المنخفضة أو المساحات التي تفرض قيودًا على موضع الوحدة الداخلية. كما يمكن أن يوفر تدفئة أكثر قربًا من مستوى الأرض خلال فصل الشتاء، إذا كان الجهاز يدعم التدفئة.

ويحتاج هذا النظام، مثل الأنواع الأخرى من الميني سبليت، إلى وحدة خارجية ومكان مناسب لتمرير خطوط التوصيل.

ويعتمد الاختيار بين الوحدة الأرضية والجدارية على تصميم الغرفة، واحتياجات توزيع الهواء، والمساحة المتاحة.

عوامل مؤثرة

لا يتوقف اختيار المكيف على نوع الجهاز أو سعره فقط، بل يتطلب دراسة عدد من العوامل التي تؤثر في الراحة وكفاءة التشغيل والتكاليف على المدى الطويل.

وتتمثل هذا العوامل في تقنية الإنفرتر ، وتكلفة الشراء و استهلاك الطاقة المتوقع، وتكاليف الصيانة الدورية، والعمر التشغيلي المتوقع للنظام.

كما يساعد تحسين عزل المنزل وإصلاح الفتحات حول الأبواب والنوافذ على الحد من فقدان التبريد، مع اختلاف مقدار الوفر بحسب تصميم المبنى والظروف المناخية.