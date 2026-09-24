3 أعطال خفية في مكيفات "سبيليت" تحوّل راحتك إلى معاناة

تُعد أنظمة التكييف المنفصلة «ميني سبليت» خيارًا عمليًا لتبريد المنازل القديمة، خاصة تلك التي لا تحتوي على مجاري هواء داخلية، إذ تتيح التحكم في درجات الحرارة داخل الغرف المختلفة دون الحاجة إلى أعمال تركيب معقدة قد تؤثر في تصميم المبنى.

ومع ذلك، قد يواجه المستخدمون بعض المشكلات الفنية التي تؤثر في كفاءة التشغيل، بدءًا من تسرب المياه وسائل التبريد، وصولًا إلى توقف الجهاز بشكل مفاجئ.

وويذكر هذا التقرير 3 مشكلات شائعة يواجهها هذا النوع من التكييفات، وأسبابها والحلول الأولية للتعامل معها.

حيث كشفت شركة المحاماة الأمريكية المتخصصة في قضايا المصلحة العامة Migliaccio & Rathod LLP عام 2025 عن تحقيق في تقارير تتعلق بأعطال مبكرة في ملفات المبخر الداخلية لبعض أنظمة دايكن ميني سبليت.

وبحسب التقارير التي أشارت إليها الشركة، قد تحدث هذه الأعطال بعد فترة قصيرة نسبيًا من تركيب الجهاز، ما يؤدي إلى تسرب المياه أو سائل التبريد.

وأفاد عملاء وفنيون بوجود تسريبات من الأجزاء المنحنية على شكل حرف U في الملفات الداخلية.

ورغم أن الضمان قد يغطي أحيانًا استبدال الملف، فإن بعض المستخدمين أبلغوا عن عودة التسريبات بعد تغييره، فضلًا عن تحمل تكاليف العمالة وإعادة تعبئة سائل التبريد، وهي نفقات قد لا يشملها الضمان.

وتكمن الحلول في التحقق من مستوى الوحدة الداخلية: للتأكد من قدرتها على تصريف المياه بالشكل الصحيح، وفحص أنبوب تصريف التكاثف، فقد يؤدي انسداده إلى تراكم المياه وتسربها، بالإضافة إلى تنظّيف فلتر الهواء، أو الاستعانة بفني متخصص إذا استمر التسرب بعد التحقق من الأسباب البسيطة.

ثانيا: تراكم الأوساخ في وحدة تنقية الهواء

تحتوي بعض مكيفات اسبيليت على وحدة تنقية هواء تُعرف باسم Streamer، وهي مكون مخصص للمساعدة في تنقية الهواء. ومع مرور الوقت، قد تتراكم داخلها الأتربة والملوثات، ما يؤثر في أدائها ويؤدي إلى ظهور ضوء برتقالي على الوحدة الداخلية يشير إلى الحاجة إلى الصيانة.

ويمكن تنظيف وحدة تنقية الهواء من خلال إزالتها ثم نقعها في الماء وتنظيفها برفق باستخدام قفازات مطاطية وقطعة قماش ناعمة، وفقًا لتعليمات الشركة، ثم تركها تجف تمامًا لمدة تقارب 24 ساعة قبل إعادة تركيبها، إذا كانت هذه المدة متوافقة مع تعليمات الطراز.

وقد تحتاج إلى إعادة ضبط ضوء التنبيه بعد الانتهاء من الصيانة.

تنبيه مهم: لا تستخدم الماء أو أي مواد تنظيف على مكونات الجهاز إلا وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة، لأن إجراءات التنظيف تختلف بين الطرز.

ثالثا: توقف المكيف عن العمل بشكل مفاجئ

قد يكون توقف المكيف عن العمل فجأة، أو عدم تشغيله من الأساس، أمرًا مزعجًا، خاصة خلال الأيام شديدة الحرارة، إلا أن هذا التوقف قد يكون في بعض الحالات جزءًا من آليات الحماية التي يعتمدها النظام لمنع حدوث أضرار أكبر.

ومن بين الأسباب المحتملة: انسداد فلتر الهواء، انسداد أنبوب تصريف المياه، مشكلة كهربائية ، أو أعطال داخلية أخرى.

وإذا استمر المكيف في التوقف، أو تكرر ظهور رمز الخطأ، أو لم تتضح أسباب العطل، فإن التشخيص الفني المتخصص هو الخيار الأكثر أمانًا لتحديد المشكلة ومعالجتها، بدلًا من تكرار إعادة التشغيل أو إجراء إصلاحات داخلية دون معرفة السبب.

وتساعد الصيانة الدورية، وتنظيف الفلاتر، ومراقبة مؤشرات الخطأ، والاستعانة بفني مؤهل عند الحاجة، في الحد من المشكلات وتحسين سلامة تشغيل النظام.