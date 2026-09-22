علامة «Z» الغامضة على خرائط Google.. تحذير مهم قد يكلّفك غرامة أثناء القيادة في أوروبا

قد تبدو مجرد دائرة تتوسطها حرف «Z» على تطبيق «خرائط Google»، لكنها قد تحمل تحذيراً مهماً للسائقين، خصوصاً عند التنقل بين المدن الأوروبية.

فهذه العلامة تشير عادةً إلى وجود منطقة منخفضة الانبعاثات (LEZ) أو منطقة شديدة الانخفاض في الانبعاثات (ULEZ) على المسار المحدد، وهي مناطق تفرض قيوداً ورسومًا على بعض المركبات بهدف الحد من تلوث الهواء.

ورغم وجود تطبيقات عديدة للملاحة، لا يزال «Google Maps» من أكثر تطبيقات الخرائط استخداماً حول العالم، بفضل سهولة التعامل معه ودقة بياناته، إلى جانب المعلومات الإضافية التي يقدمها للسائقين أثناء الرحلات.

إلا أن طبيعة التنبيهات والقيود المرورية تختلف من دولة إلى أخرى، ما يجعل فهم رمز «Z» أمراً ضرورياً قبل الانطلاق.

تظهر علامة «Z» داخل دائرة عندما يكتشف التطبيق أن الطريق الذي اخترته يمر عبر منطقة تفرض قيوداً على الانبعاثات.

وتنتشر هذه المناطق في عدد كبير من المدن الأوروبية، بهدف تقليل مستويات تلوث الهواء الناتج عن حركة المركبات.

وتختلف القواعد من مدينة إلى أخرى؛ فقد تفرض بعض المناطق رسوماً يومية على السيارات التي لا تستوفي معايير الانبعاثات المطلوبة، بينما تمنع مناطق أخرى أنواعاً محددة من المركبات من الدخول أو تفرض عليها رسوماً أعلى.

وفي العاصمة البريطانية لندن، على سبيل المثال، تغطي منطقة الانبعاثات شديدة الانخفاض «ULEZ» جزءاً كبيراً من المدينة، وتُلزم السيارات التي لا تستوفي معايير الانبعاثات الحديثة بدفع رسم يومي قدره 12.50 جنيه إسترليني، أي ما يقارب 16.80 دولاراً، عند القيادة داخل المنطقة.

وتستخدم لندن كاميرات تقرأ لوحات السيارات آلياً لمراقبة المركبات الداخلة إلى المنطقة والخارجة منها، وقد تصل غرامة عدم سداد الرسم إلى 180 جنيهاً إسترلينياً، أي نحو 242 دولاراً، وفقاً للقواعد المشار إليها في التقرير.

لا تتبع جميع المدن الأوروبية النظام نفسه، كما أن مساحة المناطق الخاضعة للقيود تختلف بشكل كبير.

انبعاثات منخفضة

ففي مدينة برمنغهام البريطانية، على سبيل المثال، تقتصر منطقة الانبعاثات المنخفضة على وسط المدينة تقريباً، بخلاف لندن التي تمتد فيها المنطقة على نطاق أوسع. كما تتباين الرسوم وطرق الدفع وشروط الدخول من دولة إلى أخرى، لذلك ينصح السائقون بعدم تجاهل علامة «Z» عند ظهورها على مسار الرحلة.

إذا لم تكن على دراية بقواعد الانبعاثات المعمول بها في المدينة التي تزورها، فقد يبدو تحديد ما إذا كنت ملزماً بالدفع وكيفية سداد الرسوم أمراً معقداً. وهنا يمكن أن يساعدك تطبيق «خرائط Google» في كثير من الحالات.

فعند ظهور رمز «Z» على المسار، يمكن الضغط على تفاصيل الطريق للاطلاع على معلومات إضافية بشأن منطقة الانبعاثات التي ستدخل إليها، بما في ذلك القيود أو الرسوم المحتملة.

مدن كبرى

وعند طلب مسار يمر عبر مناطق مقيدة في مدن كبرى مثل باريس وبرلين ولندن، يعرض التطبيق عادةً معلومات عن القواعد المطبقة في تلك المناطق. لكن مستوى التفاصيل قد يكون أقل في مدن أوروبية أخرى.

تنبيه: ليست كل المناطق مقيدة ومعلّمة على التطبيق

ورغم فائدة خرائط Google، لا يعني ظهور المسار من دون تحذير أن الطريق خالٍ بالضرورة من الرسوم أو القيود، إذ قد لا تكون جميع المناطق المقيدة مدرجة على التطبيق.

وتُعد مدينة أكسفورد البريطانية مثالاً على ذلك؛ إذ تضم منطقة صغيرة للانبعاثات الصفرية تغطي عدداً محدوداً من الطرق في وسط المدينة. ومع ذلك، قد لا يظهر رمز «Z» عند توجيه المستخدم إلى أحد الطرق الواقعة داخل هذه المنطقة.

قواعد

وتُلزم القواعد هناك المركبات التي لا تستوفي المتطلبات المحددة بدفع رسم يومي للدخول، مع فرض غرامات في حال عدم السداد.

وبالنسبة إلى السيارات المستأجرة، فإن العديد من المركبات التابعة لشركات تأجير كبرى، مثل «Enterprise» و«Sixt»، تكون متوافقة مع أحدث معايير الانبعاثات في كثير من الحالات، ما قد يجعلها معفاة من الرسوم في عدد من المدن.

ومع ذلك، يُنصح المسافرون بالتأكد من شركة تأجير السيارات قبل القيادة، خصوصاً إذا كانت الرحلة تشمل أكثر من مدينة أو دولة، لأن القواعد قد تختلف بحسب الموقع ونوع المركبة وسنة تصنيعها.

قد يواجه السائقون في بعض المدن رسوماً إضافية لا ترتبط مباشرةً بمستوى انبعاثات السيارة.

ففي لندن، على سبيل المثال، تُطبَّق أيضاً رسوم الازدحام المروري على منطقة أصغر داخل المدينة، وهي رسوم منفصلة عن رسوم منطقة الانبعاثات. وقد تُفرض هذه الرسوم بغض النظر عن نوع السيارة أو مستوى انبعاثاتها، بما في ذلك السيارات المستأجرة.

ويعني ذلك أن السائق قد يكون مطالباً بدفع رسم الانبعاثات ورسم الازدحام في الوقت نفسه، إذا مرّ عبر المناطق التي تخضع للنظامين، مع احتمال فرض غرامات مستقلة في حال عدم السداد.

ولذلك، قد يكون استخدام وسائل النقل العام، مثل القطارات والحافلات،

نصائح قبل القيادة في المدن الأوروبية