كيف تستعد للكوارث الطبيعية ؟ خطوات قد تنقذ حياتك

من العواصف الشديدة إلى الفيضانات والحرائق والزلازل، أصبحت الكوارث الطبيعية تهديدًا يتطلب استعدادًا مسبقًا، فالتخطيط الجيد قد يكون الفارق بين الفوضى والقدرة على حماية نفسك وعائلتك.

ومع تزايد المخاطر المرتبطة بتغير المناخ وارتفاع حدة بعض الظواهر الجوية المتطرفة، لم يعد الاستعداد للكوارث الطبيعية أمرًا يمكن تأجيله حتى وقوع الأزمة.

ولا يقتصر الأمر على تدعيم المنزل أو تخزين بعض المواد الغذائية، بل يتطلب إعداد خطة متكاملة تضمن القدرة على التصرف بسرعة خلال الساعات الأولى من الكارثة.

ابدأ بتحديد أكثر المخاطر الطبيعية احتمالًا في المنطقة التي تعيش فيها، ثم ضع خطة تتضمن أماكن الإخلاء، وطرق الوصول إليها، ونقطة تجمع لأفراد الأسرة في حال انقطاع الاتصالات.

ومن المهم أن يعرف كل فرد في المنزل ما الذي ينبغي فعله وأين يذهب، خصوصًا الأطفال وكبار السن.

حقيبة الطوارئ

احتفظ بحقيبة يسهل الوصول إليها وتضم الاحتياجات الأساسية، مثل المياه، والأطعمة غير القابلة للتلف، ومصباح يدوي، وبطاريات إضافية، وشاحن محمول للهاتف، وحقيبة إسعافات أولية، وأدوية ضرورية، ونسخ من الوثائق المهمة.

ويُفضل مراجعة محتويات الحقيبة بصورة دورية واستبدال المواد التي انتهت صلاحيتها.

وسائل بديلة

قد تؤدي الكوارث إلى انقطاع الكهرباء أو شبكات الاتصالات، لذلك من المفيد امتلاك وسائل بديلة للحصول على المعلومات، مثل جهاز راديو يعمل بالبطاريات، إلى جانب الاحتفاظ بأرقام الطوارئ والعناوين المهمة مكتوبة.

كما ينبغي متابعة التحذيرات الرسمية والالتزام بتعليمات الإخلاء أو الاحتماء الصادرة عن السلطات.

إخلاء مبكر

يمكن تقليل المخاطر داخل المنزل من خلال تثبيت الأثاث والأجهزة الثقيلة، ومعرفة أماكن إغلاق الغاز والكهرباء والمياه، والتأكد من سلامة الأبواب والنوافذ والأسقف وفق طبيعة المخاطر المحتملة في المنطقة.

وفي حالات معينة، قد يكون الإخلاء المبكر أكثر أمانًا من محاولة البقاء داخل المنزل، لذلك لا ينبغي تجاهل التحذيرات الرسمية.

انتهاء الظاهرة الطبيعية لا يعني بالضرورة زوال الخطر. فقد تبقى هناك أسلاك كهربائية مكشوفة، أو مبانٍ غير مستقرة، أو مياه ملوثة، أو تسربات للغاز.

لذلك، يجب العودة فقط بعد التأكد من أن المنطقة آمنة واتباع تعليمات الجهات المختصة.

الاستعداد للكوارث لا يعني توقع الأسوأ، بل الاستعداد للتعامل معه إذا حدث، وكل دقيقة تُستثمر في التخطيط مسبقًا قد توفر وقتًا ثمينًا عندما تصبح سرعة التصرف مسألة حياة أو موت.