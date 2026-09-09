7 أشياء مخيفة قد تحدث للبشرية حذر منها "ستيفن هوكينغ" ..فهل بدأت تتحقق؟

لم يكن ستيفن هوكينغ مجرد عالم فيزياء أحدث تأثيرًا استثنائيًا في فهمنا للكون، بل كان أيضًا صاحب رؤية مثيرة للجدل بشأن مستقبل البشرية ومصيرها.

العالم البريطاني الشهير، الذي عاش بين عامي 1942 و2018، ارتبط اسمه بأبحاث رائدة في الثقوب السوداء والنسبية العامة، وأسهم في تبسيط مفاهيم علمية بالغة التعقيد وجعلها في متناول ملايين القراء حول العالم.

لكن شهرة هوكينغ لم تتوقف عند حدود أبحاثه العلمية، فقد استغل حضوره العالمي مرارًا للتحذير من مخاطر قال إنها قد تهدد مستقبل الإنسان خلال العقود المقبلة.

ومن الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية، إلى الحياة خارج كوكب الأرض واحتمالات نهاية العالم، أطلق هوكينغ سلسلة من التصريحات والتوقعات التي أثارت اهتمامًا واسعًا، وأحيانًا جدلًا حادًا بين العلماء والجمهور.

واللافت أن بعض هذه التحذيرات لم تعد تبدو بعيدة تمامًا عن الواقع، في وقت لا تزال فيه أخرى مجرد سيناريوهات مستقبلية لا يمكن الجزم بحدوثها.

بين العلم والتحذير

كان هوكينغ يرى أن التطور العلمي والتكنولوجي يمنح البشرية قدرات هائلة، لكنه كان يحذر في الوقت نفسه من أن إساءة استخدام هذه القدرات أو فقدان السيطرة عليها قد تتحول إلى تهديد وجودي.

وفي أكثر من مناسبة، دعا إلى التفكير بجدية في مستقبل الحضارة الإنسانية، وحثّ على البحث عن سبل تضمن بقاء البشر على المدى الطويل، بما في ذلك احتمال أن يصبح العيش خارج كوكب الأرض يومًا ما ضرورة وليس مجرد طموح علمي.

استكشاف الفضاء

بعد سنوات من رحيله، عاد كثير من تصريحاته إلى الواجهة مع تسارع التطورات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء وتغير المناخ.

لكن السؤال الذي لا يزال مفتوحًا هو: هل كان هوكينغ يستشرف المستقبل فعلًا، أم أن بعض توقعاته كانت مجرد تحذيرات علمية مبنية على احتمالات قائمة؟.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز توقعات ستيفن هوكينغ وأكثرها شهرة، ونبحث في مدى اقتراب العالم اليوم من السيناريوهات التي حذّر منها العالم الراحل.

الذكاء الاصطناعي

حذر هوكينغ من أن الذكاء الاصطناعي المتقدم قد يصبح خطرًا على البشرية إذا خرج عن السيطرة أو تجاوز قدرات الإنسان.

مغادرة الأرض

و رأى أن بقاء البشر على كوكب واحد يجعلهم عرضة للانقراض، ودعا إلى التوسع في الفضاء وإنشاء مستوطنات خارج الأرض.

تغير المناخ

كما حذر العالم الراحل من أن استمرار ارتفاع حرارة الأرض وتدهور البيئة قد يجعل مستقبل الحياة البشرية أكثر صعوبة وخطورة.

الحياة خارج الأرض

و لم يستبعد هوكينغ وجود حضارات ذكية في الكون، لكنه حذر من محاولة الاتصال بها، معتبرًا أن البشر قد لا يعرفون طبيعة الطرف الآخر أو نواياه.

الهندسة الوراثية

و توقع أن يتمكن البشر مستقبلًا من تعديل جيناتهم لتحسين قدراتهم وإطالة أعمارهم، محذرًا من احتمال ظهور فجوة بين «البشر المعدلين» وغيرهم.

الحروب والأسلحة النووية

و اعتبر هوكينغ الحروب النووية من أخطر السيناريوهات التي يمكن أن تهدد بقاء الحضارة البشرية.

الأوبئة والكوارث

و حذر من أن الأوبئة أو الفيروسات المصممة وراثيًا، إلى جانب الكوارث الطبيعية مثل اصطدام الكويكبات، قد تشكل تهديدًا كبيرًا للبشرية.

حتى الآن، لم تتحول هذه السيناريوهات إلى «نبوءات» مؤكدة، لكن اللافت أن عددًا من المخاطر التي حذر منها هوكينغ، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ ومخاطر الأسلحة النووية، أصبح بالفعل في صدارة المخاوف العالمية.

وربما لم يكن هوكينغ يتنبأ بالمستقبل بقدر ما كان يحاول تحذير البشرية منه.

فهل كان العالم الراحل يرى ما ينتظرنا فعلًا، أم أنه كان يحذرنا من مستقبل لا يزال بإمكاننا تغييره؟.