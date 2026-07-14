خرائط تفاعلية تكشف مستقبل العالم

أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي أداة معرفية متطورة تحمل اسم "خرائط التحول" (Transformation Maps)، لتوفر منصة تفاعلية تساعد صناع القرار والباحثين والمهتمين على فهم العلاقات المعقدة بين الاقتصادات والصناعات والقضايا العالمية، ورصد القوى التي تعيد تشكيل مستقبل العالم.

وتقدم المنصة طريقة مبتكرة لاستكشاف الترابط بين أكثر من 250 مجالاً وقضية استراتيجية، من بينها الذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، والتحول الرقمي، والطاقة، والصحة، والتعليم، والاقتصاد العالمي، بما يمنح المستخدم رؤية شاملة للتغيرات المتسارعة وتأثيراتها المتبادلة.

قضايا مختلفة

وتعتمد "خرائط التحول" على عرض تفاعلي يوضح كيفية ارتباط القضايا المختلفة ببعضها البعض، بحيث يستطيع المستخدم تتبع التأثيرات المتبادلة بين القطاعات، وفهم العوامل التي تقود التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية على المستوى العالمي.

وتوفر الأداة محتوى يتم تطويره بالتعاون مع جامعات عالمية مرموقة ومنظمات دولية رائدة، ما يضمن تقديم معلومات موثوقة ومحدثة حول أبرز التحديات والفرص المستقبلية.

مجموعة واسعة

ولا تقتصر المنصة على عرض الروابط بين القضايا، بل تمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد المعرفية، تشمل: أبرز الدراسات والأبحاث المتخصصة، تقارير وتحليلات الخبراء، مقاطع الفيديو التوضيحية، قواعد البيانات والإحصاءات. الفعاليات والمؤتمرات الدولية، المبادرات العالمية، الجهات والمؤسسات الفاعلة في كل مجال.

أداة لدعم صناع القرار

وتهدف "خرائط التحول" إلى مساعدة الحكومات والشركات والمؤسسات الأكاديمية والباحثين على استشراف الاتجاهات المستقبلية، وتحديد القضايا الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة واستناداً إلى المعرفة.

كما تسهم المنصة في تبسيط المشهد العالمي المتشابك، من خلال إظهار الروابط بين الملفات المختلفة، وهو ما يساعد المستخدمين على فهم الصورة الكاملة بدلاً من النظر إلى كل قضية بمعزل عن الأخرى.

وتعكس هذه المبادرة توجه المنتدى الاقتصادي العالمي نحو توظيف المعرفة الرقمية والبيانات التفاعلية لفهم التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، وتمكين مختلف القطاعات من مواكبة التغيرات المتسارعة وصياغة استراتيجيات أكثر استعداداً للمستقبل.