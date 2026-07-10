ليس للزينة.. ما سر المصباح الأحمر؟

قد يبدو المصباح اليدوي الأحمر مجرد خيار مختلف عن المصباح الأبيض التقليدي، إلا أن الحقيقة أنه أداة متخصصة تعتمد عليها فئات عديدة، من علماء الفلك إلى رجال الشرطة والعسكريين وحتى هواة مراقبة الحياة البرية، بفضل قدرته الفريدة على توفير الإضاءة دون التأثير في قدرة العين على الرؤية في الظلام.

ففي الوقت الذي يؤدي فيه الضوء الأبيض إلى إرباك العين عند استخدامه ليلاً، يتميز الضوء الأحمر بأنه أقل سطوعاً وإزعاجاً، ما يسمح للمستخدم بالانتقال بين الظلام والإضاءة دون أن يفقد تكيف عينيه مع البيئة المحيطة.

ويرجع ذلك إلى أن اللون الأحمر يمتلك أطول طول موجي ضمن الطيف المرئي، إذ يبلغ نحو 700 نانومتر، ما يجعله أقل تأثيراً على مستقبلات العين المسؤولة عن الرؤية الليلية مقارنة بالألوان الأخرى.

ويشير مختصون إلى أن بروتين الرودوبسين الموجود في شبكية العين، والمسؤول عن الرؤية في الإضاءة الخافتة، لا يتأثر بشكل كبير بالضوء الأحمر العميق، لذلك لا تحتاج العين إلى وقت طويل لاستعادة قدرتها على الرؤية بعد استخدامه، كما يحدث عند التعرض للضوء الأبيض.

أدوات أساسية

لهذا السبب، يعد المصباح الأحمر من الأدوات الأساسية لدى علماء الفلك وهواة مراقبة السماء، إذ يمكنهم قراءة خرائط النجوم، وضبط التلسكوبات، أو تدوين الملاحظات أثناء الليل، دون أن يفقدوا قدرتهم على رؤية الأجرام السماوية بوضوح.

ويؤكد خبراء أن أي ومضة من الضوء الأبيض قد تستغرق عدة دقائق حتى تستعيد العين قدرتها الكاملة على الرؤية الليلية، بينما يسمح الضوء الأحمر بمواصلة الرصد دون هذا التأثير.

ولا يقتصر استخدام المصابيح الحمراء على الأبحاث الفلكية، بل أصبحت أداة عملية لدى رجال الشرطة والعسكريين أثناء العمليات الليلية.

فهي تتيح لهم قراءة الوثائق أو التحقق من الهويات أو الخرائط دون التأثير في رؤيتهم الليلية، كما أن وهجها المحدود يجعلها أقل لفتاً للانتباه مقارنة بالمصابيح البيضاء، وهو ما يمنح أفضلية في المهام التي تتطلب قدراً أكبر من التخفي والحركة الهادئة.

إزعاج الحيوانات

كما يستخدم الصيادون ومراقبو الحياة البرية الضوء الأحمر لتقليل إزعاج الحيوانات، إذ إن كثيراً من الثدييات لا تدرك اللون الأحمر بالطريقة نفسها التي يراها بها الإنسان، ما يجعلها أقل عرضة للفزع أو الهروب عند تسليط هذا النوع من الإضاءة عليها.

ويساعد ذلك أيضاً في مراقبة الحيوانات أثناء نشاطها الطبيعي أو دراستها ميدانياً دون التأثير في سلوكها، الأمر الذي يجعل المصباح الأحمر أداة مفضلة في رحلات الاستكشاف البيئي والصيد الليلي.

ويرى خبراء أن المصابيح الحمراء ليست مجرد بديل جمالي للمصابيح التقليدية، بل صُممت لتلبية احتياجات دقيقة في البيئات التي تتطلب الحفاظ على الرؤية الليلية، وتقليل التشتت البصري، والعمل بكفاءة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ومع تزايد الاهتمام بالأنشطة الليلية، مثل التخييم، ورصد النجوم، والمغامرات الخارجية، أصبحت هذه المصابيح خياراً عملياً يجمع بين الراحة البصرية والكفاءة، ويمنح مستخدمها أفضلية لا توفرها المصابيح البيضاء التقليدية.