تحفة فضائية عمرها 68 عاماً تواصل رحلتها حول الأرض

في الوقت الذي أصبحت فيه الأقمار الصناعية جزءاً لا غنى عنه من تفاصيل الحياة اليومية، من الإنترنت فائق السرعة وخدمات الاتصالات إلى أنظمة الملاحة وتحديد المواقع، يواصل جسم فضائي صغير بدأ رحلته قبل أكثر من ستة عقود الدوران حول الأرض، ليحمل لقب أقدم قمر صناعي اصطناعي لا يزال في المدار حتى اليوم.

إنه القمر "فانغارد 1" (Vanguard 1)، الذي أطلقته الولايات المتحدة عام 1958، وكان ثاني قمر صناعي أمريكي ناجح يدخل المدار، ولا يزال شاهداً حياً على البدايات الأولى لعصر الفضاء.

طوّر مختبر الأبحاث البحرية الأمريكي القمر "فانغارد 1" ضمن برنامج السنة الجيوفيزيائية الدولية، وهي مبادرة علمية عالمية استمرت 18 شهراً وشاركت فيها دول عدة لدراسة الأرض والغلاف الجوي والفضاء القريب.

وكانت مهمة القمر جمع بيانات علمية حول الغلاف الجوي للأرض، ودراسة تأثير البيئة الفضائية على الأقمار الصناعية، إلى جانب اختبار تقنيات جديدة في مجال استكشاف الفضاء.

لكن الإنجاز الأبرز للقمر تمثل في كونه أول قمر صناعي في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، إذ زُود بخلايا شمسية شكلت خطوة تاريخية في تطور تقنيات الطاقة المتجددة المستخدمة في الفضاء.

محطة مهمة

ورغم أن البطاريات التقليدية الموجودة على متن "فانغارد 1" توقفت عن العمل بعد نحو 20 يوماً فقط، واصلت الخلايا الشمسية تزويده بالطاقة حتى عام 1964، مسجلة محطة مهمة في تاريخ الرحلات الفضائية الأمريكية.

وكان العلماء في البداية يعتقدون أن القمر قد يبقى في المدار آلاف السنين، بناءً على الحسابات الأولية لمساره، إلا أن التقديرات تغيرت لاحقاً مع تطور فهم تأثيرات الاحتكاك الفضائي، ليصبح العمر المتوقع له نحو 240 عاماً.

ورغم أنه لم يعد يرسل بيانات إلى الأرض منذ عقود، فإن وجوده المستمر في المدار جعله هدفاً مهماً للدراسات العلمية التي تبحث في كيفية تصرف الأجسام المصنوعة بشرياً خلال فترات زمنية طويلة في الفضاء.

أفكار علمية

ومع استمرار رحلته حول الأرض، بدأت تظهر أفكار علمية وتقنية حول إمكانية استعادة "فانغارد 1" وإعادته إلى الأرض لدراسة تأثيرات البيئة الفضائية عليه بعد عقود طويلة من التعرض للإشعاع والظروف القاسية.

ويعتقد باحثون أن الخطوة الأولى ستكون تصوير القمر وتقييم حالته الفنية، لمعرفة مدى إمكانية استعادته. وتشمل المقترحات نقله إلى مدار أرضي منخفض لتسهيل الوصول إليه، أو حتى إحضاره إلى محطة الفضاء الدولية تمهيداً لإعادته إلى الأرض.

وفي حال نجاح المهمة، سيكون القمر بمثابة "كبسولة زمنية فضائية"، إذ يمكن للعلماء تحليل تأثيرات الإشعاع الفضائي والتغيرات التي طرأت على المواد والتقنيات بعد أكثر من نصف قرن في المدار.

تحديات تقنية

لكن فكرة استعادة "فانغارد 1" لا تزال في مراحل النقاش الأولى، إذ تحتاج إلى موافقات من جهات عدة، أبرزها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ومختبر الأبحاث البحرية الأمريكي، باعتبارهما الجهتين المرتبطتين بتطوير القمر وإطلاقه.

كما تواجه المهمة تحديات تقنية معقدة، من بينها الحركة الدورانية للقمر حول نفسه، وهشاشة الهوائيات القديمة، وعدم وجود طريقة آمنة ومضمونة للإمساك به في الفضاء.

إضافة إلى ذلك، فإن تكلفة مثل هذه المهمة قد تكون مرتفعة للغاية، إذ تعتمد على التصميم النهائي والتقنيات المستخدمة، سواء كانت المهمة ستعتمد على روبوت فضائي أو على طاقم بشري.

تقنية قديمة

وبينما تزدحم مدارات الأرض اليوم بآلاف الأقمار الصناعية الحديثة، يبقى "فانغارد 1" رمزاً لبداية عصر جديد غيّر شكل العالم، فهو ليس مجرد قطعة تقنية قديمة تدور في الفضاء، بل شاهد تاريخي على أولى خطوات البشرية نحو استكشاف الكون، ودليل حي على أن بعض الابتكارات قد تستمر في أداء دورها حتى بعد عقود طويلة من انتهاء مهمتها الأصلية.