قاعدة الـ80% .. تفصيلة صغيرة تحمي منزلك من أخطار كارثية

في عالم الكهرباء، قد تبدو القواطع الكهربائية (Circuit Breakers) مجرد مفاتيح بسيطة تفصل التيار عند حدوث خلل، لكنها في الواقع تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الأحمال الزائدة والحرائق الكهربائية.

لكن خلف هذه البساطة الظاهرة، توجد قاعدة هندسية مهمة تُعرف باسم "قاعدة الـ80%"، وهي من أكثر المفاهيم التي يشيع فهمها بشكل خاطئ، رغم تأثيرها المباشر على أمان الأنظمة الكهربائية في المنازل والمباني.

وتعمل القواطع الكهربائية أو ما يُعرف بـ "أجهزة الحماية من التيار الزائد" (OCPD) ، على مراقبة تدفق الكهرباء داخل الدوائر، وفصل التيار تلقائياً عند حدوث زيادة خطيرة أو قصر كهربائي.

وتتنوع هذه القواطع بشكل كبير، من قواطع منزلية بسيطة بقدرة 15 أمبير، إلى أنظمة صناعية ضخمة قد تصل إلى 1600 أمبير، لكن وظيفتها الأساسية تبقى واحدة وهي حماية الدائرة الكهربائية ومنع التلف أو الحريق.

وعلى عكس ما يعتقده كثيرون، فإن "قاعدة الـ80%" ليست نصاً مباشراً في كود الكهرباء الأمريكي، لكنها مستخلصة من معايير تنظيمية واختبارات اعتماد مثل UL 489.

وتنص القاعدة عملياً على أن القاطع الكهربائي لا ينبغي تحميله بأكثر من 80% من قدرته الاسمية عند الأحمال المستمرة، أي تلك التي تعمل لمدة 3 ساعات أو أكثر.

بمعنى أبسط: إذا كان القاطع مصمماً لتحمل 100 أمبير، فإن الاستخدام الآمن للأحمال المستمرة لا يجب أن يتجاوز 80 أمبير.

وحول عدم عمل القاطع بكامل طاقته، يعود السبب إلى عاملين رئيسيين وهما : الحرارة الناتجة عن مرور التيار لفترات طويلة، محدودية قدرة أجزاء القاطع الداخلية، خصوصاً نقاط التوصيل ، على تحمل الحمل الكامل بشكل مستمر.

ومع ضعف التهوية أو ارتفاع حرارة البيئة المحيطة، قد تتراجع كفاءة التبريد، ما يزيد احتمالات السخونة المفرطة.

ويعرّف كود الكهرباء الحمل المستمر بأنه أي حمل كهربائي يعمل عند أقصى تيار لمدة 3 ساعات أو أكثر.

ولهذا السبب، يفرض الكود إضافة هامش أمان عبر رفع الحسابات إلى 125% من الحمل المتوقع، وهو ما يعادل عملياً الالتزام بقاعدة الـ80%.

ومع ذلك توجد قواطع خاصة مصممة للعمل عند 100% من سعتها بشكل مستمر، لكنها ليست الخيار الشائع في الاستخدامات المنزلية.

استخدام تقليدي

هذه القواطع تتطلب شروط تركيب دقيقة، مثل تهوية محسّنة ومسافات أمان داخل اللوحات الكهربائية، وغالباً تُستخدم في البيئات الصناعية فقط، وليس في المتاجر العامة أو الاستخدام المنزلي التقليدي.

ويعد فهم قاعدة الـ80% ليس مجرد معلومة تقنية، بل عنصر أساسي لتجنب ارتفاع حرارة الأسلاك، وتلف الأجهزة الكهربائية، والتعرض لمخاطر الحريق، الإضافة إلى الأعطال المفاجئة في النظام الكهربائي.

هذه القاعدة تمثل توازناً دقيقاً بين الأداء والأمان، وهي أحد الأسباب التي تجعل الأنظمة الكهربائية الحديثة أكثر استقراراً وموثوقية.