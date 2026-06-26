5 مؤشرات خطيرة وراء اهتزاز عجلة القيادة عند السرعات العالية

قد يبدو اهتزاز عجلة القيادة عند القيادة بسرعات مرتفعة أمراً عابراً بالنسبة لبعض السائقين، إلا أن الخبراء يؤكدون أن هذه المشكلة غالباً ما تكون مؤشراً على خلل ميكانيكي يستدعي الفحص السريع، إذ إن تجاهلها قد يؤدي إلى تفاقم الأعطال أو حتى تعريض سلامة الركاب للخطر.

وفيما يلي أبرز الأسباب التي قد تقف وراء اهتزاز المقود أثناء القيادة:

تُعد الإطارات غير المتوازنة أو ذات الضغط المنخفض من أكثر الأسباب شيوعاً لاهتزاز عجلة القيادة. كما أن تآكل الإطارات بشكل غير متساوٍ، أو وجود انتفاخات أو تشوهات في جوانبها، قد يتسبب في اهتزازات ملحوظة عند زيادة السرعة.

وينصح الخبراء بفحص ضغط الهواء بشكل دوري والتأكد من سلامة الإطارات، بالإضافة إلى إعادة توازن العجلات عند الحاجة. كما أن ارتخاء صواميل تثبيت العجلات قد يؤدي إلى اهتزازات قوية وربما انفصال إحدى العجلات أثناء القيادة، ما يشكل خطراً كبيراً على السائق.

أعطال نظام المكابح

إذا ظهر الاهتزاز بشكل أكبر عند الضغط على المكابح، فقد تكون المشكلة مرتبطة بأقراص الفرامل أو بطاناتها.

وتتعرض أقراص الفرامل مع مرور الوقت للتآكل أو التشوه نتيجة الحرارة المرتفعة الناتجة عن عملية الكبح، ما ينعكس على عجلة القيادة في صورة اهتزازات ملحوظة. كما يمكن أن يؤدي التصاق بطانات الفرامل بالأقراص إلى زيادة الاهتزاز ورفع معدل استهلاك الوقود وتسريع تآكل مكونات نظام الكبح.

تلف مكونات نظام التعليق

يؤدي تآكل أو تلف أجزاء نظام التعليق، مثل ممتصات الصدمات والمفاصل والوصلات المطاطية، إلى اضطراب في ثبات السيارة وظهور اهتزازات في المقود، خاصة عند السرعات المرتفعة.

كما أن الحوادث البسيطة أو الاصطدام بالحفر ومطبات الطرق قد تتسبب في تلف بعض أجزاء نظام التعليق أو اختلال زوايا العجلات، ما يفاقم المشكلة ويؤدي إلى تآكل الإطارات بصورة غير منتظمة.

مشكلات في نظام التوجيه

يمكن أن يكون الخلل ناتجاً عن تلف أجزاء في نظام التوجيه نفسه، مثل علبة الدركسيون أو بعض الوصلات المرتبطة بها.

وفي بعض الحالات، قد يرتبط الأمر بنظام التوجيه المعزز، سواء كان يعمل هيدروليكياً أو كهربائياً. فنقص زيت التوجيه، أو تلف المضخة، أو وجود خلل في البطارية أو المولد الكهربائي، كلها عوامل قد تؤثر في أداء المقود وتزيد من صعوبة التحكم في السيارة.

أعطال المحرك أو ناقل الحركة

لا تقتصر أسباب الاهتزاز على الإطارات أو أنظمة التوجيه فقط، بل قد يكون المحرك نفسه مصدر المشكلة. فتعطل شمعات الاحتراق، أو تلف قواعد تثبيت المحرك، أو وجود خلل في مضخة الوقود أو البخاخات، قد يسبب اهتزازات تنتقل إلى عجلة القيادة.

كذلك يمكن أن يؤدي انخفاض مستوى زيت ناقل الحركة إلى اهتزاز السيارة أو صدور أصوات غير طبيعية عند التسارع.

سبب غير متوقع

ويشير خبراء السيارات إلى أن بعض الإضافات الخارجية، مثل حوامل الأمتعة المثبتة على السقف أو الأجزاء الخارجية التالفة أو غير المثبتة بإحكام، قد تؤثر في الديناميكية الهوائية للسيارة وتتسبب في اهتزازات ملحوظة عند السرعات العالية.

لا تتجاهل الإشارة

ويؤكد المختصون أن استمرار اهتزاز عجلة القيادة ليس أمراً طبيعياً، بل يعد رسالة تحذير مبكرة بوجود خلل يحتاج إلى تشخيص سريع. فالتدخل المبكر لا يحافظ فقط على سلامة السيارة، بل قد يجنب السائق أعطالاً مكلفة ومخاطر محتملة على الطريق.