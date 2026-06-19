العدو الخفي للثلاجة.. قطعة صغيرة وفاتورة صيانة ضخمة

تُعد الثلاجة من أكثر الأجهزة المنزلية أهمية، إذ تعمل على مدار الساعة للحفاظ على سلامة الأغذية والمشروبات، إلا أنها عندما تبدأ في فقدان قدرتها على التبريد أو تظهر عليها علامات الخلل، قد تتحول عملية الإصلاح إلى فاتورة باهظة، لاسيما إذا كان العطل في أحد أهم مكوناتها الأساسية.

ويؤكد خبراء الصيانة أن الضاغط، وهو القلب النابض للثلاجة، يُعد غالباً أغلى جزء يمكن إصلاحه أو استبداله، وتختلف تكلفة الإصلاح وفق نوع الجهاز والعلامة التجارية وأجور العمالة، إلا أنها قد تصل إلى مبالغ مرتفعة تجعل بعض المالكين يفكرون في استبدال الثلاجة بالكامل بدلاً من إصلاحها.

يقوم الضاغط بدور محوري في دورة التبريد، إذ يضمن حركة سائل التبريد داخل النظام للحفاظ على درجات الحرارة المناسبة، ولدى تعطله، تفقد الثلاجة قدرتها على التبريد بشكل كامل أو جزئي.

ولا تقتصر تكلفة الإصلاح على سعر القطعة نفسها، بل تمتد إلى أعمال فنية متخصصة تتطلب خبرة عالية، نظراً لارتباط الضاغط بنظام التبريد المغلق داخل الجهاز، ما يجعل عملية استبداله أكثر تعقيداً من إصلاح الأعطال التقليدية.

كما أن بعض الحالات تستدعي استبدال أجزاء إضافية مرتبطة بالنظام نفسه، الأمر الذي يرفع التكلفة النهائية بشكل ملحوظ.

أعطال مكلفة

ورغم أن الضاغط يتصدر قائمة الأعطال المكلفة، فإن لوحة التحكم الإلكترونية قد تكون هي الأخرى سبب المشكلة. وتتحكم هذه اللوحة في معظم وظائف الثلاجة، وأي خلل فيها قد يؤدي إلى توقف التبريد أو اضطراب أداء الجهاز.

وتشير تقارير فنية إلى أن إصلاح أو استبدال لوحة التحكم قد يكلف مبالغ مرتفعة أيضاً، خصوصاً في الأجهزة الذكية المزودة بتقنيات متقدمة.

صيانة دورية

ينصح المختصون بإجراء صيانة دورية للثلاجة للحفاظ على كفاءتها وإطالة عمرها التشغيلي، ومن أهم الإجراءات الوقائية: تنظيف ملفات التكثيف بانتظام من الغبار والأتربة، عدم سد فتحات التهوية داخل الثلاجة، تجنب تكديس الأطعمة بصورة تعيق تدفق الهواء البارد، التأكد من إغلاق الأبواب بإحكام، مراجعة دليل الاستخدام واتباع تعليمات الصيانة الموصى بها.

ويرى خبراء الأجهزة المنزلية أن القرار بين إصلاح الثلاجة أو استبدالها يعتمد على عمر الجهاز وقيمة الإصلاح مقارنة بسعر جهاز جديد.

فإذا تجاوزت تكلفة الإصلاح نسبة كبيرة من قيمة الثلاجة، فقد يكون شراء جهاز جديد أكثر جدوى على المدى الطويل.

وفي جميع الأحوال، ينصح الخبراء بعدم التسرع في شراء قطع غيار أو طلب استبدال مكونات رئيسية قبل إجراء فحص دقيق وموثوق يحدد مصدر العطل الحقيقي، لأن المشكلة قد تكون أبسط وأقل تكلفة مما تبدو عليه في البداية.