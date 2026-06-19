ليس التملق ولا المجاملة.. مهارة خفية تصنع مستقبلك الوظيفي

لم تعد بيئات العمل الحديثة تقوم فقط على قدرة المدير في قيادة فريقه، بل أصبح نجاح الموظف مرتبطاً أيضاً بقدرته على بناء علاقة مهنية فعالة مع مديره المباشر. وفي عالم تتزايد فيه التحديات المهنية وسرعة اتخاذ القرار، برز مفهوم «إدارة المدير» بوصفه إحدى أهم المهارات الوظيفية التي تساعد الموظف على تحقيق أهدافه المهنية، وتعزيز فرصه في التطور والنجاح داخل المؤسسة.

وتؤكد دراسات وأبحاث إدارية حديثة أن جودة العلاقة بين الموظف ومديره تُعد من أبرز العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي والإنتاجية والالتزام المهني.

وتشير أبحاث صادرة عن مجلة «هارفارد للأعمال» إلى أن بناء علاقة قوية ومثمرة مع المدير لا يُعد نوعاً من التملق أو المناورة، بل أسلوباً احترافياً يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الأداء المؤسسي.

ويقصد بفن التعامل مع المدير قدرة الموظف على فهم أسلوب مديره في التفكير والعمل واتخاذ القرار، والتعامل معه بطريقة احترافية تسهم في تحقيق أهداف الطرفين.

وهي تختلف تماماً عن محاولة السيطرة على المدير أو التأثير عليه بطرق غير مهنية، بل تقوم على التواصل الفعال، وتبادل الثقة، وتوقع الاحتياجات، وتقديم الحلول.

ويرى خبراء الإدارة أن الموظف الناجح لا يكتفي بأداء مهامه اليومية، بل يحرص على فهم أولويات مديره، وآلية اتخاذه للقرارات، والضغوط التي يواجهها، بما يساعد على بناء علاقة عمل أكثر انسجاماً وإنتاجية.

التحدي الأكبر

التحدي الأكبر يكمن في أن المديرين ليسوا نمطاً واحداً، فهناك المدير الحازم، والمتردد، والمبتكر، والتفصيلي، والسريع في اتخاذ القرار، والمدير الذي يفضل العمل الجماعي، وآخر يميل إلى الاستقلالية.

ولهذا يؤكد المختصون أن الخطوة الأولى لإدارة العلاقة مع المدير تبدأ بفهم شخصيته وأسلوبه الإداري، ومعرفة الطريقة التي يفضل من خلالها التواصل واستقبال المعلومات واتخاذ القرارات.

وتشير أبحاث مؤسسة «غالوب» العالمية إلى أن المدير يلعب دوراً محورياً في مستوى اندماج الموظفين ورضاهم الوظيفي، وأن التواصل المنتظم والواضح بين المدير وموظفيه يرفع معدلات التفاعل والإنتاجية بشكل ملحوظ، كما أظهرت الدراسات أن الموظفين الذين يحظون بعلاقة إيجابية مع مديريهم يكونون أكثر التزاماً بعملهم وأكثر قدرة على التطور المهني.

تواصل مستمر

كما توصلت المؤسسة إلى أن الاجتماعات المنتظمة والتواصل المستمر بين المدير والموظف تعد من أبرز العوامل التي تعزز المشاركة الوظيفية وتدعم الأداء المؤسسي.

واكد خبراء الموارد البشرية أن هناك سبع خطوات لإتقان فن التعامل مع المدير ، وهي : فهم طريقة تفكيره

، من خلال تخصيص وقتاً لمعرفة أسلوب مديرك في العمل، وكيف يحدد أولوياته، وما الأمور التي يركز عليها عند تقييم الأداء.

واختيار أسلوب التواصل المناسب، بعض المديرين يفضلون الرسائل الرسمية، وآخرون يفضلون النقاش المباشر أو الاجتماعات السريعة. اختيار القناة المناسبة يوفر الوقت ويقلل سوء الفهم.

كن جزءاً من الحل، فعند عرض مشكلة، حاول أن تقدم معها مقترحات عملية للحل. فالمديرون يقدّرون الموظفين الذين يفكرون بطريقة استباقية.

مشروعات مهمة

بادر بتحمل المسؤولية، فالموظف الذي يبادر ويظهر قدرة على التعامل مع التحديات يصبح أكثر قيمة بالنسبة لمديره وأكثر حضوراً في المشروعات المهمة.

حافظ على وضوح رسائلك، من خلال تقديم أفكارك واحتياجاتك بصورة مختصرة ومباشرة، بعيداً عن الإطالة أو التعقيد.

أبقِ مديرك على اطلاع، إذ أن المفاجآت غير السارة من أكثر الأمور التي تزعج المديرين. لذلك احرص على إبلاغه بأي تطورات أو تحديات قد تؤثر في سير العمل.

وأخيرا قدّر جهوده بصدق، من خلال إظهار التقدير للمدير عند تحقيق نجاحات حقيقية يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة، شريطة أن يكون ذلك بصورة مهنية بعيدة عن المبالغة.

ويشدد خبراء الإدارة على أن «إدارة المدير» لا تعني التملق أو السعي لكسب الرضا بأي ثمن، وإنما تعني بناء شراكة مهنية قائمة على الثقة والتفاهم وتحقيق الأهداف المشتركة. فكلما ازدادت قدرة الموظف على فهم مديره والتواصل معه بفاعلية، ارتفعت فرص نجاحه وتقدمه الوظيفي.

مسيرة مستقرة

وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، تبدو هذه المهارة اليوم واحدة من أهم الأدوات التي يحتاجها الموظفون لبناء مسيرة مهنية مستقرة وناجحة، وتحويل العلاقة مع المدير من مجرد علاقة إشرافية إلى شراكة حقيقية تدعم النجاح المؤسسي للجميع.