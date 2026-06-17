نزيف صامت داخل المؤسسات.. أين تضيع أموال الشركات كل يوم؟

بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وتزايد الضغوط البيئية، لم تعد كفاءة الطاقة مجرد خيار إضافي للشركات، بل أصبحت ضرورة اقتصادية واستراتيجية تفرض نفسها على مختلف القطاعات.

فكل كيلوواط يتم توفيره لا يعني فقط خفض فاتورة الكهرباء، بل ينعكس مباشرة على الأرباح والقدرة التنافسية والسمعة المؤسسية، خصوصاً في ظل تنامي اهتمام المستثمرين والعملاء بالممارسات المستدامة.

ويرى خبراء الطاقة أن كثيراً من الشركات تخسر آلاف الدولارات سنوياً بسبب هدر يمكن الحد منه عبر إجراءات بسيطة لا تتطلب استثمارات ضخمة، لكنها تحقق وفورات ملموسة على المدى القصير والطويل.

الإضاءة

تُعد الإضاءة من أسهل المجالات التي يمكن للشركات تحقيق وفورات فورية من خلالها، فاستبدال المصابيح التقليدية بمصابيح موفرة للطاقة يمكن أن يخفض استهلاك الكهرباء المرتبط بالإضاءة بنسبة تصل إلى 80%، ما يجعلها من أسرع الاستثمارات استرداداً للتكلفة.

كما ينصح الخبراء بالاستفادة القصوى من الضوء الطبيعي عبر النوافذ والأسقف الزجاجية واستخدام الستائر المخصصة للتحكم في أشعة الشمس، بما يقلل الحاجة إلى الإضاءة الصناعية خلال ساعات النهار.

ولا يقتصر الأمر على نوعية المصابيح فقط، إذ تلعب الصيانة الدورية دوراً مهماً في الحفاظ على كفاءة الإضاءة، حيث يمكن أن تنخفض شدة الإنارة بشكل ملحوظ مع مرور الوقت إذا لم تتم صيانة الأنظمة بشكل منتظم.

أجهزة تعمل بصمت وتستهلك المال

يعتقد كثيرون أن الأجهزة في وضع الاستعداد لا تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة، إلا أن الواقع مختلف، فالعديد من المعدات والأجهزة المكتبية تواصل استهلاك الكهرباء حتى عند عدم استخدامها، ما يؤدي إلى استنزاف مستمر للطاقة على مدار الساعة.

ولهذا ينصح المتخصصون بإطفاء الأجهزة غير المستخدمة بالكامل، واستخدام أوضاع توفير الطاقة بشكل افتراضي، بالإضافة إلى استبدال الأجهزة القديمة بأخرى أكثر كفاءة عند الحاجة.

وفي المطابخ ومرافق العمل، يمكن لإجراءات بسيطة مثل تشغيل الغلايات بالمياه المطلوبة فقط، والتأكد من سلامة إغلاق الثلاجات، أن تحقق وفورات ملحوظة مع مرور الوقت.

التدفئة والتبريد.. أكبر مستهلك للطاقة

تشير الدراسات إلى أن أنظمة التدفئة والتبريد تستحوذ غالباً على الحصة الأكبر من استهلاك الطاقة داخل المباني التجارية، ومن المدهش أن خفض درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة فقط قد يقلل استهلاك الوقود والطاقة بنحو 8%، وهو ما يترجم إلى وفورات كبيرة في المنشآت الكبيرة.

كما أن معالجة تسربات الهواء حول الأبواب والنوافذ وسد الفجوات والعوازل غير المحكمة يمكن أن تقلل فقدان الحرارة بشكل كبير قبل التفكير في شراء أنظمة جديدة مرتفعة التكلفة، وفي المباني ذات الحركة الكثيفة، قد تسهم الأبواب الأوتوماتيكية في الحد من فقدان الحرارة الناتج عن الفتح والإغلاق المتكرر.

التكنولوجيا الذكية

أصبحت الأنظمة الذكية اليوم من أبرز أدوات إدارة الطاقة داخل الشركات، فأجهزة الاستشعار، والمؤقتات الزمنية، وأنظمة التحكم الآلي، تساعد على تشغيل الإنارة والتكييف والتدفئة فقط عند الحاجة، بدلاً من استمرارها لساعات طويلة دون فائدة.

كما تسمح العدادات الذكية وأجهزة مراقبة الاستهلاك بالكشف عن المعدات التي تستهلك طاقة بشكل غير طبيعي، ما يساعد على اكتشاف الأعطال والهدر مبكراً.

ويرى خبراء الطاقة أن البيانات أصبحت اليوم أحد أهم الموارد في إدارة الاستهلاك، إذ تمنح الشركات صورة دقيقة عن أماكن الهدر وفرص التحسين.

ورغم أهمية التكنولوجيا، يؤكد المختصون أن نجاح أي خطة لترشيد الطاقة يعتمد بالدرجة الأولى على سلوك الموظفين، فإطفاء الشاشات والأجهزة بعد انتهاء العمل، وتقليل الطباعة غير الضرورية، واستخدام إعدادات توفير الطاقة، كلها ممارسات بسيطة يمكن أن تصنع فارقاً كبيراً عند تطبيقها على مستوى المؤسسة بأكملها.

كما أن نشر ثقافة الوعي بالطاقة وتقديم تقارير دورية عن حجم التوفير المحقق يسهمان في تعزيز مشاركة الموظفين وتحفيزهم على الالتزام.

لم تعد الطاقة الشمسية خياراً مقتصراً على المؤسسات الكبرى، بل أصبحت استثماراً استراتيجياً للشركات بمختلف أحجامها، فعلى الرغم من ارتفاع تكاليف التركيب الأولية، فإن الأنظمة الشمسية تتيح إنتاج جزء من احتياجات المنشأة من الكهرباء وتقليل الاعتماد على الشبكات التقليدية وتقلبات الأسعار.

كما توفر حلول التخزين الحديثة وإدارة الطاقة الذكية فرصاً أكبر لتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة المنتجة محلياً.

ويشدد الخبراء على أن الخطوة الأولى لأي شركة تسعى إلى رفع كفاءة الطاقة يجب أن تبدأ بإجراء تدقيق شامل لاستهلاكها، فهذا التقييم يكشف مصادر الهدر الرئيسية ويحدد الإجراءات ذات العائد الأعلى، ما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى المجالات الأكثر تأثيراً.

كما يتيح للشركات قياس بصمتها الكربونية ووضع أهداف واقعية لخفض الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي.

منافسة متزايدة

وفي ظل المنافسة المتزايدة وارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً، لم تعد كفاءة الطاقة مجرد مبادرة بيئية، بل تحولت إلى أداة مباشرة لتعزيز الربحية وتقليل المخاطر التشغيلية، إذن أن الشركات التي تجمع بين الصيانة الجيدة والتكنولوجيا الذكية والسلوكيات الرشيدة والاستثمار المدروس في الطاقة المتجددة، تستطيع تحقيق وفورات ملموسة وتحسين صورتها أمام العملاء والمستثمرين في الوقت ذاته.

وفي النهاية، قد تكون الخطوة الأولى نحو خفض التكاليف وتعزيز الاستدامة أبسط مما يتوقع كثيرون: إطفاء مصباح غير ضروري، أو ضبط جهاز تكييف، أو اتخاذ قرار استثماري ذكي يغير مستقبل الشركة لسنوات قادمة.