سماء العالم على موعد مع معجزة بصرية

في مشهد فلكي استثنائي ينتظره الملايين حول العالم، تستعد سماء أوروبا وشمال أفريقيا خلال صيف عام 2026 لاستقبال ظاهرة نادرة تجمع بين حدثين من أكثر الظواهر الطبيعية إثارة للدهشة، وهو كسوف الشمس والغروب في الوقت نفسه تقريباً، ما يعد بمشهد بصري مهيب قد لا يتكرر إلا بعد عقود.

ويؤكد علماء الفلك أن هذه الظاهرة ستكون واحدة من أبرز الأحداث السماوية خلال العقد الحالي، حيث سيشاهد سكان مناطق واسعة الشمس وهي تغرب بينما لا يزال جزء منها محجوباً خلف القمر، لتتحول إلى هلال مضيء يختفي تدريجياً خلف الأفق في لوحة طبيعية تخطف الأنفاس.

ظواهر

عادة ما تتركز الأنظار خلال ظواهر الكسوف الكلي على المسار الضيق الذي يحجب فيه القمر قرص الشمس بالكامل، إلا أن خصوصية كسوف عام 2026 تكمن في أن تأثيره سيمتد إلى مساحات شاسعة خارج نطاق الكسوف الكلي.

ويمر المسار الرئيسي للكسوف عبر أجزاء من غرينلاند وآيسلندا وشمال إسبانيا، حيث سيتمكن المحظوظون هناك من مشاهدة الكسوف الكلي.

لكن المفاجأة الحقيقية ستكون في عشرات المدن الأوروبية التي ستشهد كسوفاً جزئياً عميقاً يتزامن مع لحظات الغروب الأخيرة.

في العديد من الدول الأوروبية، سيبقى القمر يحجب جزءاً كبيراً من الشمس حتى لحظة اختفائها خلف الأفق مباشرة، ما سيجعل الشمس تبدو على هيئة هلال متوهج بدلاً من قرصها المعتاد.

ويصف خبراء الفلك هذا المشهد بأنه من أندر المشاهد السماوية التي يمكن رصدها فوق مناطق مأهولة بالسكان بهذا الحجم، إذ سيحصل ملايين الأشخاص على فرصة مشاهدة عرض فلكي مذهل دون الحاجة إلى السفر إلى مناطق الكسوف الكلي.

تكمن أهمية الظاهرة في التوقيت الدقيق بين حركة الأرض والقمر والشمس، حيث يصل الكسوف في بعض المناطق إلى ذروته قبل دقائق معدودة فقط من الغروب.

وسيشاهد سكان دول عديدة، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والنمسا ودول البلطيق، تغيراً دراماتيكياً في شكل الشمس أثناء اقترابها من الأفق، وسط تدرجات لونية خلابة تنتج عن تفاعل أشعة الشمس مع الغلاف الجوي.

ابتسامة مقلوبة

ويتوقع علماء الفلك أن يظهر الهلال الشمسي في بعض المناطق بشكل يشبه الابتسامة المقلوبة، بينما قد يأخذ في مناطق أخرى هيئة قوس مضيء قبل أن يغيب بالكامل.

ينصح المختصون باختيار المواقع المطلة مباشرة على الأفق الغربي، خصوصاً السواحل والمرتفعات التي توفر رؤية مفتوحة دون عوائق.

ومن أبرز المواقع المرشحة لمشاهدة الحدث بوضوح: السواحل الجنوبية لفرنسا، المناطق الساحلية في شمال إيطاليا، مدينة البندقية، أجزاء من جبال النمسا، مدن ميونخ وبراغ ووارسو، وبعض المناطق الساحلية في الجزائر والمغرب.

إسبانيا.. الوجهة الأبرز لعشاق الفلك

وتحتل إسبانيا مكانة خاصة في هذا الحدث، إذ ستكون من الدول القليلة التي قد يتمكن بعض سكانها وزوارها من مشاهدة الكسوف الكلي أولاً، ثم متابعة غروب الشمس وهي لا تزال مغطاة جزئياً بالقمر.

ويرى خبراء الفلك أن هذا التتابع النادر بين الكسوف الكامل والغروب الكسوفي في يوم واحد يجعل إسبانيا واحدة من أهم الوجهات العالمية لمراقبة السماء خلال عام 2026.

ورغم روعة الحدث المرتقب، يحذر العلماء من أن نجاح المشاهدة سيعتمد بشكل كبير على صفاء الأجواء وخلو الأفق من السحب، خاصة خلال الدقائق الأخيرة قبل الغروب.

لذلك ينصح المهتمون بالتصوير الفلكي وهواة رصد السماء بالتخطيط المسبق واختيار مواقع بديلة تحسباً لأي تغيرات جوية قد تحجب هذا العرض الكوني النادر.