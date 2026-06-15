لماذا ينصح الخبراء بإطفاء الأضواء الليلية للمنازل؟

مع حلول المساء، تتحول الأضواء الخارجية للمنازل إلى وسيلة ترحيب بالزوار وإرشاد للضيوف وسائقي التوصيل إلى أبواب المنازل. لكن كثيراً من الأسر تواصل إبقاء هذه الأضواء مضاءة حتى ساعات الفجر اعتقاداً منها بأنها تشكل خط دفاع إضافياً ضد اللصوص والمتسللين.

غير أن خبراء الطاقة والأمن المنزلي يرون أن هذه العادة قد تكلف أصحاب المنازل مبالغ أكبر مما يتوقعون، وربما لا تحقق مستوى الحماية الذي يعتقدونه.

تعتمد تكلفة تشغيل الأضواء الخارجية طوال الليل على نوع المصابيح وعددها وساعات تشغيلها، ورغم أن المصابيح الموفرة للطاقة تستهلك كهرباء أقل من الأنواع التقليدية، فإن تشغيلها لساعات طويلة يومياً ينعكس تدريجياً على فاتورة الاستهلاك السنوية.

وتشير تقديرات متخصصة إلى أن المنزل الواحد قد يحتوي في المتوسط على نحو تسعة مصابيح خارجية، ما يعني أن استمرار تشغيلها بشكل يومي طوال الليل يمكن أن يضيف تكاليف ملحوظة على مدار العام، خاصة في المناطق التي ترتفع فيها أسعار الكهرباء.

وتزداد هذه الأعباء مع استخدام كشافات الإضاءة القوية أو الأنظمة الأمنية المعتمدة على الإضاءة المستمرة، حيث قد ترتفع المصروفات الشهرية بشكل أكبر من المتوقع.

حماية وأمان

لطالما ارتبطت الإضاءة الليلية بمفهوم الحماية والأمان، إذ يعتقد كثيرون أن المنزل المضاء بالكامل أقل عرضة للسرقة. إلا أن خبراء أمنيين يشيرون إلى أن الواقع أكثر تعقيداً.

فبعض الدراسات والمختصين يرون أن الإضاءة الثابتة طوال الليل قد تفقد فعاليتها مع الوقت، بل قد تمنح اللصوص رؤية أوضح لمحيط المنزل وتفاصيله، مما يسهل عليهم التخطيط لتحركاتهم.

ويرى خبراء أن الأنظمة المعتمدة على مستشعرات الحركة تمثل حلاً أكثر كفاءة، إذ تضيء المكان فجأة عند رصد أي حركة غير اعتيادية، ما يلفت الانتباه بصورة أكبر ويثير الشكوك حول وجود شخص غريب بالقرب من المنزل.

أحياء مزدحمة

تعتمد فعالية الإضاءة الأمنية أيضاً على طبيعة المنطقة السكنية، ففي الأحياء المزدحمة التي تضم منازل متجاورة وسكاناً يراقبون محيطهم باستمرار، قد تساعد الإضاءة في كشف التحركات المشبوهة.

أما في المناطق الريفية أو المعزولة، فقد تكون النتيجة مختلفة، إذ لا يوجد غالباً من يلاحظ الإضاءة أو يتابع ما يحدث حول المنزل، ما يجعل الضوء المستمر أقل فاعلية في ردع المتسللين.

سلبيات

لا تتوقف سلبيات الإضاءة المستمرة عند استهلاك الطاقة فقط، بل قد تمتد إلى العلاقات مع الجيران، فالأضواء القوية الموجهة بشكل خاطئ قد تتسلل إلى نوافذ المنازل المجاورة وتؤثر على راحة السكان ونومهم.

ولهذا ينصح المختصون بتوجيه المصابيح نحو الأسفل بعيداً عن النوافذ والمنازل القريبة، سواء كانت تعمل باستمرار أو تعتمد على مستشعرات الحركة، بما يحقق التوازن بين الحماية واحترام خصوصية الآخرين.

إضاءة ذكية

يرى خبراء الأمن المنزلي أن الاعتماد على الإضاءة الذكية المرتبطة بالحركة، إلى جانب الكاميرات وأنظمة المراقبة الحديثة، يوفر مستوى أعلى من الحماية مع تقليل استهلاك الكهرباء.

كما ينصحون بمراجعة مواقع تركيب المصابيح بشكل دوري والتأكد من أنها تكشف مداخل المنزل وممراته الرئيسية دون التسبب في هدر للطاقة أو إزعاج للمحيطين.

وفي النهاية، قد لا يكون إبقاء الأضواء مشتعلة طوال الليل هو الخيار الأكثر أمناً أو اقتصاداً، فالحلول الذكية أصبحت اليوم قادرة على توفير حماية أفضل وتكاليف أقل في الوقت نفسه.