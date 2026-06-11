«مايكروسوفت تيمز» يعيد رسم مستقبل التعليم

6 مزايا ذكية تمنح المعلمين تحكماً أكبر وتُحدث نقلة في إدارة الواجبات

في خطوة جديدة تعكس تسارع دمج الذكاء الاصطناعي في القطاع التعليمي، كشفت "مايكروسوفت تيمز للتعليم "عن ست مزايا متطورة لإدارة الواجبات الدراسية خلال عام 2026، تستهدف تمكين المعلمين من تصميم تجارب تعليمية أكثر ذكاءً وتفاعلاً، مع توفير أدوات متقدمة لتعزيز التقييم والمتابعة ورفع مستوى مشاركة الطلبة.

وتأتي هذه التحديثات في وقت يشهد فيه التعليم العالمي تحولاً متسارعاً نحو بيئات التعلم الرقمية، حيث لم يعد دور المنصات التعليمية مقتصراً على إدارة الصفوف الافتراضية، بل أصبح يمتد إلى دعم العملية التعليمية بأدوات ذكية تساعد على تحسين مخرجات التعلم وتخصيص التجربة التعليمية لكل طالب.

من أبرز المزايا الجديدة إمكانية تحديد مستوى استخدام الطلبة للذكاء الاصطناعي داخل الواجبات الدراسية، ما يمنح المعلمين مرونة غير مسبوقة في إدارة العملية التعليمية.

ويمكن للمعلم اختيار أحد أربعة مستويات مختلفة تشمل: السماح بالاستخدام الكامل للذكاء الاصطناعي، استخدامه للمساعدة في التحرير والمراجعة، الاستفادة منه في العصف الذهني وتوليد الأفكار فقط، وحظر استخدامه بالكامل.

وتتيح هذه الميزة للمعلمين مواءمة استخدام الذكاء الاصطناعي مع أهداف كل مهمة تعليمية، بما يسهم في تعزيز التفكير النقدي لدى الطلبة وترسيخ مفهوم الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة.

ربط الواجبات بالمناهج العالمية

وتوفر المنصة أيضاً إمكانية دمج المعايير التعليمية الوطنية أو الدولية مباشرة داخل الواجبات الدراسية، مع دعم أكثر من 50 دولة حول العالم.

وتسمح هذه الخاصية للمعلمين بإرفاق المعايير والمخرجات التعليمية المطلوبة بكل مهمة، ما يضمن توافق الأنشطة الدراسية مع المناهج الرسمية ويمنح الطلبة رؤية أوضح للأهداف التعليمية المطلوب تحقيقها.

ويرى مختصون أن هذه الميزة ستساعد المؤسسات التعليمية على تعزيز جودة التخطيط الأكاديمي وضمان الالتزام بالمعايير التربوية المعتمدة.

عدالة وشفافية

وفي إطار تطوير أدوات التقييم، أطلقت مايكروسوفت نظاماً جديداً لإنشاء «سلالم تقييم» ذكية "معايير التقييم"، تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتقوم الأداة تلقائياً بإنشاء معايير تقييم مرتبطة بالأهداف التعليمية المحددة مسبقاً، ما يسهل على المعلمين عملية التصحيح ويوفر للطلبة فهماً أوضح لكيفية تقييم أعمالهم.

كما تسهم هذه الميزة في تعزيز الشفافية والعدالة في التقييم، وتساعد الطلبة على إدراك نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير.

أكثر فاعلية

ومن بين التحسينات اللافتة، إعادة تصميم واجهة التغذية الراجعة الخاصة بالواجبات، بحيث أصبحت ملاحظات المعلم أكثر وضوحاً وظهوراً أمام الطالب.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تفاعل الطلبة مع الملاحظات التعليمية والاستفادة منها بشكل أفضل، بدلاً من ضياعها وسط تفاصيل الواجبات المختلفة.

كما تمكن الواجهة الجديدة المعلمين من تقديم ملاحظات أكثر تفصيلاً ودقة في وقت أقل، ما يسهم في تحسين تجربة التعلم وتعزيز الأداء الأكاديمي.

المنطقة الجغرافية

وأدركت مايكروسوفت أن الأنظمة التعليمية تختلف من دولة إلى أخرى، لذلك أضافت ميزة الإعدادات المحلية التي تقوم تلقائياً بتكييف المصطلحات واللغة والتنسيقات المستخدمة داخل الواجبات وفقاً للمنطقة الجغرافية.

فعلى سبيل المثال، يتم تعديل بعض المصطلحات التعليمية والإملائية تلقائياً بما يتناسب مع الدولة أو النظام التعليمي المستخدم، ما يجعل المحتوى أكثر قرباً من الطلبة وأكثر توافقاً مع البيئة التعليمية المحلية.

ومن أبرز الإضافات الجديدة أيضاً دمج تطبيق Learning Zone المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يسمح للمعلمين بإرفاق دروس تفاعلية مباشرة داخل الواجبات الدراسية.

وتتضمن المنصة محتوى تعليمياً من جهات عالمية متنوعة، بما في ذلك مواد تعليمية مستوحاة من برامج وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إلى جانب محتوى Minecraft Education التعليمي، كما يمكن للمعلمين تصميم محتواهم الخاص وإضافته بسهولة.

ويحصل الطلبة أثناء تنفيذ هذه الأنشطة على تقييمات وملاحظات فورية حول أدائهم، ما يعزز من التفاعل ويحول عملية التعلم إلى تجربة أكثر متعة واندماجاً.

خطوة مهمة

ويرى خبراء التعليم أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئات تعليمية أكثر مرونة وكفاءة، خاصة في ظل التوسع العالمي في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المدارس والجامعات.

ومع تزايد الاعتماد على التعلم الرقمي، تسعى مايكروسوفت إلى تحويل منصة «تيمز» من مجرد أداة للتواصل وإدارة الصفوف الافتراضية إلى منظومة تعليمية متكاملة تدعم التخطيط والتقييم والتفاعل والتعلم الشخصي.

وبهذه المزايا الست الجديدة، يبدو أن مستقبل الواجبات الدراسية يتجه نحو مزيد من الذكاء والتخصيص، حيث يصبح المعلم أكثر قدرة على توجيه العملية التعليمية، بينما يحصل الطالب على تجربة تعلم أكثر تفاعلاً وارتباطاً باحتياجاته وقدراته الفردية.