" OEM " ثلاثة أحرف توفر عليك آلاف الدراهم

عند البحث عن قطع غيار للسيارة، كثيراً ما يصادف السائقون مصطلح "OEM " على العبوات والمواقع الإلكترونية وفواتير الصيانة، لكن قلة من مالكي السيارات يدركون المعنى الحقيقي لهذه الأحرف الثلاثة، أو مدى تأثيرها على أداء السيارة وسلامتها وتكلفة صيانتها.

فما المقصود بقطع OEM؟ وهل هي دائماً الخيار الأفضل؟ ولماذا يحذر الخبراء من الوقوع ضحية للقطع المقلدة التي تنتحل هذه الصفة؟

يرمز مصطلح OEM إلى عبارة الشركة المصنعة للمعدات الأصلية، وفي عالم السيارات، يشير المصطلح إلى القطع التي يتم تصنيعها وفق المواصفات المعتمدة من الشركة المنتجة للسيارة، حتى وإن لم تحمل شعار العلامة التجارية نفسها.

وعلى سبيل المثال، لا تقوم معظم شركات السيارات بتصنيع جميع مكونات مركباتها داخل مصانعها، بل تعتمد على شركات متخصصة لإنتاج أجزاء مثل المكابح والمساعدات والمحامل وأجزاء أخرى، وفق معايير دقيقة تضمن توافقها الكامل مع السيارة.

ويعتقد كثير من السائقين أن القطعة الأصلية يجب أن تحمل شعار الشركة المصنعة للسيارة، لكن الواقع مختلف، فبعض القطع التي تُنتجها الشركات الموردة للمصانع تكون مطابقة تماماً للقطعة الأصلية المستخدمة عند تجميع السيارة، حتى لو لم يظهر عليها شعار العلامة التجارية.

ولهذا السبب، غالباً ما تتمتع قطع OEM بمستويات عالية من الجودة والتوافق والأداء، لأنها صُنعت وفق المواصفات الهندسية المعتمدة للمركبة.

وتنقسم قطع الغيار عادة إلى فئتين رئيسيتين، الفئة الأولى هي قطع OEM، والتي تتمتع بمميزات حيث تكون مطابقة للمواصفات الأصلية، وتضمن التوافق الكامل مع السيارة، وغالباً ما تأتي بضمان من الوكيل أو الشركة المصنعة ، إلا أنها تكون في الغالب أعلى سعراً .

قطع بديلة

أما الفئة الثانية فهي القطع البديلة والتي تُنتجها شركات مستقلة بتكلفة أقل أكثر انتشاراً، فيما تتفاوت جودتها بشكل كبير بين مصنع وآخر، إلا أنها قد تقدم أحياناً أداءً أفضل من القطع الأصلية في بعض الاستخدامات.

ويؤكد خبراء السيارات أن بعض القطع البديلة عالية الجودة قد تتفوق على القطع الأصلية من حيث المتانة أو الأداء، وهو ما دفع شركات كبرى مثل Toyota إلى استخدام مكونات متخصصة من شركات خارجية في بعض طرازاتها الرياضية والطرق الوعرة.

لماذا يفضل البعض قطع OEM؟

يمنح شراء قطع OEM شعوراً أكبر بالثقة والاطمئنان، إذ يمكن للعميل التوجه مباشرة إلى الوكيل والحصول على القطعة المناسبة دون الحاجة إلى مقارنة عشرات العلامات التجارية أو القلق بشأن الجودة والتوافق.

كما توفر معظم الوكالات ضماناً على القطع الأصلية، ما يقلل من المخاطر في حال حدوث أي مشكلة بعد التركيب.

لكن هذه المزايا تأتي بثمن، إذ تكون أسعار قطع OEM وأجور تركيبها لدى الوكلاء أعلى عادةً من البدائل المتوفرة في الأسواق.

متى تكون القطع البديلة خياراً جيداً؟

تتميز قطع الغيار البديلة بانخفاض أسعارها وتوافرها الواسع، كما أن بعض الشركات المتخصصة نجحت في تطوير تصاميم محسنة تتفوق على النسخ الأصلية من حيث الأداء أو العمر الافتراضي.

إلا أن المشكلة تكمن في تفاوت الجودة بشكل كبير، فبعض المنتجات الرخيصة قد لا توفر مستوى الأمان المطلوب، وقد تؤدي إلى أعطال إضافية أو حتى أضرار أكبر للمركبة على المدى الطويل.

فخ التقليد

ويحذر الخبراء من أن سوق قطع الغيار يشهد انتشاراً متزايداً للمنتجات المقلدة التي تدّعي أنها الشركة المصنعة للمعدات الأصلية،ففي الولايات المتحدة وحدها، صادرت سلطات الجمارك أكثر من 211 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة خلال عام 2024، وهو رقم يقارب ضعف ما تم ضبطه في العام السابق.

وتبدو بعض هذه القطع مطابقة تماماً للمنتجات الأصلية من حيث الشكل والتغليف، لكنها لا تلتزم بمعايير الجودة والسلامة المطلوبة، ما قد يشكل خطراً حقيقياً على السائقين.

وينصح المختصون باتباع 5 خطوات قبل شراء أي قطعة غيار وهي: التعامل مع موردين ووكلاء معتمدين، التحقق من اسم الشركة المصنعة ومصدر القطعة، مقارنة أرقام القطع مع المواصفات الرسمية للسيارة، الحذر من الأسعار المنخفضة بشكل غير منطقي، طلب فاتورة وضمان رسمي عند الشراء.

ورغم أن قطع OEM تظل الخيار الأكثر أماناً وتوافقاً لمعظم مالكي السيارات، فإن بعض القطع البديلة عالية الجودة قد توفر أداءً ممتازاً بتكلفة أقل، غير أن العامل الأهم يبقى التأكد من مصدر القطعة وموثوقية المورد، لأن التوفير البسيط اليوم قد يتحول إلى تكلفة كبيرة غداً إذا كانت القطعة مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات.