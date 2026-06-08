كيف تعرف أن "الأسمنت" لم يعد صالحًا؟

يعتقد كثيرون أن الأسمنت، باعتباره مسحوقًا صخريًا جافًا، يمكن أن يبقى صالحًا للاستخدام لسنوات طويلة دون أن يتأثر، غير أن الخبراء يؤكدون أن لهذا المنتج عمرًا افتراضيًا محددًا، وأن طريقة التخزين تلعب الدور الحاسم في الحفاظ على جودته وقوته الإنشائية.

وبحسب مختصين في مواد البناء، فإن أفضل أداء للأسمنت يتحقق عند استخدامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التصنيع، بينما يمكن أن تمتد صلاحيته إلى نحو ستة أشهر إذا تم تخزينه في ظروف مثالية بعيدًا عن الرطوبة.

ومع ذلك، تبدأ خصائصه الميكانيكية بالتراجع تدريجيًا مع مرور الوقت، ما قد يؤثر على متانة الخرسانة وجودة الأعمال الإنشائية.

المفارقة أن المكوّن الرئيسي لمعظم أنواع الأسمنت، وهو أسمنت بورتلاند، يمكن أن يبقى مستقرًا لفترات طويلة جدًا نظريًا، لكن بشرط واحد فقط وهو البقاء جافًا تمامًا.

فالأسمنت صُمم أساسًا ليتفاعل مع الماء عبر عملية كيميائية تُعرف باسم "الإماهة"، وهي العملية التي تمنحه القدرة على التصلب والتماسك، إلا أن المشكلة تكمن في أن المسحوق يمتص الرطوبة تدريجيًا حتى من الهواء المحيط، ما يؤدي إلى بدء تفاعلات داخلية تقلل من فعاليته وقوة تماسكه مع مرور الوقت.

ولا تقتصر المخاطر على انخفاض الجودة فقط، بل تمتد أحيانًا إلى الجوانب الصحية، ففي المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تُلزم الأنظمة الشركات بوضع تاريخ الانتهاء على أكياس الأسمنت بسبب احتوائه على مادة تعرف باسم الكروم سداسي التكافؤ ، وهي مادة قد تسبب تفاعلات جلدية تحسسية لدى بعض الأشخاص.

وتضيف الشركات المصنعة مواد كيميائية خاصة للحد من تأثير هذه المادة، إلا أن فعالية تلك الإضافات تتراجع مع الزمن، ما يجعل استخدام الأسمنت بعد انتهاء مدة الصلاحية الموصى بها أمرًا غير مضمون من الناحية الصحية.

أما في الولايات المتحدة، فلا يُفرض وضع تاريخ انتهاء صلاحية على أكياس الأسمنت، بل يُكتفى غالبًا بذكر تاريخ التصنيع، مع الاعتماد على إجراءات السلامة الشخصية ومعدات الحماية أثناء الاستخدام.

التصلب

يشير الخبراء إلى أن الرطوبة هي العدو الأول للأسمنت، فإذا تعرض لها ولو بكميات محدودة، يبدأ بالتكتل وفقدان قدرته على الالتصاق والتصلب بالشكل المطلوب.

كما أن تخزين الأكياس فوق بعضها لفترات طويلة قد يؤدي إلى تصلب أجزاء من المسحوق تحت تأثير الضغط، حتى في غياب الرطوبة، وفي بعض الحالات يمكن تفكيك التكتلات البسيطة عبر تحريك الكيس أو دحرجته، لكن ذلك لا يعني استعادة كامل خصائصه الأصلية.

وإذا تجاوز الأسمنت عمر الثلاثة أشهر وكانت حالته غير مؤكدة، ينصح الخبراء بتجنب استخدامه في الأعمال الإنشائية المهمة أو العناصر الحاملة للأحمال، بينما يمكن الاكتفاء باستخدامه في أعمال بسيطة لا تتطلب قوة عالية، مثل: سد الشقوق الصغيرة في الممرات والحدائق، ملء الفجوات البسيطة، أعمال الصيانة غير الهيكلية.

ورغم أن الأسمنت لا "يفسد" بالطريقة التي تفسد بها المواد الغذائية، فإنه يفقد تدريجيًا جزءًا من قوته وكفاءته كلما طال زمن تخزينه أو تعرض للرطوبة، لذلك تبقى القاعدة الذهبية بسيطة: كلما كان الأسمنت أحدث وأفضل تخزينًا، كانت النتائج الإنشائية أكثر أمانًا ومتانة.