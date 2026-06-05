5 أخطاء قاتلة في "اللحام" يقع فيها المبتدئون

قد يبدو لحام المكونات الإلكترونية مهمة بسيطة تتمثل في معدن يذوب لربط الأسلاك والدوائر، إلا أنه في الواقع، هذه المهارة الدقيقة تُخفي وراءها تفاصيل صغيرة قد تحوّل مشروعًا ناجحًا إلى لوحة إلكترونية معطوبة بالكامل.

ورغم أن اللحام يُعد من أساسيات العمل في الإلكترونيات، فإن كثيرًا من المبتدئين وحتى بعض ذوي الخبرة يقعون في أخطاء متكررة تؤثر مباشرة على جودة التوصيلات، وأحيانًا تؤدي إلى فشل الدائرة بالكامل.

أولا اختيار درجة حرارة خاطئة، إذ يجب ضبط حرارة مكواة اللحام ، فإذا كانت الحرارة مرتفعة جدًا، قد تحترق طبقة الفلكس وتتلف أطراف النحاس الحساسة في اللوحات الإلكترونية، بينما إذا كانت منخفضة، فإن اللحام لا يذوب بشكل صحيح، ما ينتج عنه ما يُعرف بـ"اللحام البارد" وهو اتصال هشّ قابل للكسر بسهولة.

عادةً ما تتراوح حرارة العمل المناسبة بين 350 و400 درجة مئوية تقريبًا، لكن الضبط الدقيق يعتمد على نوع السبيكة وحجم القطعة.

ثانيا تسخين سلك اللحام بدلًا من المكوّن، من أكثر الأخطاء شيوعًا أن يضع المستخدم سلك اللحام على رأس المكواة أولًا، بينما الطريقة الصحيحة هي تسخين نقطة الاتصال بين المكونات مباشرة، ثم إضافة سلك اللحام بعد أن تصل المنطقة لدرجة حرارة كافية، فإن النتيجة تكون وصلات ضعيفة وغير مستقرة، وقد تنفصل مع أقل اهتزاز.

جودة الاتصال

ثالثا: إهمال التنظيف والتقصيد ، إذ أن الأوساخ والأكسدة على رأس المكواة أو المكونات تمنع انتقال الحرارة بشكل فعال، وتضعف جودة الاتصال.

لذلك يجب تنظيف رأس المكواة بانتظام باستخدام إسفنجة مبللة أو سلك نحاسي مخصص، ثم “تقصيد” الطرف بإضافة طبقة رقيقة من اللحام لتحسين التوصيل وحماية الرأس من التلف.

رابعا: تحريك الدائرة قبل أن تبرد، حتى بعد نجاح عملية اللحام، فإن تحريك القطعة قبل أن تبرد تمامًا قد يُفسد كل شيء، لأن المعادن تحتاج بضع ثوانٍ لتتصلب بشكل كامل، وأي حركة مبكرة قد تُضعف الوصلة دون أن يظهر ذلك فورًا.

مجوهرات

وخامسا : استخدام نوع غير مناسب من اللحام، إذ أنه ليست كل أسلاك اللحام متشابهة، فهناك لحام مخصص للإلكترونيات، وآخر للسباكة أو المجوهرات، إضافة إلى أنواع تحتوي على الرصاص أو خالية منه، وكل منها له خصائص مختلفة في درجة الانصهار والقوة والسلامة.

واختيار النوع الخاطئ قد يؤدي إلى ضعف التوصيل أو مشاكل صحية أو حتى تلف المكونات.

في النهاية، يظل اللحام مهارة تعتمد على الدقة أكثر من القوة. وإتقان هذه التفاصيل البسيطة هو ما يفرق بين دائرة تعمل بكفاءة وأخرى تفشل عند أول تشغيل.