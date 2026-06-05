سمكة تتحدى قوانين التطور منذ 100 ألف عام.. وتكشف سراً بيولوجياً حيّر العلماء

في عالم الأحياء، لطالما اعتُبر التكاثر الجنسي شرطاً أساسياً لاستمرار الأنواع عبر الزمن، إلا أن سمكة صغيرة تعيش في أنهار مكسيكو، وجنوب الولايات المتحدة، ظلت طوال نحو 100 ألف عام تتحدى هذه القاعدة، ما دفع العلماء إلى إعادة النظر في بعض أكثر النظريات رسوخاً حول التطور والبقاء.

هذه السمكة، المعروفة باسم Amazon Molly، تنتمي إلى نوع فريد لا يضم أي ذكور على الإطلاق. فجميع أفراده من الإناث، ومع ذلك لا يزال النوع مزدهراً حتى اليوم، رغم أن النظريات العلمية كانت تتوقع انقراضه منذ زمن بعيد.

آلية نادرة

تعتمد سمكة الأمازون مولي على آلية بيولوجية نادرة تُعرف باسم "التوالد الجيني المحفز"، حيث تحتاج الأنثى إلى الحيوانات المنوية من ذكور أنواع قريبة لتحفيز نمو البويضات، لكنها لا تستخدم المادة الوراثية للذكر في تكوين الصغار.

والنتيجة أن جميع المواليد إناث يحملن نسخة شبه مطابقة للأم، وكأنها عملية استنساخ طبيعي متكرر عبر الأجيال.

وقد حيّرت هذه الظاهرة العلماء لعقود، لأن غياب التنوع الجيني الناتج عن التكاثر الجنسي يفترض أن يؤدي مع الوقت إلى تراكم الطفرات الضارة وانهيار النوع وراثياً.

لماذا لم تنقرض؟

وفق النظريات التقليدية، فإن التكاثر يمنح الكائنات الحية ميزة كبيرة من خلال خلط الجينات بين الأب والأم، ما يساعد على التخلص من الأخطاء الوراثية ويمنح الأنواع قدرة أكبر على التكيف مع البيئة.

لكن سمكة الأمازون مولي بدت وكأنها تتجاهل هذه القاعدة بالكامل.

الدراسة الحديثة التي أجراها باحثون من جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ ، كشفت عن السر المحتمل وراء هذه القدرة الاستثنائية على البقاء.

اكتشف العلماء أن السمكة تعتمد على آلية وراثية تُعرف باسم تحويل الجينات ، وهي عملية إصلاح داخلية تسمح للحمض النووي بإصلاح الأخطاء الجينية عبر استخدام نسخة سليمة من الجين نفسه كقالب لإعادة البناء.

ويشبه الباحثون هذه العملية بميزة "النسخ واللصق" داخل الخلية، حيث يتم تصحيح العيوب الوراثية قبل أن تتراكم وتصبح خطراً على النوع.

وأظهرت تحليلات الجينوم أن هذه الآلية تعمل بكفاءة عالية لدى سمكة الأمازون مولي، خصوصاً في المناطق الوراثية الأكثر عرضة للطفرات الضارة، ما يساعدها على الحفاظ على صحة جيناتها رغم غياب التكاثر الجنسي.

بداية القصة

ويعتقد العلماء أن هذا النوع نشأ قبل نحو 100 ألف عام نتيجة تزاوج نادر بين نوعين مختلفين من أسماك المولي، وقد منح هذا الأصل الهجين السمكة مخزوناً جينياً متنوعاً منذ البداية، الأمر الذي وفر لها قاعدة وراثية قوية ساعدتها على مقاومة ما يُعرف بـ"انهيار الطفرات" الذي يصيب عادة الكائنات التي تتكاثر لاجنسياً.

ورغم غرابة هذه السمكة، فإنها ليست الحالة الوحيدة في الطبيعة، فالعلماء يدرسون أيضاً كائنات دقيقة تُعرف باسم Bdelloid Rotifer، وهي مخلوقات تعيش منذ ملايين السنين دون ذكور، وتمتلك قدرات مدهشة على استعارة أجزاء من الحمض النووي من البيئة المحيطة بها لتعزيز بقائها.

وتشير هذه الحالات إلى أن الطبيعة ربما طورت أكثر من طريق للحفاظ على التنوع الوراثي، بعيداً عن التكاثر الجنسي التقليدي.

ولا تقتصر أهمية الدراسة على فهم تطور الأسماك فحسب، بل قد تمتد إلى مجالات طبية مهمة، ففهم الطرق التي تستخدمها الكائنات الحية لإصلاح الطفرات الوراثية قد يساعد العلماء مستقبلاً على تطوير أساليب جديدة لمواجهة الأمراض المرتبطة بتلف الجينات، بما في ذلك بعض أنواع السرطان.

يرى الباحثون أن سمكة الأمازون مولي تقدم دليلاً على أن التكاثر الجنسي ليس الطريق الوحيد للحفاظ على صحة الجينوم عبر الزمن.

مرونة وابتكار

ورغم أن العلماء لا يعرفون بعد إلى متى يمكن لهذه الآلية أن تحمي النوع من تراكم الطفرات، فإن النتائج الحالية تشير إلى أن الطبيعة أكثر مرونة وابتكاراً مما كان يُعتقد سابقاً.

وبالنسبة لسمكة كان يفترض أن تختفي من الوجود وفقاً للنظريات التقليدية، فإنها لا تزال تسبح بهدوء في أنهار أمريكا الشمالية، حاملة معها واحداً من أكثر الألغاز إثارة في عالم التطور.