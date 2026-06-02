أشياء بديهية في السيارات و«جيل زد وألفا» لا يعرفون حتى كيف تعمل

في زمن الشاشات العملاقة، وأنظمة القيادة الذكية، والكاميرات التي تراقب كل زاوية حول السيارة، تبدو بعض التقنيات التي كانت جزءاً أساسياً من تجربة القيادة قبل عقود وكأنها قطع من متحف ميكانيكي. فما كان طبيعياً بالنسبة لأجيال الثمانينيات والتسعينيات أصبح اليوم لغزاً محيراً للكثير من أبناء «جيل زد» و"جيل ألفا".

ومع تسارع التطور التكنولوجي في عالم السيارات، اختفت العديد من المكونات والوظائف التي كانت جزءاً من الحياة اليومية للسائقين، لدرجة أن بعض الشباب قد لا يتمكن من استخدامها إذا جلس خلف مقود سيارة كلاسيكية للمرة الأولى.

أولا ناقل الحركة بجوار المقود، عندما كانت عصا التبديل في مكان مختلف، قبل انتشار ناقل الحركة الأرضي أو المثبت في الكونسول الوسطي، اعتمدت العديد من السيارات الأمريكية الكلاسيكية على ناقل حركة مثبت بجوار عجلة القيادة.

وكان السائق يغير السرعات عبر ذراع طويلة متصلة بعمود المقود، وهو تصميم أتاح وجود مقاعد أمامية عريضة تتسع لثلاثة أشخاص.

ورغم شعبيته الكبيرة خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، تراجع هذا النظام تدريجياً مع تطور نواقل الحركة الحديثة وظهور صناديق تروس أكثر تعقيداً، حتى اختفى تقريباً بحلول منتصف الثمانينيات.

توقف الكتروني

ثانيا دواسة فرامل التوقف، عندما كان للأقدام مهمة إضافية، في وقت أصبحت فيه معظم السيارات الحديثة تعتمد على فرامل توقف إلكترونية تعمل بضغطة زر، قد يتفاجأ السائقون الشباب عند رؤية دواسة إضافية على الأرض بجانب الدواسات التقليدية.

ففي كثير من السيارات القديمة كانت فرامل التوقف تُفعّل بواسطة القدم، وتتطلب آلية خاصة لتحريرها عند الانطلاق.

واليوم، ومع تراجع السيارات ذات النواقل اليدوية واختفاء الأنظمة الميكانيكية التقليدية، أصبحت هذه الدواسة جزءاً من ذاكرة صناعة السيارات أكثر من كونها جزءاً من الواقع الحالي.

ثالثا، ذراع «الخانق».. سر تشغيل المحركات الباردة، إذ قبل ظهور أنظمة حقن الوقود الإلكترونية، كانت السيارات تعتمد على المكربن (الكربراتير) لتنظيم خليط الوقود والهواء.

وفي العديد من الطرازات القديمة كان السائق يحتاج إلى استخدام ذراع يُعرف باسم «الخانق» أو «التشوك» قبل تشغيل المحرك في الأجواء الباردة.

وكانت العملية تتطلب خبرة ومهارة، إذ إن ضبط كمية الهواء والوقود بشكل غير صحيح قد يؤدي إلى صعوبة التشغيل أو توقف المحرك.

أما اليوم، فتتولى الأنظمة الإلكترونية هذه المهمة تلقائياً دون أن يشعر السائق بوجودها.

أزرار الابواب

رابعا، نوافذ تُفتح باليد، قبل أن تحتل الأزرار الأبواب، قد يندهش بعض الأطفال اليوم إذا شاهدوا مقبضاً دائرياً داخل باب السيارة، وربما لا يعرفون أن مهمته الأساسية هي فتح وإغلاق النافذة.

لسنوات طويلة كانت النوافذ تُدار يدوياً عبر ذراع ميكانيكية مرتبطة بآلية داخل الباب ترفع الزجاج أو تخفضه.

ومع انتشار النوافذ الكهربائية في معظم السيارات الحديثة، أصبحت هذه المقابض نادرة الوجود، واقتصرت على بعض المركبات التجارية أو الطرازات الاقتصادية المحدودة.

خامسا مشغلات الكاسيت، عندما كانت الموسيقى تحتاج إلى إعادة لف، قبل البث الرقمي وخدمات الموسيقى عبر الإنترنت، كان الكاسيت رفيق الرحلات الطويلة ومصدر الترفيه الأساسي داخل السيارة.

وكان على المستخدم إعادة لف الشريط يدوياً أو باستخدام أزرار خاصة للوصول إلى الأغنية المطلوبة، كما كان كثيرون يسجلون أغانيهم المفضلة من الراديو على أشرطة خاصة.

وبالنسبة للأجيال الجديدة التي اعتادت الوصول الفوري إلى ملايين الأغاني بضغطة واحدة، تبدو فكرة الانتظار لإعادة لف شريط موسيقي تجربة تنتمي إلى عصر آخر بالكامل.

أكثر من مجرد تقنيات قديمة

ويرى عشاق السيارات الكلاسيكية أن هذه المكونات لم تكن مجرد أدوات ميكانيكية، بل جزء من تجربة قيادة أكثر ارتباطاً بالسائق، حيث كانت السيارة تتطلب فهماً أكبر لكيفية عملها وتفاعلاً مباشراً مع تفاصيلها.

ورغم أن السيارات الحديثة أكثر أماناً وراحة وكفاءة، فإن كثيرين لا يزالون يحنون إلى تلك الحقبة التي كانت فيها القيادة تجربة ميكانيكية خالصة، تعتمد على المهارة والإحساس أكثر من اعتمادها على البرمجيات والأنظمة الذكية.

ومع استمرار التطور السريع في صناعة السيارات، قد يأتي يوم تصبح فيه بعض التقنيات الحالية نفسها غريبة على الأجيال القادمة، تماماً كما تبدو مقابض النوافذ اليدوية وأشرطة الكاسيت غامضة بالنسبة لشباب اليوم.