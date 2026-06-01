قاعدة الـ50%.. متى يصبح إصلاح الأجهزة المنزلية هدراً للمال؟

قد يتعطل أحد الأجهزة المنزلية الأساسية في أكثر الأوقات حساسية، سواء كانت الثلاجة أو الغسالة أو جهاز تكييف في ذروة الصيف ، ليجد المستهلك نفسه أمام قرار مالي ليس سهلاً، إما أن يدفع تكلفة الإصلاح أو يتجه إلى شراء جهاز جديد، وفي ظل ارتفاع أسعار الأجهزة وتكاليف الصيانة، يوصي خبراء القطاع بالاستناد إلى ما يُعرف بـ«قاعدة الـ50%»، وهي معادلة عملية تساعد على تحديد الخيار الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.

وتنص هذه القاعدة على أنه إذا تجاوزت تكلفة إصلاح الجهاز نصف تكلفة شراء جهاز جديد مماثل، فقد يكون الاستبدال الخيار الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، خاصة إذا كان الجهاز قديماً أو اقترب من نهاية عمره الافتراضي.

ورغم شيوع قاعدة الـ50% بين المتخصصين، فإن القرار لا يعتمد على التكلفة وحدها، فهناك عوامل أخرى قد تجعل الإصلاح خياراً منطقياً حتى لو اقتربت تكلفته من هذا الحد.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت تكلفة إصلاح ثلاجة تم شراؤها بمبلغ 1500 دولار نحو 650 دولاراً، فقد يبدو شراء جهاز جديد خياراً مغرياً، لكن يجب أيضاً احتساب الوقت والجهد اللازمين للبحث عن البديل المناسب، ومقارنة الأسعار، وتحمل تكاليف التوصيل والتركيب، فضلاً عن احتمال الانتظار أياماً أو أسابيع حتى وصول الجهاز الجديد.

وفي المقابل، إذا كان الإصلاح يعيد الجهاز إلى كفاءته الكاملة ويضمن استمراره في العمل لسنوات إضافية، فقد يكون الاستثمار في الصيانة أكثر فائدة من الاستبدال الفوري.

عمر الجهاز

ويؤكد المختصون أن عمر الجهاز يعد من أهم العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار، فمعظم الأجهزة المنزلية، مثل الغسالات والثلاجات وأجهزة الجلي، تمتلك عمراً تشغيلياً محدداً، وبعد تجاوزه تبدأ الأعطال بالتكرار بوتيرة أكبر.

كما أن الأجهزة القديمة غالباً ما تكون أقل كفاءة في استهلاك الطاقة والمياه مقارنة بالموديلات الحديثة، ما قد يرفع فاتورة التشغيل على المدى الطويل ويجعل شراء جهاز جديد أكثر توفيراً.

وينصح الخبراء بعدم التسرع في التواصل مع شركات الصيانة قبل مراجعة الضمان الخاص بالجهاز، ففي كثير من الحالات قد يكون الجهاز ما زال مشمولاً بضمان الشركة المصنعة أو بضمان إضافي تم الحصول عليه عند الشراء، الأمر الذي قد يوفر جزءاً كبيراً من تكاليف الإصلاح أو يغطيها بالكامل.

كما تختلف قيمة الإصلاح وفق مجموعة من العوامل، منها نوع الجهاز وعلامته التجارية وعمره، ومدى تعقيد العطل، وتوافر قطع الغيار، وسرعة الخدمة المطلوبة، إضافة إلى الموقع الجغرافي للمستهلك.

شركات موثوقة

ويشدد الخبراء على أهمية التعامل مع شركات صيانة موثوقة وذات سمعة جيدة، مع الاستفادة من توصيات الأصدقاء والعائلة وقراءة تقييمات العملاء قبل اتخاذ القرار، علما بأن بعض الشركات المصنعة توفر شبكات معتمدة من الفنيين المتخصصين، ما يمنح المستهلك مزيداً من الثقة في جودة الخدمة.

وفي ظل ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية عالمياً، تبقى قاعدة الـ50% أداة عملية تساعد المستهلكين على الموازنة بين كلفة الإصلاح وجدوى الاستبدال، واتخاذ قرار أكثر وعياً يحافظ على أموالهم ويضمن أفضل استفادة ممكنة من أجهزتهم المنزلية.