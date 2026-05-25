هل تعرف الاختلافات بين إشارات المرور في أوروبا وأميركا؟

رغم أن إشارات المرور تُعد لغة عالمية يفهمها السائقون في مختلف الدول، فإن بعض التفاصيل بين الأنظمة الأوروبية والأميركية قد تثير دهشة كثير من المسافرين والسائقين الجدد، خصوصاً عند الانتقال بين القارتين.

ففي الولايات المتحدة، يعرف السائقون التسلسل التقليدي للإشارة الضوئية: الأخضر للانطلاق، ثم الأصفر للتنبيه قبل التحول إلى الأحمر الذي يعني التوقف.

لكن في عدد من الدول الأوروبية، توجد خطوة إضافية قد تبدو غريبة لغير المعتادين عليها، حيث تضيء الإشارتان الحمراء والصفراء معاً قبل ظهور الضوء الأخضر.

ويهدف هذا النظام إلى تنبيه السائقين للاستعداد للتحرك، وهو أمر مفيد بشكل خاص في أوروبا، حيث لا تزال السيارات ذات ناقل الحركة اليدوي منتشرة على نطاق واسع، ما يمنح السائق وقتاً كافياً للضغط على القابض والاستعداد للانطلاق فور تحول الإشارة إلى الأخضر.

وفي بعض الدول الأوروبية، يومض الضوء الأخضر عدة مرات قبل أن يتحول إلى الأحمر، كإشارة إضافية لتحذير السائقين من قرب توقف الحركة، بينما لا تعتمد الولايات المتحدة هذه الآلية عادة.

ورغم تشابه ألوان الإشارات في الجانبين، فإن دلالاتها قد تختلف أحياناً، ففي أميركا، يُستخدم الضوء الأصفر الوامض غالباً للتحذير من عبور المشاة أو وجود تقاطع يتطلب إفساح الطريق للمركبات أو المارة.

أما في أوروبا، فإن الإشارة الصفراء الوامضة تعني في كثير من الأحيان أن نظام الإشارات معطل مؤقتاً، وعلى السائق حينها الالتزام باللوحات المرورية الموجودة فوق الإشارة، سواء كانت تعطي أولوية المرور أو تطلب التوقف وإفساح الطريق.

وفي حال تولي الشرطة تنظيم حركة السير، يتم تعطيل الإشارات الضوئية بالكامل، وتصبح تعليمات رجال المرور هي المرجع الأساسي للسائقين.

حركة المشاة

وتُصمم إشارات المرور الأوروبية غالباً مع مراعاة حركة المشاة وراكبي الدراجات الهوائية، نظراً لانتشار مسارات الدراجات الملاصقة للطرق في العديد من المدن الأوروبية.

كما تختلف إشارات عبور المشاة أيضاً؛ ففي حين تعتمد معظم الإشارات الأميركية على كلمات واضحة مثل «Walk» و«Don't Walk»، تستخدم الدول الأوروبية رموزاً ورسومات بسيطة لأشخاص يمشون أو يتوقفون.

وتوفر بعض الإشارات الأوروبية كذلك أصواتاً أو نقرات إيقاعية لمساعدة ذوي الإعاقات البصرية على عبور الطريق بأمان.

كاميرات ذكية

وفي كل من أوروبا والولايات المتحدة، تنتشر الكاميرات المثبتة بالقرب من إشارات المرور، لكن استخدامها يختلف من مكان لآخر. ففي بعض المدن الأوروبية تُستخدم لرصد تجاوز الإشارة الحمراء، بينما تعتمد العديد من الدول بشكل أكبر على كاميرات السرعة التي تُصدر مخالفات تلقائية للسائقين المتجاوزين للحدود المسموح بها.

وتعكس هذه الاختلافات كيف تطورت أنظمة المرور حول العالم بما يتناسب مع ثقافة القيادة وأنماط التنقل المختلفة، رغم بقاء الهدف واحداً: تعزيز السلامة وتنظيم حركة السير بكفاءة أكبر.