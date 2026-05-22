أيهما يتفوّق في مواجهة حر الصيف؟.. المكيف الشباك أم "السبليت"

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يبحث كثيرون عن حلول فعالة وسريعة لتبريد المنازل والشقق، خاصة في الأماكن التي لا تتوفر فيها أنظمة تكييف مركزية. وبين الخيارات الأكثر شيوعاً يبرز التنافس بين المكيف الشباك التقليدي وأنظمة «الميني سبليت» الحديثة، في معادلة تجمع بين التكلفة والراحة وكفاءة التبريد.

ورغم أن كلا النظامين قادر على خفض حرارة الأجواء، إلا أن الفروقات بينهما تتجاوز مجرد الشكل أو العلامة التجارية، لتشمل طريقة التركيب واستهلاك الطاقة ومستوى الضجيج وحتى مدى ملاءمته للاستخدام طويل الأمد.

يُعد المكيف الشباك الخيار الأكثر انتشاراً في الشقق الصغيرة والمساكن المؤقتة، بفضل تكلفته المنخفضة وسهولة تركيبه. فغالبية هذه الأجهزة يمكن شراؤها بأقل من 500 دولار، ولا يتطلب تشغيلها سوى تثبيتها في النافذة وتوصيلها بالكهرباء.

كما يتميز هذا النوع بسهولة نقله من مكان إلى آخر، ما يجعله مثالياً للمستأجرين أو لمن يبحثون عن حل تبريد سريع دون تعديلات دائمة في المنزل.

لكن في المقابل، يقتصر عمل المكيف الشباكي عادة على تبريد غرفة واحدة فقط، إلى جانب كونه أعلى ضجيجاً وأقل كفاءة في توزيع الهواء مقارنة بالأنظمة الأحدث.

تبريد أهدأ

على الجانب الآخر، تزداد شعبية أنظمة «الميني سبليت» أو التكييف المنفصل بدون قنوات، بفضل قدرتها على توفير تبريد أكثر هدوءاً وكفاءة في استهلاك الطاقة.

وتعتمد هذه الأنظمة على ربط وحدات داخلية متعددة بوحدة خارجية عبر خطوط تبريد، ما يسمح بتوزيع الهواء بشكل متوازن في أكثر من غرفة داخل المنزل. كما تتميز بإمكانية استخدامها للتدفئة والتبريد معاً، وهو ما يجعلها خياراً عملياً للاستخدام طويل المدى.

إلا أن هذه المزايا تأتي مقابل تكلفة أعلى بكثير، إذ قد تصل أسعار الأنظمة المنزلية الكاملة إلى آلاف الدولارات، فضلاً عن الحاجة إلى فني متخصص للتركيب، نظراً لتعقيد تمديد خطوط التبريد وتثبيت الوحدات داخل الجدران.

يعتمد الاختيار بين النظامين على طبيعة السكن والميزانية ومدة الاستخدام، أي إذا كنت مستأجراً أو تبحث عن حل اقتصادي وسريع، فالمكيف الشباك قد يكون الخيار الأنسب.

أما إذا كنت تملك منزلاً وتبحث عن راحة أكبر وكفاءة أعلى على المدى الطويل، فإن نظام «الميني سبليت» يمنح تجربة تبريد أكثر تطوراً وهدوءاً.

وفي ظل موجات الحر المتزايدة عالمياً، يبدو أن قرار اختيار نظام التبريد لم يعد مجرد رفاهية، بل استثماراً أساسياً في الراحة وجودة الحياة داخل المنازل.