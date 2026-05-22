سر حرف «N» في الدراجات النارية.. لماذا يأتي بعد السرعة الأولى؟

قد يلاحظ كثيرون عند قيادة الدراجات النارية ظهور حرف «N» على لوحة العدادات، لكن قلة فقط يعرفون المعنى الحقيقي وراء هذا الرمز ولماذا يحتل موقعاً غريباً بين السرعة الأولى والثانية، في تصميم يبدو للوهلة الأولى غير منطقي، لكنه في الواقع يرتبط مباشرة بعوامل السلامة والتحكم أثناء القيادة.

ويرمز حرف «N» إلى وضعية "المحايد"، وهي الحالة التي يكون فيها المحرك يعمل دون نقل القوة إلى العجلة الخلفية، ما يسمح للسائق بإيقاف الدراجة أو تحريكها بسهولة من دون أن تقفز للأمام عند تحرير القابض “الكلتش”.

ولهذا السبب يعتمد السائقون على هذا الوضع أثناء التوقف عند الإشارات المرورية أو عند ركن الدراجة وتحريكها يدوياً.

لكن الوصول إلى الوضع المحايد في الدراجات النارية ليس سهلاً كما هو الحال في السيارات، إذ يتطلب الأمر حركة دقيقة للغاية على ذراع تبديل السرعات. ففي أغلب الدراجات الحديثة، يأتي ترتيب ناقل الحركة بالشكل التالي: (1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 ) ، أي أن وضعية “N” تقع فعلياً بين السرعة الأولى والثانية، وليس قبل الأولى كما قد يتوقع البعض.

ويؤكد خبراء القيادة أن هذا التصميم لم يأتِ بالصدفة، بل تم اعتماده لأسباب تتعلق بالأمان، ففي حالات التوقف المفاجئ أو الطوارئ، يقوم السائق غالباً بالضغط بقوة على المكابح مع خفض السرعات سريعاً عبر الضغط المتكرر على ناقل الحركة للأسفل. ولو كانت وضعية “N” في أسفل الترتيب، فقد تنتقل الدراجة إليها مباشرة أثناء التباطؤ، ما يعني فقدان قوة “الكبح بالمحرك” التي تساعد على السيطرة على الدراجة، وهو أمر قد يكون خطيراً خاصة عند السرعات العالية أو أثناء النزول من المنحدرات.

مخاطر

ولهذا السبب أيضاً يحذر الخبراء من قيادة الدراجة وهي في الوضع المحايد أثناء النزول، حتى لو كان الهدف توفير الوقود، لأن ذلك يقلل التحكم ويزيد مخاطر الانزلاق أو فقدان التوازن.

ولم يكن نظام تبديل السرعات موحداً دائماً كما هو اليوم. فقبل سبعينيات القرن الماضي، كانت شركات تصنيع الدراجات تعتمد ترتيبات مختلفة تماماً لناقل الحركة، ما تسبب في ارتباك كبير للسائقين، خصوصاً عند الانتقال بين أنواع مختلفة من الدراجات.

بعض الطرازات القديمة كانت تعتمد نظاماً دائرياً يسمح بالانتقال المتتابع بين السرعات حتى العودة إلى “N”، بينما وضعت شركات بريطانية ذراع التبديل في الجانب الأيمن مع أنماط تبديل مختلفة تماماً.

هذا التباين دفع السلطات الأمريكية عام 1974 إلى فرض معيار موحد لناقل الحركة في الدراجات النارية، وبسبب قوة السوق الأمريكية آنذاك، تحول هذا النظام إلى معيار عالمي تستخدمه تقريباً جميع الدراجات الحديثة ذات ناقل الحركة اليدوي.

ورغم ذلك، لا تزال هناك استثناءات محدودة، أبرزها دراجات سباقات MotoGP، حيث يتم وضع “N” أسفل السرعة الأولى بدلاً من أعلاها، مع إضافة آلية خاصة تمنع الانتقال إليها بالخطأ أثناء القيادة بسرعات هائلة قد تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، لأن دخول الدراجة إلى الوضع المحايد وسط المنعطفات قد يؤدي إلى حوادث كارثية.