من «بيسمارك» إلى «جيرالد فورد».. تعرف على أخطر السفن الحربية التي أرعبت العالم عبر التاريخ

على مدار التاريخ العسكري، شكلت السفن الحربية رمزاً للقوة والنفوذ البحري، إذ لعبت دوراً حاسماً في حسم المعارك وحماية طرق التجارة وفرض السيطرة على البحار. وبينما تطورت هذه السفن من زوارق صغيرة إلى حاملات طائرات عملاقة مزودة بأحدث أنظمة القتال، برزت أسماء قليلة صنعت سمعة مرعبة بفضل قوتها التدميرية وقدراتها القتالية الاستثنائية.

تعد مدمرات «أرلي بيرك» التابعة للبحرية الأميركية من أكثر السفن الحربية تطوراً وفتكاً في العصر الحديث، إذ تتميز بقدرات قتالية متعددة تشمل الهجوم البحري والبري والدفاع الجوي.

وتعتمد هذه المدمرات على نظام القتال المتطور «إيجيس»، القادر على تتبع واستهداف عدة أهداف في وقت واحد، إلى جانب ترسانة تضم صواريخ مضادة للسفن والطائرات وأخرى للهجوم البري.

ومن أبرز سفن هذه الفئة المدمرة «يو إس إس غرافلي»، التي دخلت الخدمة بعد سلسلة من التجارب البحرية الناجحة، لتصبح واحدة من أبرز أدوات القوة البحرية الأميركية في العالم.

كوين إليزابيث

وخلال الحرب العالمية الأولى، برزت السفينة البريطانية «إتش إم إس كوين إليزابيث» باعتبارها نقطة تحول في تاريخ البوارج الثقيلة.

ودخلت الخدمة عام 1915، وتميزت بكونها أول سفينة حربية تستخدم مدافع ضخمة عيار 15 بوصة، وأول بارجة تعتمد على النفط فقط كوقود بدلاً من الفحم.

وصُممت هذه السفينة لتكون أسرع وأكثر قوة من البوارج التقليدية، كما لعبت دوراً بارزاً في معركة «جوتلاند» الشهيرة ضد الأسطول الألماني خلال الحرب العالمية الأولى.

بيسمارك الرعب الألماني

ورغم أن البارجة الألمانية «بيسمارك» خدمت أقل من عام خلال الحرب العالمية الثانية، فإنها تحولت إلى أسطورة بحرية بسبب قوتها الهائلة وهيبتها القتالية.

وصُممت «بيسمارك» لمهاجمة قوافل الحلفاء والسيطرة على المحيط الأطلسي، بفضل سرعتها العالية ودروعها الثقيلة وتسليحها القوي.

واكتسبت السفينة شهرتها الأكبر بعدما أغرقت السفينة البريطانية «إتش إم إس هود» بضربة مدمرة واحدة خلال معركة مضيق الدنمارك عام 1941، في واحدة من أكثر الكوارث إيلاماً في تاريخ البحرية الملكية البريطانية، حيث قُتل أكثر من 1400 بحار خلال دقائق.

ودفع ذلك بريطانيا إلى إطلاق عملية مطاردة بحرية ضخمة شاركت فيها عشرات السفن والطائرات، قبل أن يتم إغراق «بيسمارك» بعد معركة شرسة استمرت ساعات.

ياماتو

أما اليابان فقد دخلت التاريخ عبر البارجة العملاقة «ياماتو»، التي لا تزال تُعرف حتى اليوم بأنها أكبر سفينة حربية مدججة بالمدافع تم بناؤها على الإطلاق.

ووصل طول «ياماتو» إلى أكثر من 860 قدماً، بينما تجاوز وزنها الكامل 70 ألف طن، وهو رقم هائل بمقاييس ذلك الزمن.

وزُودت السفينة بتسعة مدافع عملاقة عيار 46 سنتيمتراً، قادرة على إطلاق قذائف تزن أكثر من 3 آلاف رطل لمسافات بعيدة، مع قدرة اختراق هائلة للدروع.

لكن مع تغير موازين الحرب في المحيط الهادئ، أصبحت «ياماتو» هدفاً مباشراً للقوات الأميركية، التي دفعت بمئات الطائرات من حاملات الطائرات لإغراقها عام 1945، في واحدة من أعنف العمليات البحرية في الحرب العالمية الثانية.

جيرالد فورد

وفي العصر الحديث، تتصدر حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جيرالد آر فورد» قائمة أقوى السفن الحربية في العالم.

وتُعد السفينة، التي دخلت الخدمة ضمن الجيل الجديد من حاملات الطائرات الأميركية، الأكبر والأكثر تطوراً في تاريخ البحرية الأميركية، إذ يبلغ طولها أكثر من ألف قدم وتزن نحو 97 ألف طن.

وتضم الحاملة منظومات دفاعية متقدمة وصواريخ وأنظمة رادارية متطورة، لكن قوتها الحقيقية تكمن في أسطولها الجوي الذي يشمل مقاتلات «إف-35» و«إف/إيه-18 سوبر هورنت» وطائرات الإنذار المبكر والطائرات المسيّرة.

وتجاوزت تكلفة بناء «جيرالد فورد» 13 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أغلى وأقوى المنصات القتالية البحرية في التاريخ، مع توقعات باستمرار خدمتها لعقود طويلة.

أساطيل صنعت التاريخ

ويرى خبراء عسكريون أن هذه السفن لم تكن مجرد قطع بحرية ضخمة، بل مثلت مراحل مفصلية في تطور الحروب البحرية والتكنولوجيا العسكرية، إذ جسدت سباق القوى الكبرى للسيطرة على البحار وفرض النفوذ العالمي.

ومع التطور المتسارع في تقنيات التسليح والذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة، يتوقع أن تشهد العقود المقبلة ظهور جيل جديد من السفن الحربية أكثر تطوراً وفتكاً من أي وقت مضى.