من «الفئران المتفجرة» إلى «المدفع الهوائي».. تعرف على أسوأ الأسلحة والمعدات العسكرية في الحرب العالمية الثانية

رغم أن الحرب العالمية الثانية تُعد واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخ البشرية، بعدما أودت بحياة نحو 40 مليون مدني و20 مليون جندي، فإنها شكّلت أيضاً مرحلة مفصلية في تطور التكنولوجيا الحديثة، إذ دفعت الدول المتحاربة إلى سباق محموم لتطوير أسلحة وتقنيات تمنحها التفوق العسكري.

وخلال تلك الفترة ظهرت ابتكارات غيرت العالم لاحقاً، مثل الحواسيب الإلكترونية والرادارات والمحركات النفاثة، إلا أن سباق التسلح السريع أفرز في المقابل عدداً من المشاريع العسكرية الغريبة والفاشلة، التي تحولت إلى أمثلة على أسوأ المعدات العسكرية في الحرب العالمية الثانية.

يُعد «خط ماجينو» الفرنسي واحداً من أبرز الإخفاقات الدفاعية في الحرب العالمية الثانية، رغم أنه لم يكن سلاحاً تقليدياً بل منظومة دفاعية عملاقة امتدت لمسافة 280 ميلاً على الحدود الفرنسية الألمانية.

وأنفقت فرنسا ما يعادل نحو 9 مليارات دولار بقيمة اليوم لبناء هذا الخط المحصن، بهدف منع أي اجتياح ألماني محتمل. لكن الخطة الفرنسية استندت إلى فرضية خاطئة مفادها أن ألمانيا لن تهاجم عبر بلجيكا المحايدة، خاصة مع وجود غابات الأردين الكثيفة.

إلا أن القوات الألمانية بقيادة الجنرال هاينز جودريان استغلت هذا المسار المفاجئ، ونجحت في تجاوز الدفاعات الفرنسية بسرعة كبيرة، لتسقط فرنسا تحت السيطرة الألمانية خلال فترة قصيرة، ويصبح «خط ماجينو» رمزاً للفشل العسكري الاستراتيجي.

الفئران المتفجرة

ومن بين أغرب الأسلحة التي ظهرت خلال الحرب، مشروع بريطاني عرف باسم «الفئران المتفجرة»، طورته وحدة العمليات الخاصة البريطانية.

واعتمدت الفكرة على حشو جثث فئران ميتة بمتفجرات بلاستيكية، ثم تهريبها إلى المصانع الألمانية ووضعها قرب مخازن الفحم، على أمل أن تُلقى داخل الأفران الصناعية عن طريق الخطأ، ما يؤدي إلى انفجارات ضخمة.

لكن الخطة انهارت قبل تنفيذها، بعدما تمكن الألمان من اكتشاف الشحنة ومصادرتها، ورغم فشل المشروع عملياً، فإنه تسبب بحالة ذعر دفعت السلطات الألمانية إلى تنفيذ حملات تفتيش واسعة بحثاً عن فئران متفجرة أخرى.

بانجاندروم

وفي إطار استعدادات الحلفاء لإنزال النورماندي الشهير، جرى تطوير سلاح غريب أطلق عليه اسم «بانجاندروم»، وهو عبارة عن عجلة ضخمة تعمل بالصواريخ وتحمل متفجرات، صممت لاختراق التحصينات الألمانية على الساحل الأطلسي دون تعريض الجنود للخطر.

لكن الاختبارات كشفت سريعاً عيوب السلاح، إذ كان يفقد السيطرة على اتجاهه بشكل متكرر، كما كانت الصواريخ المثبتة عليه تتعطل أو تنفصل أثناء الحركة، ما جعله خطراً حتى على القوات التي طورته.

وبسبب فشله في التجارب، لم يصل «بانجاندروم» إلى ساحات القتال خلال يوم الإنزال الشهير.

كروملاوف

ومن الابتكارات الألمانية المثيرة للجدل أيضاً أداة «كروملاوف»، وهي ملحق معدني يُثبت على بندقية «MP-44» ويتميز بسبطانة منحنية تسمح نظرياً بإطلاق النار حول الزوايا دون كشف الجندي لنفسه.

ورغم أن الفكرة بدت ثورية على الورق، فإن التطبيق العملي كان كارثياً، إذ كانت الرصاصات ترتطم بجدار السبطانة المنحنية وتتحطم، كما تسبب الضغط الهائل للغازات في تلف السلاح بعد إطلاق بضع مئات من الطلقات فقط.

إضافة إلى ذلك، عانت البندقية من ضعف شديد في الدقة، ما جعل الجنود يفضلون المخاطرة بالظهور المباشر على استخدام هذا الابتكار غير العملي.

المدفع الهوائي

وفي المراحل الأخيرة من الحرب، ومع تصاعد القصف الجوي للحلفاء على ألمانيا، حاول الألمان تطوير أسلحة دفاعية غير تقليدية، كان أبرزها «المدفع الهوائي» ، الذي اعتمد على إطلاق موجات هوائية شديدة الضغط ناتجة عن إشعال الهيدروجين والأكسجين، بهدف إسقاط الطائرات المعادية من الجو دون استخدام القذائف التقليدية.

ورغم أن الاختبارات الأولية أظهرت قدرة المدفع على إلحاق أضرار بالأجسام الثابتة من مسافات محدودة، فإنه فشل تماماً في إصابة الطائرات السريعة، لتنتهي تجربته بإخفاق كبير خلال استخدامه الوحيد فوق أحد الجسور الألمانية.

مختبر ضخم

ويرى مؤرخون أن الحرب العالمية الثانية، رغم كلفتها البشرية الهائلة، كانت مختبراً ضخماً للابتكار العسكري والتقني، حيث ولدت منها تقنيات أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة الحديثة، بينما تحولت مشاريع أخرى إلى دروس تاريخية في سوء التقدير والهدر العسكري.