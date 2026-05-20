ما سر تقنية «30-30-30» التي قد تنقذ جهاز الراوتر من الأعطال المستعصية؟

يلجأ كثيرون عند تعطل الإنترنت إلى الحل التقليدي المتمثل في فصل جهاز الراوتر عن الكهرباء لبضع ثوانٍ ثم إعادة تشغيله، وهي خطوة تنجح أحياناً في حل المشكلات المفاجئة، غير أن خبراء التقنية يؤكدون أن هناك إجراءً أكثر عمقاً يُعرف باسم «إعادة الضبط 30-30-30»، يُستخدم في الحالات الأكثر تعقيداً عندما تفشل الحلول المعتادة.

وتعتمد هذه التقنية على إعادة الراوتر بالكامل إلى إعدادات المصنع، ما يعني حذف جميع الإعدادات المخصصة وإعادة الجهاز إلى حالته الأصلية كما كان عند شرائه.

تبدأ العملية بالضغط على زر إعادة الضبط الصغير الموجود عادة في خلفية الراوتر، وهو زر مخفي لا يمكن ضغطه بالأصابع، لذلك يحتاج المستخدم إلى دبوس أو مشبك ورقي صغير.

ويتم الضغط على الزر لمدة 30 ثانية أثناء تشغيل الراوتر بشكل طبيعي، ثم – من دون رفع الإصبع عن الزر – يتم فصل كابل الكهرباء والاستمرار في الضغط لمدة 30 ثانية إضافية، قبل إعادة توصيل الكهرباء مجدداً مع مواصلة الضغط لآخر 30 ثانية.

وبذلك تستغرق العملية كاملة نحو 90 ثانية متواصلة، وهي مصممة لمسح جميع الإعدادات المخزنة داخل الجهاز.

ماذا يحدث بعد إعادة الضبط؟

تؤدي هذه العملية إلى حذف اسم شبكة الـWi-Fi وكلمة المرور، وإعدادات الأمان، وقواعد إعادة التوجيه، وإعدادات الـDNS، وأي اتصالات VPN أو تعديلات متقدمة قام بها المستخدم.

وبعد الانتهاء، يحتاج المستخدم إلى تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيين الموجودين غالباً على الملصق أسفل الراوتر، ثم إعادة ضبط الشبكة من جديد.

تقنية قديمة

ويرجع أصل هذه الطريقة إلى بدايات الألفية الجديدة، مع أجهزة راوتر قديمة مثل جهاز «Linksys WRT54G»، الذي كان شهيراً بين مستخدمي البرمجيات المعدلة وأنظمة التشغيل المفتوحة.

وفي ذلك الوقت، كانت بعض أجهزة الراوتر تعتمد على نوع معين من شرائح الذاكرة يمكن مسحها بالكامل عبر الضغط المطول على زر إعادة الضبط أثناء فصل الكهرباء.

لكن مع تطور أجهزة الراوتر الحديثة، تغيرت طريقة تخزين الإعدادات، وأصبحت معظم الأجهزة الحالية لا تحتاج إلى هذه الخطوات الطويلة، إذ يكفي غالباً الضغط على زر «Reset» لمدة 10 ثوانٍ فقط لتحقيق النتيجة نفسها.

الفرق بين «إعادة التشغيل» و«إعادة الضبط»

ويخلط كثير من المستخدمين بين إعادة التشغيل وإعادة الضبط، رغم أن الفرق بينهما كبير.

فإعادة التشغيل تعني فقط إطفاء الراوتر وتشغيله مجدداً، وهي خطوة تساعد على حل المشكلات المؤقتة مثل بطء الاتصال أو انقطاع الإنترنت أو توقف صفحة الإعدادات عن العمل، مع الاحتفاظ بجميع البيانات والإعدادات كما هي.

أما إعادة الضبط الكاملة، فتُعيد الجهاز إلى نقطة البداية وتمحو كل التعديلات السابقة، لذلك تُستخدم عادة كحل أخير عند نسيان كلمة مرور الإدارة، أو الاشتباه بوجود اختراق للشبكة، أو استمرار الأعطال رغم إعادة التشغيل العادية.

ورغم شهرة تقنية «30-30-30» في المنتديات التقنية القديمة، يرى مختصون أن معظم أجهزة الراوتر الحديثة لم تعد بحاجة إلى هذا الإجراء المطوّل، إذ إن الضغط التقليدي على زر إعادة الضبط لعدة ثوانٍ يؤدي المهمة نفسها بكفاءة.

ومع ذلك، تبقى هذه الطريقة واحدة من أكثر الحيل التقنية تداولاً بين المستخدمين، خاصة عند مواجهة أعطال عنيدة يبدو معها الراوتر وكأنه فقد القدرة على الاستجابة لأي حل تقليدي.