5 مهام صيانة لسيارتك يمكنك إنجازها بنفسك

لم تعد صيانة السيارة حكراً على الورش المتخصصة أو المرائب الواسعة المجهزة بأحدث المعدات، فحتى في مرآب صغير بالكاد يتسع لسيارة واحدة، يمكن لعشاق السيارات وأصحاب الخبرة المحدودة إنجاز عدد من أعمال الصيانة الأساسية بأنفسهم، وتوفير الكثير من الوقت والتكاليف.

ومع ارتفاع تكاليف الصيانة والخدمات الفنية، يتجه كثير من السائقين إلى تنفيذ مهام بسيطة داخل المنزل، خاصة أن معظم السيارات الحديثة تتيح الوصول إلى الأجزاء الأساسية دون الحاجة إلى معدات معقدة أو مساحات ضخمة للعمل.

ويؤكد خبراء السيارات أن وجود مساحة تكفي لركن السيارة وفتح الباب الأمامي للمرآب، مع جزء صغير من الممر الخارجي، قد يكون كافياً لإنجاز العديد من أعمال الصيانة الدورية بأمان وكفاءة.

يُعد تغيير زيت المحرك من أبسط وأهم عمليات الصيانة التي يمكن تنفيذها منزلياً، إذ تعتمد العملية على تفريغ الزيت القديم من أسفل المحرك، واستبدال فلتر الزيت، ثم إعادة تعبئة المحرك بزيت جديد.

ولا تحتاج هذه المهمة إلى أدوات متخصصة، باستثناء مفتاح بسيط وربما أداة لفك فلتر الزيت في بعض السيارات. ورغم أن العمل يتطلب الانحناء أسفل السيارة، فإن المساحة المحدودة لا تمثل عائقاً كبيراً طالما توفرت مساحة كافية للحركة.

وينصح الخبراء بتغيير الزيت كل 5 آلاف ميل تقريباً في حال استخدام الزيوت التقليدية، مع الرجوع دائماً إلى تعليمات الشركة المصنعة.

فلتر الهواء

من المهام السهلة أيضاً تنظيف أو استبدال فلتر الهواء، وهو الجزء المسؤول عن تنقية الهواء الداخل إلى المحرك ومنع الأتربة والشوائب من الوصول إليه.

وغالباً ما يوجد الفلتر داخل صندوق بلاستيكي قرب مقدمة المحرك، ويمكن الوصول إليه بسهولة عبر فك بعض المشابك أو البراغي البسيطة. وبعد إزالة الفلتر القديم، يتم تركيب آخر جديد خلال دقائق معدودة.

ويؤدي إهمال فلتر الهواء إلى تقليل كفاءة المحرك وزيادة استهلاك الوقود، خاصة في البيئات الصحراوية أو المليئة بالغبار، لذلك يُنصح بفحصه مرة سنوياً أو كل 12 ألف ميل.

تغيير فلتر المكيف

لا تقتصر الصيانة المنزلية على أجزاء المحرك فقط، إذ يمكن أيضاً الاهتمام بالمقصورة الداخلية وتنظيفها بشكل احترافي داخل مرآب صغير.

كما يمكن تغيير فلتر هواء المقصورة بسهولة، وهو المسؤول عن تنقية الهواء الداخل إلى داخل السيارة عبر نظام التكييف. ويوجد هذا الفلتر غالباً خلف درج التخزين الأمامي، ويمكن الوصول إليه عبر خطوات بسيطة دون الحاجة إلى تفكيك معقد.

ويؤكد المختصون أن تغيير هذا الفلتر بانتظام يرفع جودة الهواء داخل السيارة، خصوصاً في المدن المزدحمة أو المناطق المغبرة.

استبدال فلتر الوقود

رغم أن استبدال فلتر الوقود قد يكون أكثر تعقيداً نسبياً، فإنه لا يزال ممكناً داخل مرآب صغير باستخدام أدوات أساسية فقط.

وتبدأ العملية بإيقاف مضخة الوقود لتخفيف الضغط داخل النظام، ثم فصل البطارية وفك الخراطيم المتصلة بالفلتر، مع الحرص على جمع الوقود المتسرب داخل وعاء مخصص.

ويحتاج هذا النوع من الصيانة إلى قدر أكبر من الانتباه بسبب التعامل المباشر مع الوقود، لذلك يُنصح بتنفيذه في مكان جيد التهوية بعيداً عن مصادر الاشتعال.

شمعات الاحتراق

أما تغيير شمعات الاحتراق «البواجي»، فيُعد من المهام المهمة التي تساعد على تحسين أداء المحرك وتقليل استهلاك الوقود.

وتختلف صعوبة هذه المهمة من سيارة إلى أخرى، إذ يسهل الوصول إلى الشمعات في بعض الطرازات، بينما يتطلب الأمر فك أجزاء إضافية في سيارات أخرى.

ويبدأ العمل بإزالة أسلاك أو ملفات الإشعال، ثم تنظيف المنطقة المحيطة قبل فك الشمعات القديمة وتركيب الجديدة وفق المعايير الموصى بها من الشركة المصنعة.

ويشير خبراء الصيانة إلى أن فحص شمعات الاحتراق يمنح مؤشرات مهمة حول الحالة الداخلية للمحرك، إذ قد تكشف ترسبات الزيت أو الاحتراق غير الطبيعي عن مشكلات ميكانيكية تحتاج إلى تدخل مبكر.

صيانة ذكية بتكاليف أقل

ويرى مختصون أن تعلم أساسيات الصيانة المنزلية لا يوفر المال فحسب، بل يمنح السائق فهماً أعمق لسيارته وقدرة أكبر على اكتشاف الأعطال مبكراً قبل تفاقمها.

ومع توفر الشروحات الرقمية والأدوات البسيطة، بات المرآب الصغير كافياً لتحويل كثير من أعمال الصيانة الدورية إلى مشاريع منزلية سهلة وآمنة، توفر تجربة عملية مفيدة لعشاق السيارات مهما كانت مساحة المكان محدودة.