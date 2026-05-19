من "العصر الذهبي" إلى المقاعد الضيقة.. كيف تغيّر السفر الجوي جذريًا منذ السبعينيات؟

شهد قطاع الطيران التجاري تحولات هائلة خلال العقود الخمسة الماضية، غيّرت تجربة السفر بالكامل، بعدما كان السفر الجوي في سبعينيات القرن الماضي يُعد رفاهية فاخرة ترتبط بالراحة والخدمة الراقية، قبل أن يتحول اليوم إلى وسيلة نقل سريعة تعتمد على الكفاءة وتقليل التكاليف.

وخلال ما عُرف بـ«العصر الذهبي للطيران»، كان الركاب يستمتعون بمقاعد واسعة ووجبات فاخرة وخدمات مميزة حتى في الدرجة الاقتصادية، بينما أصبحت الرحلات الحديثة أكثر ازدحامًا وتشددًا من الناحية الأمنية، مع تقليص المساحات والخدمات الإضافية.

في سبعينيات القرن الماضي، كان التدخين مسموحًا به داخل الطائرات بشكل شبه طبيعي، حيث كانت شركات الطيران تخصص مقاعد للمدخنين وأخرى لغير المدخنين، كما كان التدخين منتشرًا آنذاك في المطاعم والمستشفيات ووسائل النقل العامة.

لكن مع تزايد المخاوف الصحية وحوادث الحرائق، بدأت القيود تتصاعد تدريجيًا، حتى صدر قرار بحظر التدخين على الرحلات القصيرة عام 1990، قبل أن يُمنع نهائيًا على جميع الرحلات الجوية بحلول عام 2000، ما ساهم في رفع مستويات السلامة داخل الطائرات.

إجراءات أمنية

السفر الجوي في السبعينيات كان أبسط بكثير من اليوم، إذ لم يكن الركاب يخضعون للتفتيش المعقد المعروف حاليًا، كما كان بإمكان غير المسافرين دخول بوابات المطارات بسهولة.

لكن مع تزايد حوادث اختطاف الطائرات خلال الستينيات والسبعينيات، بدأت المطارات في استخدام أجهزة كشف المعادن والكلاب المدربة على اكتشاف المتفجرات.

وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001، دخلت صناعة الطيران مرحلة جديدة من الإجراءات الأمنية المشددة، شملت التفتيش الإلكتروني الدقيق، وفحص الأمتعة بشكل متقدم، وفرض قيود صارمة على السوائل والمواد المسموح بحملها داخل الطائرات.

تذاكر أرخص

قبل تحرير سوق الطيران في أواخر السبعينيات، كانت أسعار التذاكر مرتفعة نسبيًا لكنها تشمل معظم الخدمات مثل الوجبات وحقائب السفر والمشروبات والخدمات الترفيهية.

أما اليوم، فقد أصبحت أسعار السفر أقل بكثير مقارنة بالماضي، ما جعل الطيران متاحًا لشرائح أوسع من الناس، لكن شركات الطيران بدأت في فرض رسوم إضافية على معظم الخدمات التي كانت مجانية سابقًا، مثل اختيار المقاعد أو شحن الحقائب أو حتى الوجبات.

كما ظهرت شركات الطيران منخفضة التكلفة التي تعتمد على تقديم الحد الأدنى من الخدمات مقابل أسعار أقل.

مقاعد أضيق

يشعر كثير من المسافرين اليوم بأن المقاعد أصبحت أكثر ضيقًا مقارنة بالماضي، وهو أمر تؤكده الأرقام بالفعل.

ففي السبعينيات، كانت المسافات بين المقاعد أوسع، كما كانت المقاعد نفسها أكبر حجمًا وأكثر راحة، بينما تسعى شركات الطيران حاليًا إلى زيادة عدد المقاعد داخل الطائرة لتحقيق عوائد مالية أكبر.

ورغم محاولات بعض الشركات استخدام تصميمات حديثة للمقاعد لإعطاء إحساس بمساحة أكبر، فإن الكثير من الركاب ما زالوا يعانون من ضيق المساحة، خصوصًا في الرحلات الطويلة.

ورغم تراجع مستوى الرفاهية مقارنة بالماضي، فإن السفر الجوي أصبح اليوم أكثر أمانًا بشكل كبير، ففي سبعينيات القرن الماضي، كانت معدلات الحوادث الجوية أعلى بكثير، بينما ساهم التطور التكنولوجي وتحسين أنظمة الملاحة والصيانة والتشريعات الدولية في تقليل الحوادث بشكل ملحوظ.

كما لعبت التحقيقات الدقيقة في أسباب الحوادث دورًا رئيسيًا في تطوير معايير السلامة الجوية ومنع تكرار الأخطاء، حتى أصبح الطيران اليوم من أكثر وسائل النقل أمانًا في العالم.

سرعة وكفاءة

ويرى مراقبون أن صناعة الطيران انتقلت من مرحلة "السفر الفاخر" إلى "السفر العملي"، حيث باتت الأولوية اليوم لخفض التكاليف وزيادة عدد الرحلات وتوسيع نطاق الوصول، بدلًا من التركيز على مظاهر الرفاهية التي ميزت حقبة السبعينيات.

ورغم الحنين الذي يشعر به البعض تجاه تلك الفترة، فإن التطور الحالي جعل السفر الجوي أسرع وأكثر أمانًا وأقل تكلفة، ما ساهم في ربط العالم بصورة غير مسبوقة.