قبل أن تُصلح مكيف سيارتك.. صيانة بسيطة تجنبك تكاليف باهظة

مع ارتفاع درجات الحرارة، يتحول مكيّف السيارة إلى عنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه خلال القيادة، إلا أن كثيراً من السائقين يفاجأون أحياناً بضعف التبريد أو تدفق الهواء داخل المقصورة، ما يجعل الرحلات الصيفية مرهقة وغير مريحة.

ورغم أن البعض يعتقد مباشرة أن المشكلة معقدة أو تتطلب صيانة مكلفة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن أول ما يجب فحصه هو «فلتر هواء المقصورة»، وهو جزء بسيط قد يكون السبب الرئيسي وراء ضعف أداء المكيّف.

يعمل فلتر هواء المقصورة على تنقية الهواء الداخل إلى السيارة من الغبار والأتربة والجزيئات الدقيقة قبل وصوله إلى فتحات التكييف، ومع مرور الوقت، تتراكم الأوساخ داخل الفلتر، ما يعيق تدفق الهواء ويجعل المكيّف يبدو أضعف من المعتاد.

ويُعد فحص هذا الفلتر من أسهل خطوات الصيانة، إذ لا يحتاج غالباً إلى أدوات خاصة، كما أن استبداله منخفض التكلفة مقارنة بأعطال التكييف الأخرى.

يختلف موقع الفلتر بحسب نوع السيارة وطرازها، لكنه يوجد غالباً خلف صندوق القفازات الأمامي، أو أسفل لوحة القيادة، وأحياناً بالقرب من الزجاج الأمامي من الخارج.

ويمكن التعرف إليه بسهولة من خلال شكله الورقي المطوي المشابه للأكورديون، حيث يُنصح بإخراجه وفحص جانبيه بحثاً عن الغبار والأوساخ المتراكمة.

وفي بعض الحالات، يمكن تنظيفه مؤقتاً باستخدام المكنسة الكهربائية أو الهواء المضغوط لتحسين تدفق الهواء، لكن الحل الأفضل يبقى استبداله عند اتساخه الشديد.

غاز التبريد

إذا كان الهواء الخارج من فتحات التكييف قوياً لكنه غير بارد بما يكفي، فقد يشير ذلك إلى انخفاض مستوى غاز التبريد داخل النظام، وهو ما يحدث غالباً بسبب وجود تسريب في أحد الخراطيم أو المكونات الداخلية.

أما في حال ضعف تدفق الهواء بشكل واضح أو توقفه تماماً، فقد تكون المشكلة مرتبطة بمروحة التهوية أو الفيوزات أو مقاومة المروحة الكهربائية.

ويشير مختصون إلى أن أصوات الاهتزاز أو الطقطقة داخل نظام التكييف قد تدل أيضاً على خلل في مروحة الهواء أو ارتخاء أحد الأجزاء المرتبطة بها.

وينصح خبراء السيارات بعدم تجاهل ضعف أداء المكيّف، خصوصاً خلال فصل الصيف، لأن معالجة المشكلة في بدايتها قد تمنع أعطالاً أكبر وأكثر تكلفة لاحقاً.

كما يؤكدون أن تنظيف أو تغيير فلتر المقصورة بشكل دوري لا يحسن فقط كفاءة التبريد، بل يرفع أيضاً جودة الهواء داخل السيارة ويحافظ على راحة الركاب أثناء القيادة.