مادة جديدة قد تحمي رواد الفضاء في أخطر الرحلات

في سباق استكشاف الفضاء، يظل الإشعاع أحد أخطر التحديات التي تهدد سلامة رواد الفضاء، خاصة مع تصاعد الطموحات لإرسال بعثات مأهولة إلى القمر والمريخ. وفي تطور علمي لافت، أعلن باحثون عن ابتكار مادة جديدة فائقة الرقة والمرونة، يتوقع أن تحدث تحولًا جذريًا في أساليب الحماية داخل الفضاء.

الدراسة، التي نشرت في إحدى المجلات العلمية المتخصصة في أبحاث الفضاء، كشفت عن مادة تتميز بخصائص استثنائية، إذ لا يتجاوز سمكها شعرة الإنسان، لكنها في الوقت ذاته قابلة للتمدد وخفيفة الوزن، ما يجعلها مرشحة لتغيير قواعد تصميم المركبات والمعدات الفضائية.

ويكمن التحدي الأكبر في تقنيات الحماية التقليدية في وزنها الكبير وتعقيدها، ما يزيد من تكلفة الإطلاق ويحد من كفاءة المهمات الفضائية، إلا أن هذه المادة الجديدة تقدم حلاً مبتكرًا، يجمع بين خفة الوزن وكفاءة الحماية، دون الحاجة إلى طبقات ثقيلة أو معقدة.

حماية مزدوجة

وتبرز أهمية هذا الابتكار في قدرته على توفير حماية مزدوجة من أخطر أنواع الإشعاع في الفضاء، حيث نجحت المادة في حجب نحو 99.999% من الموجات الكهرومغناطيسية، وتقليل الإشعاع النيوتروني بنسبة تصل إلى 72%.

ويعود ذلك إلى تركيبة متطورة تجمع بين أنابيب كربونية نانوية تعكس وتمتص الموجات الكهرومغناطيسية، وأنابيب نيتريد البورون النانوية القادرة على امتصاص النيوترونات.

ولا تتوقف مزايا هذه المادة عند قدرتها على الحماية، بل تمتد إلى مرونتها العالية، إذ يمكن تمديدها إلى أكثر من ضعف طولها دون فقدان فعاليتها، كما يمكن تصنيعها بأشكال هندسية متعددة باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما في ذلك تصميمات مستوحاة من خلايا النحل لتعزيز الكفاءة.

هذا الابتكار لا يمثل مجرد تطور تقني، بل خطوة متقدمة نحو جعل رحلات الفضاء أكثر أمانًا، وفتح آفاق جديدة أمام تصميم جيل أخف وأكثر كفاءة من المركبات والمعدات الفضائية، في وقت يقترب فيه حلم استكشاف الكواكب البعيدة من أن يصبح واقعًا.