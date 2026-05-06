حيلة بسيطة تنهي التصاق الملابس وتحسن الغسيل

في ظل توفر العديد من الحيل المنزلية على منصات التواصل الاجتماعي، تبرز طريقة غير تقليدية لاقت اهتمامًا واسعًا وهي وضع كرات من ورق الفويل داخل الغسالة.

ورغم غرابة الفكرة للوهلة الأولى، فإنها تستند إلى تفسير علمي بسيط، قد يساهم في حل واحدة من أكثر المشكلات شيوعًا أثناء الغسيل.

وتكمن المشكلة في ظاهرة "الكهرباء الساكنة"، وهي شحنات كهربائية تتولد نتيجة احتكاك الأقمشة ببعضها خلال دورة الغسيل أو التجفيف، خاصة في الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية مثل البوليستر.

وتؤدي هذه الشحنات إلى التصاق الملابس ببعضها البعض، وتمنحها ملمسًا غير مريح، ما يسبب إزعاجًا لكثيرين.

هنا يأتي دور ورق الفويل، أو الألومنيوم، بصفته مادة موصلة للكهرباء، فعند تشكيله على هيئة كرات ووضعه داخل الغسالة، يعمل على تفريغ هذه الشحنات المتراكمة، ما يقلل من ظاهرة الالتصاق ويُحسن من تجربة الغسيل بشكل ملحوظ، وفقًا لما أشار إليه موقع "Better Homes".

ورغم أن الفويل لا يعد منظفًا بحد ذاته، فإنه قد يسهم بشكل غير مباشر في رفع كفاءة الغسيل، من خلال تحسين حركة الملابس داخل الحلة، ما يساعد على توزيع الماء ومسحوق التنظيف بصورة أفضل.

ولتحقيق أفضل النتائج، ينصح باستخدام كرتين إلى ثلاث كرات متوسطة الحجم من الفويل، توضع مباشرة مع الملابس داخل الغسالة، مع إمكانية إعادة استخدامها عدة مرات. في المقابل، يفضل تجنب استخدامها مع الأقمشة الحساسة أو القابلة للخدش، كما لا ينصح بالإفراط في الكمية لتفادي الضوضاء أو الاحتكاك الزائد.

وبينما قد تقلل هذه الحيلة من الحاجة إلى منعم الأقمشة في ما يتعلق بالكهرباء الساكنة، فإنها لا تعوّض تأثيره من حيث الرائحة أو النعومة. ومع ذلك، تبقى هذه الطريقة خيارًا بسيطًا وفعالًا لمن يبحثون عن حلول ذكية لمشكلات الغسيل اليومية.