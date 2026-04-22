اكتشاف رياضي يزلزل قاعدة عمرها 150 عاماً

في إنجاز علمي غير مسبوق، نجح فريق من الباحثين في دحض قاعدة رياضية استمرت لأكثر من 150 عاماً، كانت تعد من المسلمات في علم الهندسة، فقد أثبتت دراسة حديثة أن معرفة الخصائص المحلية لأي سطح لا تكفي دائماً لتحديد شكله الكامل، في اكتشاف يعيد رسم فهم العلماء للعلاقة بين القياسات الجزئية والبنية الكلية.

وتعود هذه القاعدة إلى عالم الرياضيات الفرنسي بيير أوسيان بونيه، الذي افترض أن تحديد خاصيتين أساسيتين لأي سطح، وهما "المقياس" أي (المسافات على السطح) و"الانحناء المتوسط"، كاف لتحديد شكله بدقة.

إلا أن فريقاً بحثياً من جامعة ميونخ التقنية، بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية أخرى، تمكن من إثبات أن هذا الافتراض لا ينطبق في جميع الحالات.

واعتمد الباحثون على بناء نموذجين لسطحين مغلقين على شكل "دونات" والمعروف رياضياً باسم "تورس"، حيث تبين أن هذين السطحين يمتلكان قيماً متطابقة تماماً من حيث المقياس والانحناء المتوسط، رغم اختلاف شكلهما الكلي بشكل واضح. ويعد هذا أول دليل عملي على إمكانية وجود شكلين مختلفين رغم تطابق بياناتهما المحلية.

ويقصد بالمقياس كيفية قياس المسافات بين نقاط السطح، فيما يعكس الانحناء المتوسط طبيعة انحناء السطح في الفضاء، سواء كان منحنياً إلى الداخل أو الخارج.

وكانت هذه المؤشرات تعتبر لعقود كافية لتحديد الشكل النهائي لأي سطح مغلق.

ورغم أن العلماء كانوا على دراية بوجود استثناءات لهذه القاعدة في الأسطح المفتوحة أو غير المحدودة، فإن الاعتقاد السائد كان أن الأسطح المغلقة، مثل الكرة، تلتزم بهذه القاعدة بشكل كامل، أما بالنسبة للأشكال الحلقية (التورس)، فقد أشارت دراسات سابقة إلى احتمال وجود أكثر من شكل لنفس القيم، لكن دون إثبات عملي واضح حتى الآن.

ويمثل هذا الاكتشاف حلاً لمسألة رياضية حيرت الباحثين لعقود، ويفتح الباب أمام فهم أعمق لتعقيدات الهندسة التفاضلية. كما يؤكد أن امتلاك معلومات كاملة على المستوى المحلي لا يعني بالضرورة القدرة على استنتاج الصورة الكاملة.

ويرى الباحثون أن هذه النتيجة لا تعيد فقط النظر في إحدى القواعد الكلاسيكية، بل تطرح تساؤلات جديدة حول حدود المعرفة الرياضية، وقد تسهم في تطوير مجالات علمية تعتمد على تحليل الأشكال والبيانات، مثل الفيزياء والنمذجة الحاسوبية.

ويشكل هذا الاكتشاف محطة مفصلية في علم الهندسة، حيث يثبت أن ما نراه من تفاصيل لا يكفي دائماً لفهم الصورة الكاملة.