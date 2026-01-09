إنهاء مهمة فضائية بسبب عارض صحي لأحد الرواد

قالت إدارة ⁠الطيران والفضاء الأمريكية «ناسا»، إنها تبحث عودة طاقمها ‌مبكراً من مهمة يقوم بها في محطة الفضاء الدولية، وهو أمر نادر الحدوث، بسبب مشكلة صحية لم تحددها، يعاني منها أحد رواد الفضاء، وذلك بعد ⁠إلغاء سير في الفضاء كان مقرراً، أمس.

وذكرت متحدثة باسم «ناسا» أن رائد الفضاء الذي يعاني من المشكلة الصحية في ⁠حالة مستقرة على متن المحطة الدولية لكنها لم تكشف عن اسمه.

وقالت المتحدثة في بيان أول من أمس: «إجراء مهماتنا بأمان ​هو أولويتنا القصوى، ونقيّم فعلياً جميع ​الخيارات، ومنها إمكانية إنهاء ​مهمة كرو - 11 مبكراً».

وذكرت «ناسا» في بيان سابق أنها تتابع مشكلة صحية ⁠لدى أحد أفراد الطاقم ظهرت بعد ظهر الأربعاء.

ويقيم رواد الفضاء عادة لمدة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أشهر على ​متن محطة ​الفضاء الدولية، حيث تتوفر لهم المعدات الطبية الأساسية والأدوية للتعامل مع بعض حالات الطوارئ. ويضم طاقم (كرو - 11) أربعة من رواد الفضاء هم أمريكيان وياباني وروسي. ووصلوا إلى المحطة منذ انطلاقهم من فلوريدا في أغسطس، وموعد عودتهم الأصلي هو مايو المقبل.