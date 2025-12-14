افتتاح أطول خط «تلفريك» حضري في أوروبا

أعلنت السلطات الفرنسية، أمس، أنه أصبح بإمكان سكان منطقة جنوب باريس التنقل إلى المدينة باستخدام ما يصفه المشغلون بأنه أحدث وأطول مصعد هوائي «تلفريك» حضري في أوروبا، يبلغ طوله 4.5 كيلومترات، ويمتد من الضواحي إلى العاصمة الفرنسية. ووفقاً لهيئة النقل المشغلة للمشروع، «إيل دو فرانس موبيليتيه»، فإن الخط الجديد المكون من خمس محطات سيربط نحو 20 ألفاً من السكان والعمال في مجتمعات محلية عدة بشبكة مترو باريس. ومن المتوقع أن يستخدم نحو 11 ألف راكب يومياً مقصورات التلفريك ذات المقاعد العشرة للسفر إلى البلدات. وتستغرق الرحلة من المحطة الأولى إلى الأخيرة نحو 18 دقيقة.