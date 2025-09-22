استئصال ورم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

نجح فريق طبي مصري في استئصال ورم ضخم بالفك السفلي لمريض بعمر 16 عاماً بعد امتناعه عن الطعام لمدة أربعة أشهر في مستشفى العجوزة التخصصي بمحافظة الجيزة. وذكرت وزارة الصحة المصرية، في بيان صحفي أمس، أن المريض كان يعاني من ورم مصحوب بعدوى بكتيرية صديدية أدت إلى تآكل نصف عظام الفك السفلي من الجهة اليسرى.

وأضافت أن المريض وصل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة للغاية، حيث كان يزن 40 كغم فقط نتيجة امتناعه عن الطعام لمدة أربعة أشهر، مشيرة إلى أن الفريق الطبي واجه صعوبة بالغة في تعريضه للتخدير العام لأنه يعاني من تكتلات في الرئة. ولفتت إلى أن فريق التخدير نجح في السيطرة الكاملة على الحالة طوال أربع ساعات متواصلة، موضحة أنه تم استئصال الورم ونصف الفك السفلي، باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.