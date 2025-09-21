زوجان في رحلة سباحة 3 أشهر للتوعية بحماية المحيطات

يتدرب زوجان فرنسيان في البحر المتوسط استعداداً لسباحة تتابع لمدة 3 أشهر عبر المحيط الأطلسي أملاً في تسجيل رقمين قياسيين جديدين، ولزيادة الوعي بحماية المحيطات وأهمية ذلك على البشرية. ويخطط كل من ماتيو ويتفوت وكلوي ليجيه للانطلاق من جزيرة الرأس الأخضر، قبالة سواحل أفريقيا، في الأول من نوفمبر المقبل والسباحة لمسافة 3800 كيلومتر إلى جزيرة جوادلوب الفرنسية في البحر الكاريبي.

وسيتناوب الزوجان على السباحة لمدة 6 ساعات يومياً ويحاولان تسجيل رقمين قياسيين لأطول عبور نسائي للمحيط وكذلك لأطول سباحة تتابع «مع الانجراف»، بمعنى أن القارب الذي سينامان عليه سينجرف ليلاً، وهو ما سيحسب ضمن المسافة المقطوعة.

وسبح الزوجان في عام 2019 عبر مضيق جبل طارق من إسبانيا إلى المغرب، وسبحا في عام 2021 في نهر السين من باريس إلى دوفيل، وفي عام 2023 من مرسيليا إلى برشلونة. لكن عبور المحيط الأطلسي يمثل تحدياً على مستوى مختلف، إذ من المتوقع أن تحوم درجة حرارة المياه حول 23 درجة مئوية.

وتهدف مغامرتهما إلى زيادة الوعي بحماية المحيطات، وأعدا مجموعة مواد تعليمية طلبها أكثر من 63 ألفاً من تلاميذ المدارس. وسيتلقى الأطفال ومعلموهم خطط دروس أسبوعية حول مواضيع متعلقة بالمحيطات مثل التنوع البيولوجي والتلوث بينما يتابع الطلاب تقدم الزوجين.